Sirdi plosoša drāma par bērnības pieredzi – “Stikla pils”

Dženetu Volsu kopā ar brāli un abām māsām audzina ekscentriski vecāki, kuru ideāli un ietiepīgā atteikšanās no vispārpieņemtajiem standartiem ir ģimenes lāsts un vienlaikus arī glābiņš. Viņi pastāvīgi maina dzīvesvietu un bēguļo no FIB. Dženetas māte ir māksliniece, kurai vairāk rūp gleznošana, nevis pusdienu gatavošana bērniem, bet tēvs – alkoholiķis un sapņotājs, kurš stāsta bērniem aizraujošus un krāšņus stāstus, atraisot fantāziju un novēršot uzmanību no skarbajiem dzīves apstākļiem.

Filmas centrā ir Dženeta jau pieaugušā vecumā. Viņa ir kļuvusi par žurnālisti un gatavojas precēties ar investīciju baņķieri. Taču daiļās sievietes bērnības skaudrā un emocionālā pieredze attiecības ar līgavaini padara sarežģītas.



Galvenajās lomās redzēsim amerikāņu aktrisi un dziedātāju, Oskara un “Zelta globusa” balvas ieguvēju par tēlojumu filmā “Istaba” – Brī Lārsoni, amerikāņu aktieri, aktīvistu, dramaturgu un trīs meitu tēvu Vudiju Harelsonu un britu aktrisi, divu bērnu māmiņu Naomi Vatsu.

Oskarotā aktrise Brī Lārsone iejūtas pieaugušās Dženetas lomā. (Foto: ©Lions Gate/courtesy Everett Collecti / Everett Collection/ Vida Press)



“Shortcut Premiere” 2017. gada filma “Stikla pils” skatāma angļu un krievu valodā un ar krievu un latviešu valodas subtitriem.

