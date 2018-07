1. Jurģis Liepnieks: Laulība ir kā vecmodīga stila lieta, no kuras nav nekādas jēgas

Politikas vērotājs un publicists Jurģis Liepnieks kā jau ierasts savos izteikumos ir īpaši atklāts un “Starp mums runājot” raidījumā atzinis, ka laulības institūts viņaprāt ir novecojis. Šo pārliecību publicists pamato ar vēsturiskiem faktiem - laulības institūts ticis izgudrots tālā pagātnē un pavisam citiem mērķiem. Pārsvarā ekonomiskiem, jo cilvēks tajā laikā viens nav spējis izdzīvot un sevi uzturēt. Tieši tāpēc nereti zem viena jumta dzīvojušas pat trīs un vairāk ģimenes.

Savukārt mūsdienās plaši kultivētā ideja, ka laulības tiek slēgtas tikai un vienīgi mīlestības dēļ, ir salīdzinoši jauna. Liepnieks vērš uzmanību, ka latviešu valodā vārdu “mīlestība” izgudrojis Rainis. “Lai arī vēl pirms tam parādījušas pirmās iezīmes un nojauta, ka laulībām varētu būt kāds sakars ar jūtu pasauli, taču to, kas ir klitors, Rainis nezināja.” skaļi savu viedokli pauž Jurģis Liepnieks.



Laulību institūts esot radīts laikos, kad kardināli citādāka bijusi arī izpratne par mīlestību un seksu. “Par seksuālajām attiecībā laulībā nerunāja – tā vietā “sieva pildīja sievas pienākumus.” Turklāt neviens nejautāja, vai viņai tie patika un vai viņa vispār to vēlējās. “Laulības institūtu, kas radīts “koka ratu” laikmetā, šobrīd mēģinām “iestiept” mūsdienu elektronikas un dinamikas laikā. Tāpēc ir skaidrs, ka dažas lietas vienkārši “nelīmējas.” skarbs ir J. Liepnieks. Vēlāk piebilstot, ka laulība viņaprāt ir vecmodīga stila lieta. Līdzīgi, kā piemēram, Jūgendstils, no kura mūsdienās nav nekādas jēgas.



Tāpat Jurģis vērš uzmanību faktam, ka 50% laulību Latvijā un visā Rietumu pasaulē tiek šķirtas. Turpretim “vecajos laikos” laulības pamatā bija pārliecība, ka, ja tā tiek slēgta, tad uz visu mūžu. Mūsdienās realitāte ir pavisam cita, jo mīlestība var pāriet, bet tās vietā nākt cita. Turklāt visam pāri ir apziņa, ka arī ārpus laulības iespējams darīt to pašu, ko oficiāli reģistrētās attiecībās – nodarboties ar seksu, audzināt bērnus, uzturēt ģimeni, tā graujot vēsturiski būvētos laulības institūta pamatus.

2. Katrīna Jaunupe: ir jāpadzīvo kopā, jāiepazīst vienam otru

“Savos 33 gados esmu labāk precējusies vienreiz, nekā divreiz jau šķīrusies. Ir jāpadzīvo kopā, jāiepazīst vienam otru, jo būsim godīgi, pirmajā brīdī rozā brilles ir visiem,” par attiecībām ar savu vīru Edgaru Jaunupu raidījumā “Starp mums runājot” televīzijā “STV Pirmā!” stāsta fonda “Mākslai vajag telpu” pārstāve Katrīna Jaunupe. Vaicāta, vai pēc kopdzīves sešu gadu garumā Katrīna bija pārsteigta par mīļotā vēlmi iestūrēt laulības ostā, vai gluži otrādi –bildinājumu bija gaidījusi jau sen, viņa neslēpj, ka Edgara vēlme noteikt konkrētu kāzu datumu viņai bijis ļoti liels pārsteigums. “Tajā brīdī to noteikti negaidīju. Es biju nule kā atklājusi pirmo sezonu vasaras mājai, un viss tas laiks pagāja kā milzīgā skrējienā, ar jauniem darbiem, iespaidiem un emocijām. Es biju uz viļņa. Un tad vasaras beigās, kad darbi bija norimuši un apsēdos ievilkt elpu – še, bija bildinājums!” patīkamās atmiņās gremdējas Katrīna. Turklāt veids, kā Edgars izteicis bildinājumu, ļāvis Katrīnai iepazīt topošā vīra pašu romantiskāko pusi: “Viss bildinājums man bija milzīgs pārsteigums, jo nebiju iedomājusies, ka mans vīrs ir tik romantisks! Tas bija tik romantiski, ka to grūti izstāstīt. Negaidīti un tā, ka biju palikusi bez valodas un pirmās piecas minūtes nevarēju saprast notiekošo. Biju tik samulsusi, ka uzreiz nespēju atbildēt “jā”!” neslēpj Jaunupa kundze.

