Nu sieviete būs gatava pavisam jaunā veidolā pielikt punktu savām attiecībām, kuras beidzās ne tā kā Evija bija vēlējusies, jo puisi nav bijis gatavs uzsākt patstāvīgu dzīvi bez mammas atbalsta, bet arī uzsākt darba gaitas - nu jau citā vietā un amatā.

Mudinot Eviju kļūt drošākai un atvērties jaunām attiecībām, ģimenes psihoterapeite Aina Poiša viņai dāvās īstu “pašapziņas poti” un aizvedīs uz deju nodarbībām pie horeogrāfes Jekaterinas Pihtinas. Dāma burtiski uzplauks skatītāju acu priekšā un dejas nodarbības laikā staros sievišķībā, bet smaids no viņas sejas nezudīs ne mirkli. Evija mīl ceļot un fotografēt, bet jo īpaši vēlas apgūt ģitārspēli, tāpēc žurnāliste Inita Sila viņai sarūpēs īpašu pārsteigumu – ģitārspēles meistarklasi pie paša Kaspara Zemīša, kurš iedvesmojot jauno sievieti, atzīs, ka iemācīties spēlēt šo mūzikas instrumentu var jebkurā vecumā.

Frizieris Evijas matiem piešķīra gaišāku un maksimāli dabisku toni, turklāt par divdesmit centimetriem saīsināja to garumu. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Taču visneaizmirstamākos mirkļus Evijai būs sarūpējis frizieris Kārlis, kurš ne tikai matiem piešķirs gaišāku un maksimāli dabisku toni, bet par divdesmit centimetriem saīsinās to garumu. Jaunā frizūra un grims Evijai liks starot un uzplaukt no jauna sievišķīgā elegancē. Bet stiliste Indra Salceviča sievietei piedāvās vairākas stila idejas, kuras ņemt vērā dodoties uz pirmo randiņu, lai no sirds ļautos jaunām attiecībām un aizraujošas dzīves sākumam.