Intars Rešetins šovā “Sapnis par Ameriku” rādīs, kā otrpus okeānam dzīvo slaveni latvieši

Aktieris Intars Rešetins šovā “Sapnis par Ameriku” dosies trakā ceļojumā, lai uzzinātu, kā tālajā Amerikā dzīvo veiksmīgi latvieši, kuri ar neatlaidību un mērķtiecību spējuši gūt panākumus. Lasvegasa, Ņujorka, Maiami, Losandželosa un vien pusotrs mēnesis, lai satiktu kopumā 13 latviešus – režisoru un producentu Miku Ozoliņu, dīdžejmeiteni Ellu jeb Elīnu Fūrmani, populārās modeles Simonu Kubasovu un Luīzi Salmgriezi, modes blogeri Līgu Zemturi, mūziķi un dziesmu autori Keriju Kalēju, Latvijas goda konsulu Losandželosā, šerifu, pilotu, miljonāru un plastikas ķirurgu Juri Buņķi, kā arī citas latviešu slavenības, kuras dzīvo ASV. Dodies līdzi Intaram Rešetinam pēc lielā sapņa par Ameriku šovā “Sapnis par Ameriku” jau sākot ar 28. oktobri “Hobiju sestdienās” plkst. 21:00 kanālā 360TV. Bet šova pirmizrādi lietotnē “Shortcut” skaties jau no 19. oktobra.

Rešetins pats vēlējies izmēģināt laimi ASV

Amerika nenoliedzami ir iespēju zeme - ja tur izdodas “izsisties”, tad esi slavas virsotnē! Tā domā daudzi - arī viens no Latvijas populārākajiem aktieriem Intars Rešetins. Viņš arī pats reiz vēlējies izmēģināt laimi Amerikā, tur strādāt un pelnīt naudu, tāpēc ar dubultu degsmi piekritis šova veidotāju piedāvājumam vasaru pavadīt savā sapņu zemē, lai to ne tikai izbraukātu krustu šķērsu, bet arī uzzinātu, kā tur iekārtojušies citi latvieši. Intars ar katru no slavenajiem un veiksmīgajiem tautiešiem plecu pie pleca pavadīs vairākas dienas un iejutīsies viņu ikdienā – iepazīs dzīves vietu, metīsies trakos piedzīvojumos un dosies kopīgos izbraucienos, apmeklēs krāšņas ballītes, vakariņos, satiksies ar draugiem un izmēģinās iemīļotos hobijus! “Latvieši, kas par savu dzīves vietu izvēlējušies ASV, savas ikdienas gaitas nemīl īpaši afišēt,” stāsta šova producente un režisore Aija Strazdiņa. “Tas arī saprotams, lielākoties slavenības, kas pametušas dzimto zemi, ir rezervētas pret viņiem pievērsto uzmanību, turklāt vēl jo vairāk – ja viņu sapnis ir sācis veiksmīgi piepildīties... Tāpēc saku mīļu “paldies” visiem mūsu raidījuma varoņiem, kas atvēra sava nama durvis un savas sirdis, atklājot to, kas citiem tiek slēpts, lai arī mēs kļūtu par daļu no viņu skaistā Amerikas sapņa! Šobrīd atceroties personības, kas sastaptas, un vietas, kurās būts, aizraujas elpa! Pateicoties Amerikā dzīvojošajiem latviešiem, esam satikuši mūziķa Moby jogas privātskolotāju, aktrises Halles Berijas un Teilores Sviftas aktiermeistarības pasniedzēju, Prinsa, Lady Gaga, Parisas Hiltones un citu pasaulslaveno Holivudas skatuves zvaigžņu tērpu mākslinieku, piedalījušies ķirurģiskā operācijā, boksējušies, sērfojuši, gleznojuši, kāvušies, izklaidējušies ar modelēm, kāpuši uz rokkoncerta skatuves, makšķerējuši okeānā, viesojušies greznās villās, vadījuši superrobotus un... pat muzicējuši uz ielas! Tas IR sapnis par Ameriku!”

Ko šobrīd dara Ella un kā Simona Kubasova var atļauties par dzīvesvietu nedēļā maksāt 10 000?

Dīdžejmeitene Ella, pie kuras vienā no šova “Sapnis par Ameriku” sērijām viesosies Intars Rešetins, jau vairāk kā piecus gadus dzīvo Losandželosā un tur vada modes apģērbu veikalu tīklu “Rock Etiguette”. Viņa skatītājiem izrādīs savu eleganto mājvietu, ļaus Intaram Rešetinam iejusties DJ ādā kādā greznā Holivudas ballītē, kur uz neprātīgām svinībām būs pulcējies vietējais šovbiznesa “zieds”, aicinās viņu doties elpu aizraujošā izbraukumā ar ūdens močiem okeānā un iepazīstinās ar slavenāko Holivudas zvaigžņu stilistu. Savukārt, modele, vairāku starptautisku skaistumkonkursu dalībniece un titulu ieguvēja Simona Kubasova, kura šobrīd dzīvo Ņujorkā, Manhetenā, kaimiņos Kristapam Porziņģim, un studē režiju Ņujorkas Kinoakadēmijā, ne tikai ļaus izbaudīt savas greznās dzīves aizkulises, iepazīstinās ar draugiem un mīļoto vīrieti, kurš “nolaupījis” viņas sirdi, bet arī atklās, kā ASV iespējams pelnīt tik daudz, lai atļautos par brīvdienu māju maksāt vairāk nekā 10 000 dolārus nedēļā. Turpretim latviešu režisors, producents, bijušais MTV Latvija vīdžejs Miks Ozoliņš, kurš šobrīd ASV audzina meitu, kura dzimusi attiecībās ar slavenās dziedātājas Riannas bekvokālisti un strādā par interneta mārketinga stratēģi uzņēmumā “Ad Formers”, izaicinās Rešetinu uz leģendārajiem “Harley Davidson” močiem izklaidēties Malibu pludmalē, kopā ar Mika meitiņu viņi ālēsies slavenajā “Coney Island” atrakciju parkā, bet vakara noslēgumu pavadīs pie ugunskura okeāna krastā.

Rešetins šova laikā ielūkosies populāru slavenību, kuras pārcēlušās otrpus okeānam, privātajā dzīvē, kas līdz šim citu acīm bijusi slēpta, un atklās, kā tālajā ASV nezaudēt māju sajūtu, turklāt ar jautriem spēles elementiem raudzīs noskaidrot, kura zvaigzne ir spožāka un atraktīvāka. Intara Rešetina piedzīvojumu šovs “Sapnis par Ameriku” jau no 28. oktobra “Hobiju sestdienās” plkst. 21:00 kanālā 360TV. Tie, kuri otrpus okeānam vēlas doties jau ātrāk un satikt tur dzīvojošos latviešus, tiek gaidīti lietotnē “Shortcut”, lai jebkurā laikā un vietā, jebkurā ekrānā dzīvotu līdzi Rešetina raibajiem piedzīvojumiem ASV!