Katrīna atklāj, ka atbalsta laulību kā divu mīlošu cilvēku attiecību turpinājumu, taču viņas dzīves ritms ir tik intensīvs, ka pirms bildinājuma saņemšanas pašai nemaz nav bijis laika apsēsties un padomāt, ka ir pienācis laiks plānot kāzas. “Seši kopdzīves gadi bija paskrējuši tik ātri, ka nemaz neticēju, ka esam tik ilgu laiku jau kopā. Likās – kā! Tik tikko! Tad, kad presē rakstīja, ka esam kopā jau tik ilgu laiku, piefiksēju – jā, tiešām seši gadi - tik daudz!”

3. Žaklīna Cinovska par laulībām: es to nedarīšu tikai tāpēc, ka tas ir jādara

Sievietes, kuras pēc 30 gadu sliekšņa joprojām nav iestūrējušas laulības ostā teju katrā kopīgā pasēdēšanā draugu vai ģimenes lokā saņem tik kaitinošo jautājumu – nu, kad tad būs kāzas?! Būtu tā kā laiks precībām vai ne?! Televīzijas sievietēm “STV Pirmā!” sarunu šovā “Starp mums runājot”, režisore Žaklīna Cinovska atklāj, ka viņas virzienā šāds jautājums vairs netiekot raidīts. “Man vairs neprasa!” smejoties saka šarmantā TV dīva, piebilstot, ka viņa jau reiz diezgan strikti pateikusi, ka katram dzīvē savi mērķi. “Nekad nesaki nekad, taču es to nedarīšu tikai tāpēc, ka tas ir jādara,” neslēpj Žaklīna. Tiesa, ne reizi vien simpātiskā sieviete saņēmusi bildinājumus un mudinājumu doties pie altāra: “Man taču ir bijis līdz robežai”, raidījumā stāsta režisore, ”Ir jau bijušas kleitas, uzvalki un jau saplānotas lietas. Un tad es sapratu - ai, es negribu!” Vaicāta, vai Žaklīnas popularitāte nav radījusi šķēršļus jaunu attiecību veidošanā, viņa atzīst, ka ir cilvēki,” kuri pret šo jautājumu izturas tramīgi un ir tādi, kuriem tas netraucē. “

4. Jānis Moisejs: jaunībā ir jāizskrienas nevis jāprecas

“Jaunība ir jaunība. Un ja tajā neesi izgājis noteiktu soļus, tad tev nav skaidrs, vai esi atradis savu īsto cilvēku un ka labāka nemaz nav. Tas ir normāli, ka cilvēks neapprecas 18 gados, bet gan izskrienas, “nobāzējas”, apprecas un pavada laimīgu dzīvi kopā līdz mūža beigām,” televīzijas “STV Pirmā!” raidījumā “Starp mums runājot” pārdomās par savām attiecībām ar sievietēm dalās dziedātājs Jānis Moisejs. Viņš apgalvo, ka laulības noteikti ir svarīgs brīdis dzīvē, taču, lai gan Jānis ir laimīgās attiecībās, un vecmāmiņa pat ir gatava viņam izmaksāt saderināšanās gredzenu, viņš vēl aizvien nav spēris šo nopietno soli.

