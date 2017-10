"Ievas jaunajās pārvērtībās" sieviete pēc šķiršanās atgūst pašapziņu

Viņa pavisam nesen pārcietusi sāpīgu šķiršanos un nu savas dzimšanas dienas priekšvakarā bija gatava ne tikai ļauties jaunām attiecībām, bet arī atgūt pašapziņu, teikt ardievas meitenīgajai ārienei un kļūt par īstu dāmu.

Vinetu pārvērtībām pieteica māsa, sakot, ka jaunā sieviete savā dzīvē ir ļoti daudz ko pārdzīvojusi. “Pēdējais sitiens bija, kad viņu ar bērnu pameta vīrs. Vīrs vienmēr nopēla viņu, viņas ģērbšanās stilu un attieksmi," pieteikuma anketā raidījumam raksta māsa, piebilstot, ka stresa dēļ Vineta strauji nokritusies svarā, un nu ierastās drēbes uz augumu “karājas kā uz pakaramā. Viņa arī nezina, kā ģērbties, kāda frizūra viņai piestāv. Man ir žēl uz to noskatīties. Vēlētos redzēt skaistu, jaunu sievieti un māti pirmklasniekam. Es būtu ļoti priecīga, ja jūs viņai dotu iespēju sevi iemīlēt kā sievieti.”

“Ievas jauno pārvērtību” komanda – stilistes Indras Salcevičas, ģimenes psihoterapeites Ainas Poišas un žurnālistes Initas Silas vadībā steidza Vinetai palīdzēt, sarūpējot neaizmirstamu dāvanu sievietes trīsdesmitajā jubilejā.

Lai mudinātu Vinetu pateikt “nē” nevēlamajām lietām savā dzīvē, iemācīties izrādīt dusmas, pastāvēt par sevi un tikt galā ar šķiršanās pārdzīvojumiem, Aina Poiša viņu aizveda uz boksa treniņu pie pieredzējušā trenera Kristapa Konstantinova. “Sievietei jāmāk par sevi pastāvēt un sevi aizsargāt. Tava robeža ir tava personība un nevienam nav tiesības ienākt tur ar nenovilktiem ielas apaviem,” treniņa laikā Vinetu pārmaiņām motivēja psihoterapeite.

Savukārt Inita Sila Vinetu iepazīstināja ar viņas elku – Antru Stafecku, kura gluži tāpat kā šīs nedēļas raidījuma varone, nesen pārdzīvojusi šķiršanos un nu ir uzsākusi jaunas attiecības.

Vinetu iedvesmo ne tikai Antras muzikālais sniegums, bet arī viņas pašapziņa un dzīvesprieks, tāpēc abas pavadīja jauku pēcpusdienu tērzējot par dzīvi un iedvesmojoties viena no otras. “Galvenais, uz ko vienmēr cenšos koncentrēties – būt nevis pesimiste, bet optimiste. Jebkurā lietā. Ja man saka, tu nevari – es varu! Kāpēc lai es nevarētu?! Es vienmēr savā galvā atkārtoju teikumu – “nav variantu, ir jāiet uz priekšu!” savā dzīves formulā dalās Stafecka. Vaicāta, kā noticēt, ļauties un atvērties jaunai mīlestībai, Antra atklās, ka “jaunas attiecības ir kā jauns sākums, kas palīdz noticēt! Mēs visas gribam būt laimīgas un meklējam harmoniju sevī. Bet no vīrieša vēlamies, lai viņš šo harmoniju mums sniedz,” saka dziedātājā.

Rūpējoties par pārmaiņām arī Vinetas ārējā veidolā, frizierīte sievieti mudināja atbrīvoties no garlaicīgi brūnās matu krāsas, tā vietā izvēloties rotaļīgu karē griezumu un krāsojumu vairākos toņos. Vislielākais izaicinājums matu meistarei bija tikt vaļā no sarkanā pigmenta, kas bija saglabājies Vinetas matos no veikalos nopērkamajām matu krāsām.

Bet stiliste Indra Salceviča ņēma vērā Vinetas aizraušanos ar rozā krāsas apģērbiem, bet klasiski spilgta rozā vietā mudināja sievieti dot priekšroku maigākam tonim, tā ārējam veidolam piešķirot sievišķību, nopietnību un eleganci. Ieraugot pārvērtību rezultātu, Vineta ļāva vaļu emocijām un prieka asarām, atzīstot, ka viņas jaunais “es” ir kā lielisks sākums jaunai dzīvei.