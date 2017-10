Lai arī dalībnieces uz raidījumu nākušas dažādu mērķu vadītas – kāda vēlas atgūt bērnus, kāda tikt vaļā no parādiem, cita atgūt pašapziņu, sievišķību un ģimenes uzticību – viņas visas vieno visai skarba dzīves pieredze. Sievietes nākušas no vides, kur vardarbība, alkohols, nabadzība un mūžīgā cīņa par izdzīvošanu ir ikdiena, tāpēc, iespējams, dažus raidījuma skatītājus šokēs dāmu tiešums, nereti vulgārais runas stils, kas pārpilns necenzētiem vārdiem, un atklāti demonstrētā seksualitāte. Taču tieši tāda ir viņu ikdiena, no kuras sociālā raidījuma laikā “Caur ērkšķiem uz...” sievietes ir apņēmības pilnas izrauties. Nepalaid garām “Caur ērkšķiem uz..” jau šovakar plkst. 22:00 “STV Pirmā!”

Transseksuālis LINDA

Piedzima kā vīrietis. Vēlas atbrīvoties no mazvērtības kompleksiem un kļūt par īstu dāmu!

Linda dzimusi kā vīrietis un aptuveni 30 gadus arī pavadījusi kā vīrietis. Viņa strādājusi par tirdzniecības menedžeri un 10 gadus bija precējusies. Laulībā piedzimis arī dēls, taču vīrieša ķermenī Linda vienmēr jutusies slikti – viņa pati saka, ka tas ir gluži kā nēsājot kurpes, kas spiež, bet tās nevar novilkt. Jau bērnībā viņa piemērījusi māsu kleitas, taču vairāku gadu desmitu garumā nav spējusi sev atzīt, ka ir transseksuāla un turpinājusi izlikties dzīvojot vīrieša dzīvi. Lindas sieva bija pirmā, kas pamanīja, ka ar vīru kaut kas nav kārtībā. Lai arī Linda sievu ļoti mīlēja, taču, sapratusi, ka nespēj viņu darīt laimīga būdama vīrietis, viņa izdarīja visu, lai abu attiecības pasliktinātos un sieva viņu ienīstu. Abas ar sievu pat nesarunājās vairāk nekā divus gadus, kaut gan turpināja dzīvot vienā dzīvoklī. Šobrīd Linda ir ļoti laimīga, ka abu attiecības ir uzlabojušās - sievietes spējušas salabt un ir draudzenes.

Sākotnēji Linda tikai pielaikoja sieviešu dzīvi, pārģērbjoties reizi pa reizei, bet ar laiku, viņa sāka tērpties kleitās arī ikdienā un uzsāka lietot hormonus, lai arī vizuāli kļūtu sievišķīgāka. Mainoties ārējam izskatam, Linda diemžēl zaudēja darbu. Tad viņa sāka dzīvot kā sieviete, un drīz vien par to, ka reiz bijusi vīrietis, liecināja tikai pase. Linda uz raidījumu atnākusi mazvērtības kompleksu mākta - viņa neuzdrošinās izvēlēties darbu, kas viņai patiešām patīk, jo netic, ka kāds pie sevis ņemtu strādāt cilvēku, kurš pēc pases ir vīrietis, bet izskatās kā sieviete. Lai pelnītu naudu iztikai, Linda šobrīd strādā video čatā, kā arī nodarbojas ar prostitūciju. Viņa vēlas izkopt savu sievišķību un celt pašapziņu, jo līdzšinējā dzīves pieredze viņu nav žēlojusi. Linda izjutusi klaju apkārtējo nosodījumu un neizpratni, tāpēc norobežojusies no sabiedrības un savu ikdienu pavada drūmā vientulībā. Lindai nav draugu, viņa reti iziet no mājām, jo nejūtas droši un pārliecināti, bet lielāko dienas daļu sieviete pavada spēlējot datorspēles, grozoties video čatā un tiekoties ar klientiem.