5. Uzvalka vietā – balts džemperis: kā precējās Andrejs Ēķis un Daina Gāga - Ēķe

Ir pāri, kuri priekšroku dod tradicionālām kāzām baznīcā vai dzimtsarakstu nodaļā, krāšņi baltai līgavas kleitai un kuplam radu pulciņam viesu lomā. Tai pat laikā ir tādi, kuri kāzas vairāk uztver kā piedzīvojumu un jestru ballīti kopā ar draugiem. Viņu vidū arī producents Andrejs Ēķis ar sievu - pasniedzēja un dizainere Daina Gāga – Ēķe. STV Pirmā! sarunu šovā “Starp mums runājot” abi atklājuši, ka viņu draugi pat nav zinājuši, ka kopīgi plānotā ekskursija uz briežu dārzu patiesībā ir daļa no abu laulību ceremonijas. “Atnāca cilvēki “briežu apskates” drēbēs un tad viņi tika sasēdināti mikroautobusā un devās ceļā. Viņus nostopēja ģitārists, kurš izrādās bija aizmirsis zagsā savas notis un visi devās tām pakaļ,” neparastās dienas notikumus atceras Daina. “Un tad mēs pēkšņi ar Andreju parādījāmies pie zagsa durvīm, bija arī operdziedātājs, kurš sāka dziedāt. ” sievu papildina Andrejs. Viņš neslēpj, ka uz netradicionālām kāzu svinībām mudinājis arī fakts, ka šī ir viņu otrā laulība, tāpēc abi nav vēlējušies ierastu ceremoniju. Tā vietā viņi draugus pārsteidza ar neparastu notikumu, bet kāzu kleitas un uzvalka vietā izvēlējās sievas pašas rokām adītu baltu džemperi līgavainim un baltu džemperkletu līgaviņai. “Tas bija kaut kas tāds, kas man ārkārtīgi patika. Man tā liekas, ka visa dzīve ir kā viens liels “hepenings”, un ja tu vari izveidot arī saviem draugiem hepeningu, kurā tu pats piedalies, ir fantastiski. Tas ir notikums, kuru atcerēšos visu mūžu – visi tērpi, mūzika, gluži kā filmā. Iedomājies, brauc tas autobuss, pēkšņi iekāpj mūziķis, kuram ir pa ceļam un kurš turpat arī uzspēlē. Pēc tam viņš saka – iebraucam zagsā, man notis pazudušas, un tad iznāk operdziedātājs un sāk dziedāt. Un tad mēs parādāmies, un tās sejas draugiem, un acis!” jūsmo Andrejs. Vaicāts, vai neviens no draugiem tā arī nav nojautis ekskursijas patieso mērķi, producents atzīst, ka šo noslēpumu izdevies glabāt godam. “Mēs neuzlikām saviem draugiem par pienākumu izlemt, ko ģērbt vai dāvināt – viņiem vienkārši bija jābūt noteiktā laikā un noteiktā vietā.”

6. Rihards Sniegs: Man kāzas nozīmē solījumu - es strādāšu pie mūsu attiecībām

“Es gribētu precēties tajā brīdī, kad man ir skaidrs, ka tas cilvēks ir īstais, ar ko es vēlētos “taisīt bērnus” un kopā nodzīvot visu savu mūžu. Pašas kāzas ir visai simboliskas, jo vienmēr var jau arī izšķirties,” sarunu šovā “Starp mums runājot” savu viedokli par laulībām atklāj improvizators Rihards Sniegs, kurš kopā ar aktrisi Ievu Florenci iejuties arī izaicinājuma šova “Kurš Kuru Laukos” vadītāja lomā. Viņš neslēpj, ka laulība viņam nozīmē arī solījumu attiecībās ieguldīt cik vien daudz darba un enerģijas iespējams. “Es strādāšu pie mūsu attiecībām,” lūk, ko man nozīmē kāzas!” saka Rihards. Humorists arī neslēpj to, ka apzinās– kopdzīve nebūt nav viegla, taču, ja reiz devis svēto solījumu, pat krīzes brīžos viņš būtu gatavs upurēt savas ambīcija, lai panāktu mīļotajai sievietei solīti pretim.