Lai arī tieši Kačers bija tas, kurš sešu gadu ilgās laulības laikā spēris sānsoļus un ļāvies mīlas dēkām ar citām sievietēm, tagad atskatoties uz attiecībām ar Demiju, aktieris apgalvo, ka šķiršanos ļoti pārdzīvojis. Vēl vairāk – viņš nedēļu pavadījis ārpus civilizācijas, augstu kalnos. Tur, bruņojies ar ūdeni, tēju, kā arī pildspalvu un pierakstu kladi, vientulībā centies tikt pāri attiecību krīzei un sakārtot domas. Vēl vairāk – esot kalnos, aktieris uzrakstījis emocionālas vēstules sievietēm, ar kurām bijis attiecībās, atklājot to, kā juties un lūdzot piedošanu par pāridarījumiem. “Es vienmēr sirdī glābšu laiku, kuru pavadīju kopā ar Demiju. Laulība ir viena no sarežģītākajām lietām pasaulē un par nelaimi, reizēm tā mēdz izjukt,” pēc šķiršanās atzinis Kačers. Turpretim. Demija oficiālajā paziņojumā presē teikusi: “Ar milzīgām skumjām un smagu sirdi esmu nolēmusi pielikt punktu laulībai ar Eštonu. Man kā sievietei, mātei un sievai ir virkne vērtību, kuras es loloju un turu svētas. Un tieši to dēļ esmu nolēmusi iet tālāk un turpināt savu dzīvi bez Eštona.” Televīzija sievietēm STV Pirmā! šonedēļ piedāvā baudīt kaislīgo filmu, kas tapusi vēl pirms Mūras un Kačera laulībām – skaties lielisko filmu “Spoks” ar Demiju galvenajā lomā - svētdien, 22. jūlijā plkst. 21:00, STV Pirmā!

Citi šobrīd lasa Sirds un smaganu veselība: vai beidzot pierādīta saistība? Ronaldu pāreja uz "Juventus" pārraksta "Instagram" vēsturi Festivālā "Positivus" tomēr neieradīsies britu mūziķis Mura Masa