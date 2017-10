Kaisle, karaliskas intrigas un cīņa par varu BBC seriālā “Baltā karaliene”

Desmit sēriju garā seriāla “Baltā karaliene” (The White Queen) notikumu centrā nonāk trīs sievietes. Visas trīs daiļavas ir iesaistītas ilgstošā konfliktā par Anglijas troni, un viņas nekautrējas likt lietā jebkādus līdzekļus, lai panāktu sev vēlamo rezultātu.



Notikumi aizsākas 1464. gadā, kad tauta jau deviņus gadus atrodas kaujas stāvoklī, cīnoties par to, kurš ir likumīgais Anglijas karalis. Kara ierosinātāji nāk no divām dažādām dzimtām. No vienas karotāju puses ir Lenkasteru dzimta, bet no otras – Jorku dzimta.

Seriālā galvenās lomas spēlē aktieri Rebeka Fergusone un Aneirins Bernards. (Foto: Vida Press)



Seriāls apvieno gan romantisku mīlas stāstu un kaisli, gan nežēlīgu karu un cīņu par varu un Anglijas troni, sagaidāmas arī karaliskas intrigas, alkas un nedaudz vēsturiskas mistikas. “Baltā karaliene” atainos cilvēcīgas vājības – indivīda vēlmes, bailes un piesātināto jūtu pasauli, un tas viss – kvalitatīvā aktieru spēlē un mākslinieciskajā izpildījumā. Shortcut Films seriāls skatāms, ierunāts latviešu un oriģinālajā – angļu – valodā.



