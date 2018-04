Pirmo reizi Latvijā - visas mūsdienu izklaides iespējas zem viena jumta

“Festivālu vasara šogad ar vērienu tiks ieskandināta Rīgā, Ķīpsalā, kur sevi spilgti pieteiks jauna koncepta pasākums “HyperTown Riga”. Tas zem viena jumta pulcēs Baltijas izcilākos eSporta, Cosplay, grafiti, videospēļu izstrādes, strīminga un citus moderno tehnoloģiju un izklaides jomas pārstāvjus, kā arī vadošos nozares uzņēmumus. Pēc debijas Rīgā, festivālu iecerēts rīkot arī Lietuvā un Igaunijā, bet par neatņemamu tā “mugurkaulu” kļūs tik perspektīvās Baltijas eSporta līgas finālspēles, kurās labākie no labākajiem cīnīsies par vērienīgām balvām. “HyperTown Riga” uz galvaspilsētu atvedīs vēl nebijušus piedzīvojumus un piedāvās aizraujošas izklaides ne tikai tehnoloģiju cienītājiem, bet arī visai ģimenei,” par festivālu “HyperTown Riga” stāsta tā organizators un eSporta organizācijas “Goexanimo”” vadītājs Jānis Dzērve.

Plašākā mūsdienu izklaide vienuviet

Festivāls “HyperTown Riga” sniegs neaizmirstamu pieredzi gan bērniem un jauniešiem, gan viņu vecākiem, jo piedāvās pašiem izmēģināt jaunākās paaudzes izklaides. Apmeklētāji varēs kontrolēt un pat uzbūvēt robotu, uz jaudīga datora ar augstāko izšķirtspēju spēlēt savu iecienītāko videospēli, vadīt sacīkšu dronu, kas traucas ar ātrumu 120 km/h, piedalīties lazertag spēlē vai izmēģināt ar hidrauliku aprīkotu drifta un rallija simulatoru, virtuāli braucot ar 90 km/h slavenajā Biķernieku trases Raganas katla līkumā, kā arī mesties citos tikpat drosmīgos piedzīvojumos.

Labākie eSporta profesionāļi tiekas Baltijas eSporta līgas (www.besl.pro) finālspēlēs

Abas festivāla dienas norisināsies arī vadošās Baltijas eSporta līgas (BESL) sacensības un pulcēs astoņas labākās komandas no visām trim Baltijas valstīm “Counter Strike” un “League of Legends” kategorijās. Finālisti vairāk nekā 1500 skatītāju priekšā cīnīsies par iespēju turēt rokās uzvarētāju trofeju un savā īpašumā iegūt daļu no 10 500 eiro vērtā balvu fonda. Dinamisku atmosfēru sacensību laikā nodrošinās iespaidīgs gaismas un skaņas šovs, milzu ekrāni, kā arī sacensību komentētāji un pašmāju eSporta profesionāļi Renārs Šēnfelds un Renārs Dzintars, kuriem pievienosies kolēģis no Lietuvas Dainius Daukša.

Latvijā vēl neredzēts Cosplay jeb fantāzijas tēlu šovs

Cosplay ir skatuves māksla, kuras dalībnieki paši rada tērpus, pārtopot par filmu, grāmatu vai videospēļu varoņiem, kā arī atdarina kādu ainu no šī tēla virtuālās dzīves. “HyperTown Riga” laikā vairāk nekā 70 Baltijas valstu mākslinieki sacentīsies par krāšņāko tērpu un priekšnesumu, skatītājus priecējot ar Latvijā vēl neredzētu šovu. Neparastās modes skates dalībniekus vērtēs un pasākumam īpašu vērienu piešķirs pasaules slavenākie Cosplay tērpu mākslinieki, kuri kļuvuši par šīs jomas čempioniem – spēļu gigantu Blizzard, Riot Games reklāmu sejas – Kinpatsu (Dienvidāfrika), kas pirmo reizi viesosies Baltijas valstīs, kā arī, Shappi (Polija), Narga un Aoki (Krievija).

Baltijas ietekmīgākie “jūtūberi” un spēļu izstrādes maratons

“HyperTown Riga” pulcēs arī Latvijas populārākos un veiksmīgākos YouTube satura veidotājus, kuri dalīsies pieredzē, kā gūt panākumus internetā un ar video saturu pelnīt. Tāpat būs iespēja izmēģināt spēkus vienā no ienesīgākajām un perspektīvākajām industrijām pasaulē – spēļu izstrādē. Uz meistarklasēm aicinās pašmāju un ārvalstu vadošo spēļu izstrādes uzņēmumu pārstāvji, bet “Game Jam” jeb spēļu izstrādes maratons 30 stundu garumā mudinās radīt pašam savu spēli, tā iespējams liekot pamatus savam nākotnes biznesam.

Iespaidīga 32 metrus gara grafiti siena un paraugdemonstrējumi uz Monster-rampas

Tāpat festivāla laikā skatītāju acu priekšā populārākie pašmāju ielu mākslas pārstāvji par godu spēļu kultūrai veidos 32 metrus garu grafiti sienu. Māksliniekus radošam darbam iedvesmos DJ un labākie beatbox pārstāvji, bet viņu veikumu vērtēs pasākuma apmeklētāji. Uz Monster-rampas paraugdemonstrējumus sniegs skeitborda un BMX profesionāļi, notiks XBox, PlayStation un Nintendo konsoļu miniturnīri. Darbosies arī Fantāziju taverna, kur varēs iejusties slavenajā spēlē “Dungeons and dragons”, visus priecēs retro konsoles un datori, bet par sportisku atmosfēru rūpēsies netradicionālo sporta veidu pārstāvji.

Tehnoloģiju un izklaides festivāls “HyperTown Riga” norisināsies no 26. līdz 27. maijam Rīgā, izstāžu hallē Ķīpsala. Biļetes iespējams iegādāties “Biļešu Serviss” kasēs vai internetā www.bilesuserviss.lv. Divu dienu biļetes cena ir 24,99 EUR, savukārt festivāla vienas dienas biļete maksā 17,99 EUR (26. maijs) un 14.99 EUR (27. maijs). Skolēniem un studentiem biļetes pieejamas par īpaši draudzīgu cenu.