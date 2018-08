Noslēpumiem attiecībās nav vietas: STV Pirmā! startē aizraujošs randiņšovs “Plus/ mīnus ĪSTAIS”

Attiecību sākumā nereti mēdzam izlikties labāki, šo to noklusēt un par sevi neatklāt visu. Visbiežāk tāpēc, lai atstātu labāku iespaidu un iepatiktos savam izredzētajam. Šovs “Plus/ mīnus ĪSTAIS” būs kā izaicinošs eksperiments, kas mudinās būt atklātiem un jau attiecību sākumā likt visas “kārtis galdā”. Kā arī pieņemt otru tieši tādu, kāds viņš ir - ar rakstura niansēm, īpatnībām, dzīvesveidu, hobijiem un pat radiem, dodot iespēju uzplaukt patiesai un īstai mīlestībai.

Foto: Ekrānuzņēmums

Katras sērijas sākumā iepazīsiet divus brīvus cilvēkus, kuri ir atvērti jaunām attiecībām un iepriekš nav bijuši pazīstami. Abi vēl pirms satikšanās atklās ne tikai iepriekšējo attiecību pieredzi, savas labākās un sliktākās īpašības, bet arī to, kādu partneri vēlas redzēt sev līdzās un ko cer sagaidīt no piedzīvojumu pilnās dienas. Tālāk būsiet liecinieki abu drosminieku pirmajam randiņam un to, vai jau no pirmā acu skata iespējams likt tauriņiem vēderā mesties neaizmirstamā dejā.

Foto: Ekrānuzņēmums

Diena sev līdzi nesīs vēl piecas citas satikšanās, vienu par otru neparastākas – būs gan randiņš īpaši romantiskās un pikantās noskaņās, gan pavisam ekstrēma satikšanās, un pat iespēja ielūkoties izredzētā dzīvesvietā vai satikties ar viņa draugiem un radiniekiem. Katrā no randiņiem abi balodīši viens par otru atklās dziļi personiskas un nereti pārsteidzošas lietas, lai dienas beigās, acīs skatoties apliecinātu – “jā”, es gribu ar tevi satikties vēlreiz. Vai gluži otrādi – sagrautu putekļos visas ilūzijas un atzītu – “nē”, šai dienai pārsteigumu bijis par daudz un ar tik šokējošiem “mīnusiem” nav iespējams sadzīvot. Šova pirmajā sērijā uz randiņu dosies skandalozā šovu “veterāne” Violeta. Nepalaid garām – randiņšovs “Plus/ mīnus ĪSTAIS” jau šovakar, plkst. 21:00, “STV Pirmā!”