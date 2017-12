Gatavojoties lielajam notikumam, meitenes lutinās sevi ne tikai apmeklējot dažādas patīkamas SPA procedūras un masāžas, bet arī piedzīvos iespaidīgas vizuālās pārvērtības skaistumkopšanas salonā “BBBinnija”, lai fināla dienā savējos pārsteigtu ne tikai ar emocionālam, bet arī acīmredzamām pārmaiņām. Tā, piemēram, Inese tiks vaļā no “garās mājsaimnieču astes” un būs patiešām atvieglota ieraugot savu koķeto, krietni saīsināto matu sasuku, Krista visus pārsteigs ar pavisam sievišķīgu tēlu, savukārt Laura tiks pie mūsdienīga matu griezuma.



Tomēr, vien soli pirms fināla, neiztikt arī bez scēnām un skandāliem – dodoties uz fotosesiju visas trīs dāmas automašīnā sarīkos īstu jandāliņu – Krista un Laura pārmetīs Inesei, ka tā šova laikā ir mainījusies vismazāk. Vēl vairāk – pēc abu sieviešu domam tā vietā lai piedzīvot pozitīvas pārmaiņas, Inesei dalība raidījumā nebūt nav nākusi par labu. “Laura ir mainījusies atšķirībā no tevis. Jā, tu arī esi mainījusies, bet tu esi mainījusies uz slikto pusi. Laura ir mainījusies, viņa ir palikusi klusāka,” Inesei dusmās sacīs Krista. Taču tad, kad Inese atgādinās, ka laikā, kad šovā vēl bija Daiga, Krista metās ar viņu uz vienu roku, “noliekot Lauru,” panku meitene sadusmosies ne pa jokam, sakot, ka viņa Laurai vienmēr spējusi pateikt acīs to, ko domā. “Es neesmu nekāda liekule, atšķirībā no tevis,” Inesei burtiski sejā vārdus iespļaus Krista. Savukārt Laura “seksīgo Bumbulīti” visu acu priekšā nodēvēs par “kazu.” Kura no trim finālistēm uzvarēs? Uzzini jau šovakar, plkst. 22:00 “STV Pirmā!”

