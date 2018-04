“Neiespējamais ir iespējams” – iedvesmojošs latvieša stāsts

Filmas galvenais varonis ir latviešu sportists, dēkainis un aizrautīgu piedzīvojumu meklētājs Raimonds Dombrovskis, kas 1988. gadā veica 4200 jūdžu (6759,24 km) garu ceļu, ar rollerslēpēm šķērsojot Ziemeļamerikas kontinentu no Kanādas līdz Meksikai 90 dienās.

Piedzīvojumu meklētājs Raimonds Dombrovskis 90 dienās veica vairāk nekā 6700 kilometru garu ceļu. (Foto: Publicitātes)

1979. gadā, būdams 17 gadu vecs, Raimonds kopā ar vecākiem emigrēja no Padomju Latvijas uz Ameriku, kur kļuva par septiņkārtēju ASV čempionu biatlonā. 1988. gadā viņam bija jāpiedalās Ziemas olimpiskajās spēlēs Kalgari (Kanāda), tomēr veselības problēmu dēļ no šā sapņa nācās atteikties. Tas bija dramatisks lūzums viņa sportista karjerā un līdz ar to arī lielu pārdomu brīdis viņa dzīvē. Lai nezaudētu fizisko formu, bet galvenais – lai saprastu, kā dzīvot tālāk, Raimonds nolēma doties ceļojumā no Inuvikas, Kanādā, līdz pat Meksikai ar rollerslēpēm.

Neviens pirms viņa neko tādu nebija paveicis, un neviens šo ceļa posmu šādā veidā nav veicis joprojām.

90 dienu garajā ceļojumā, šķērsojot Kanādu un ASV, Raimonds satiek dažādus cilvēkus – savu identitāti un valodu zaudējošos indiāņus un citus piedzīvojumu meklētājus. Savstarpējās sarunās atklājas Latvijas nozīme Raimonda dzīvē. Viņš bija pārliecināts par Latvijas spēju kļūt neatkarīgai. Savas pārliecības vadīts, Raimonds izmantoja katru iespēju, lai stāstītu par Latviju un latviešiem.

„Kad sāku šo ceļojumu, man nebija iemesla to darīt, bet nu man ir simtiem, lai turpinātu,” tā Raimonds atbildēja ceļā sastaptajiem cilvēkiem, kuri interesējās par vīrieša motīviem veikt tālo distanci.

Pēc vairāk nekā 25 gadiem Raimonds vēlreiz ar rollerslēpēm dodas ceļojumā pāri Ziemeļamerikai. Ceļojuma laikā viņš atceras braucienu 1988. gadā, apmeklējot tās pašas vietas un satiekot tos pašus cilvēkus. Caur atmiņu stāstiem atklājas Raimonda dzīves līnija un dēkaiņa daba. Kā arī veidojas unikāla liecība par posmiem gan Latvijas, gan arī ASV vēsturē.

Raimonds ir septiņkārtējs ASV čempions biatlonā. (Foto: Publicitātes)

Filmas režisors ir Raimonda bērnības draugs Arnis Aspers. Šis piedzīvojums viņam bija zināms. Mājas bēniņos atrodot VHS kasešu ierakstus, kuros Raimonda ceļojums bija atspoguļots 20 stundu garos ierakstos, režisoram radās ideja par tā atspoguļošanu filmā. „Tas ir iedvesmojošs stāsts par jaunu vīru, kurš uzsāk ļoti garu un grūtu ceļu, lai atrastu pats sevi. Galvenais varonis ir zinātkārs, neatlaidīgs un ar ambicioziem sapņiem. Šis ir piedzīvojums, kas iedvesmos daudzus,” saka režisors.

