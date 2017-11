Iespaidīgi specefekti un krāšņas ainas filmā “Karš par Pērtiķu planētu”

Režisora Meta Rīvsa jaunākā filma “Karš par Pērtiķu planētu” (War for the Planet of the Apes) ir turpinājums 2014. gada kino lentei “Pērtiķu planētas atmoda”. Ģenētiski modificēto pērtiķu armiju gaida jauns izaicinājums – viņiem ir jādodas nāvējošā cīņā pret cilvēku armiju, kuras priekšgalā atrodas nežēlīgais Pulkvedis (aktieris Vudijs Harelsons). Pērtiķu vadonim Cēzaram (aktieris Endijs Sērkiss) un Pulkvedim nāksies tikties episkā kaujā, lai noskaidrotu, kura no sugām dominēs uz planētas – pērtiķi vai cilvēki.

Vudijam Harelsonam uzticēta nežēlīgā Pulkveža loma. (Foto: Vida Press)



Talantīgais filmas vizuālo efektu mākslinieks Džo Leteri pēdējos sešus gadus lielākoties strādājis pie “Pērtiķu planētas” triloģijas, par kuru runājot skatītāji un kritiķi uzteic viņa spējas radīt skatus, kas acumirklī neliecina par specefektu izmantošanu. „Šajā filmā esam tālu no civilizācijas, apstākļi ir skarbi, bet mans darbs ir izstrādāt katru ainu līdz sīkākajai niansei. Pērtiķu kažoks manam darbam ir īsts izaicinājums – tajā ir miljoniem sīku šķiedru, kuras visas reaģē uz gravitāciju, apgaismojumu, un, ja tam uzlīst ūdens vai uzkrīt sniegs, tad darbs kļūst vēl sarežģītāks. Protams, tāpēc tas arī ir tik aizraujošs,” stāsta Džo.

Fantastikas filmas jaunāka daļa skatāma angļu valodā un ar latviešu un krievu valodas subtitriem.

