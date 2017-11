Kļūt par biznesa lēdiju - jaunā māmiņa Elīna atgriežas darbā jaunā tēlā

Iepriekšējā amatā sievietei par apģērbu īsti nav bijis jādomā, jo tērpa izvēli atvieglojusi darba forma. Taču nu Elīnas jaunie amata pienākumi saistīti ar darbu birojā, kas prasa arī atbilstošu ģērbšanās stilu un etiķeti. Tāpēc sievietei talkā ar vērtīgiem padomiem nāca raidījuma vadītājas – ģimenes psihoterapeite Aina Poiša, žurnāliste Inita Sila un stiliste Indra Salceviča. “Ar mani šogad skaisti notikumi notikuši- kāzas, jauna darba vieta un protams vēl viss kaut kas. Kad pie darba ķeras profesionāli viss ir ideāli, bet vēlos izskatīties labi arī ikdienā. Vēlos, lai pastāsta par krāsām, apģērba veidiem kas piestāv, varbūt matu tonis jāmaina. vairākas reizes vēlējos pieteikties, bet vienmēr kaut kas attur, tagad esmu uz visu gatava.” pieteikumā raidījumam rakstīja Elīna.

Elīna pēc bērna kopšanas atvaļinājuma atgriezās darbā ne tikai jaunā amatā, bet arī jaunā tēlā. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Lai arī Elīnai patīk svārki un kleitas, viņas garderobē lielākoties dominē bikses. Taču, kā norādīja stiliste Indra Salceviča: “saskaņā ar biznesa etiķeti, biksēs staigā lielākoties vadības līmeņa speciālisti. Tāpat viņa atgādināja, ka īpaši rūpīgi jāizvēlas arī apavi – birojā nebūtu ieteicams vilkt apavus ar atvērtu purngalu.” Stiliste Elīnai piemeklēja lietišķa stila apģērbu un mudināja nebaidīties pielaikot tērpus, kuri pirmajā acu uzmetiena šķiet, ka nederēs - to, vai apģērbs ir īstais, iespējams uzzināt tikai to uzvelkot!



Aina Poiša mudināja Elīnu atbrīvot sevī sievišķību, tāpēc kopā ar viņu spēlēja īpašu spēli. Tajā viņa aicināja sievieti izvēlēties īpašības, kas būs noderīgas jaunajam dzīves posmam, pretim dodot to, no kā viņa labprāt vēlētos atteikties. Lai spētu par sevi pastāvētu biznesa vidē nepieciešams “krampis”, kuru Elīnai īpašā nodarbībā palīdzēja gūt fitnesa treneris Kristaps Vilde. Jaunā sieviete studējusi interjera dizainu, tāpēc Inita Sila sarūpēja viņai īpašu pārsteigumu – tikšanos ar dizaineri Baibu Prinduli – Renci, kura zināma arī kā Mazā feja. Viņa dalījās pieredzē, kā rodas idejas, kā arī palīdzēja Elīnai veidot galda klājumu rudenīgās noskaņās.