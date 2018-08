HBO® Premium saturs Latvijā būs pieejams no 21. augusta

No 21. augusta Latvijā un visā Baltijā ienāks viens no pasaulē zināmākajiem izklaides satura zīmoliem HBO. HBO piedāvā pasaulē populārākos un kritiķu apbalvotākos seriālus – “Troņu spēle” (Game of Thrones), “Lielie mazie meli” (Big Little Lies), “Mežonīgo rietumu pasaule” (Westworld), “Asi priekšmeti” (Sharp Objects®), “Īsts detektīvs” (True Detective®) un daudzus citus -, kā arī pavisam jaunus seriālus un filmas. HBO saturs būs ekskluzīvi pieejams Lattelecom un LMT satura piedāvājumā.

"Mežonīgo rietumu pasaule", 1. sezona. (Foto: Džons P. Džonsons (John P. Johnson) / HBO)

HBO tagad arī Latvijā skatītājiem piedāvās plašu izcila satura bibliotēku ar iecienītāko seriālu visām sezonām, ko papildinās jauni seriāli un aktuālo sezonu sērijas, ne vēlāk kā 24 stundas pēc to pirmizrādes ASV. Sadarbībā ar partneriem visiem seriāliem būs pieejami latviešu valodas subtitri, savukārt “Troņu spēle”, “Lielie mazie meli” un “Mežonīgo rietumu pasaule” būs arī ierunāti latviešu valodā. Tāpat visam saturam būs pieejams audio celiņš krievu valodā. Lattelecom piedāvājumā HBO seriāli un filmas būs vērojamas lietotnē Shortcut, kas pieejama arī Helio iTV un Interaktīvajā TV, savukārt LMT to nodrošinās LMT Mājas viedtelevīzijā.



“Pateicoties ļoti veiksmīgai sadarbībai ar vietējiem partneriem, priecājamies piedāvāt savu vērienīgo satura bibliotēkas portfeli un pavisam jaunus HBO seriālus mūsu daudzajiem augstākās klases televīzijas programmas faniem Latvijā, Lattelecom un LMT platformās,” teica Ervē Pajāns (Hervé Payan), HBO Europe valdes priekšsēdētājs.

Elīza Skanlena (Eliza Scanlen) kā Amma seriālā "Asi priekšmeti". (Foto: Anne Marija Foksa (Anne Marie Fox) / HBO)

Lattelecom valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis: “HBO ir zīmols, ko novērtē miljoniem cilvēku visā pasaulē, un tā ienākšana Latvijā ir liels ieguvums ikvienam kvalitatīva satura cienītājam. Ja līdz šim HBO pasaulslavenie seriāli Latvijā bija pieejami tikai TV kanālu programmās, tad turpmāk ikviens varēs tos noskatīties, kad un kur vien to vēlēsies.”



LMT viceprezidents Ingmārs Pūķis: “Līdz ar panākto sadarbības vienošanos ar HBO, LMT Mājas viedtelevīzijas klāsts papildinās ar gandrīz 1300 stundām izcilu seriālu dažādām gaumēm. Paredzu, ka HBO ienākšana mainīs TV satura industriju, ceļot seriālu kvalitātes latiņu un nostiprinot to pieejamību Latvijas patērētājiem.”



Papildus iepriekš minētajiem seriāliem, Latvijā skatītāji varēs baudīt arī simtiem stundu citu filmu un seriālu, tostarp, “Silīcija ieleja” (Silicon Valley®), “Īstās asinis” (True Blood®), “Viceprezidente” (Veep®), “Roma” (Rome®), “Banši” (Banshee®), “Noklausīšanās” (The Wire®), “Šķiršanās” (Divorce®), “Soprano ģimene” (The Sopranos®), “Spēlētāji” (Ballers®), “Taimskvēra hronika” (The Deuce®), “Atbildes trieciens” (Strike Back®), “Meitenes” (Girls®), “Ieroču brāļi” (Band of Brothers®) u.c.



Igaunijā un Lietuvā HBO unikālais saturs ir ekskluzīvi pieejams Telia Company piedāvājumā, savukārt Latvijā – LMT un Lattelecom. Baltijas valstīs HBO būs pieejams kabeļtelevīzijā, interaktīvajā televīzijā un mobilajās ierīcēs, kā arī viedtelevīzijā.

Foto: Publicitātes

HBO® ir viens no pasaulē atzītākajiem un inovatīvākajiem izlaides zīmoliem, kas 142 miljoniem abonentu visā pasaulē piedāvā ikonisku un godalgotu saturu. WarnerMedia meitasuzņēmums HBO ir pasaulē veiksmīgākais maksas TV pakalpojums ar plašu satura klāstu, kas iekļauj vairākus no ievērojamākajiem seriāliem, kas redzami televīzijā, tostarp Game of Thrones®, Big Little Lies®, Westworld®, The Sopranos®, Band of Brothers®, un The Wire®. Amerikas Savienotajās Valstīs HBO® un tās māsas tīkls Cinemax® ir pieejami vairākās platformās, tostarp HBO On Demand®, Cinemax On Demand®, HBO GO® un MAX GO®, kā arī HBO NOW®. Starptautiskajā tirgū pakalpojumi ar HBO zīmolu, t.sk. televīzijas tīkli un atsevišķais straumēšanas produkts HBO GO®, ir pieejami vairāk nekā 70 Āzijas, Eiropas, Latīņamerikas un Karību jūras valstīs. HBO un Cinemax saturs tiek pārdots vairāk nekā 150 pasaules valstīs.