Lindas kvēlākais sapnis ir veikt dzimuma maiņas operāciju un arī fiziski kļūt par sievieti, kā arī atgūt pašapziņu un satikt draugus, kas spētu pieņemt viņu tādu, kāda viņa ir.

Seksīgā lauciniece INESE

Lauku meitene, kura nekad nav bijusi Rīgā. Sapņo izbaudīt pilsētas šarmu un kļūt skaista!

Inese ir ļoti kolorīta, skaļa sieviete, kura sevi dēvē par nerātno bumbulīti. Viņa nākusi no septiņu bērnu ģimenes, kur katram nācās par izdzīvošanu cīnīties pašu spēkiem, jo vecāki tā vietā lai rūpētos par bērniem, priekšroku deva alkoholam. Visu mūžu Inese dzīvojusi Kaivē, nekurienes vidū, mazā lauku mājiņā. Šobrīd viņa tur mitinās kopā ar civilvīru, kurš par sievieti ir 20 gadus vecāks un abu bērniem. Inese ļoti vēlas vēl bērnus, taču neveiksmīgas operācijas rezultātā viņai pašai to diemžēl vairs nevar būt.

Inese sapņo par auklītes darbu, kā arī vēlas iemācīties rūpēties par savu izskatu – apmeklēt frizieri, stilistu, iemācīties krāsoties, ģērbties - jo lai cik neparasti tas neizklausītos, viņa ne tikai nekad iepriekš nav bijusi Rīgā, bet arī nav apmeklējusi lielveikalu, frizieri, manikīru un baudījusi citas daudzām sievietēm tik pašsaprotamas un ikdienišķās lietas. Tāpat Inese ļoti vēlas pirmo reizi mūžā aiziet uz Zoo dārzu un izbraukt ar kuģīti.

Bezdarbniece LAURA

Trīs bērnu māmiņa, kas augusi uz ielas. Sapņo iegūt izglītību, stabilu darbu un skaistu smaidu!

Lauru dzīve nav lutinājusi – viņa augusi nelabvēlīgā ģimenē, kur neiztrūkstošs vecāku sabiedrotais ir bijis alkohols, bet vara pār bērniem demonstrēta ar rokas pacelšanu un sāpīgiem sitieniem. 15 gadu vecumā Laura iemīlējās puisī, kura ģimenē valdīja līdzīga situācija un abi kopā aizbēga no mājām. Jaunieši bēguļoja, vasaras pavadot dārziņos, ziemās nakšņojot kāpņu telpās un patversmēs. 16 gadu vecumā Laura palika stāvoklī. Apmaiņā pret grādīgo, viņa pierunāja tēvu dot atļauju laulībām un abi ar draugu apprecējās. Kad mazais paaugās, meitene atkal aizmuka no mājām, bet drīz vien pieteicās otrais bērniņš. Neskatoties uz to, ka abiem bija divi bērni, jaunieši ballējās, lietoja alkoholu, bieži mainīja dzīves vietas un darbus. Jauniešiem nācās dzīvot gan patversmēs, gan dzīvokļos bez kanalizācijas un ūdens. Sava dzīvesveida dēļ abi ar vīru nonāca sociālo dienestu redzeslokā un bērni uz laiku tika ievietoti krīzes centrā. Tas pamudināja jaunos vecākus mainīt savu attieksmi pret dzīvi. Abi atrada labāku dzīvesvietu, pārstāja ballēties un bērnus atguva. Nu Laura auklē jau trešo atvasi, kurai drīz apritēs gadiņš. Raidījuma laikā sieviete vēlas piepildīt savu kvēlāko sapni – tikt pie skaista smaida, kuru bojā trūkstošie zobi un pabeigt vidusskolu, lai saviem bērniem spētu nodrošināt labāku dzīvi, nekā tā bijusi viņai. Tāpat viņa vēlas beidzot būt īsta sieviete, kuru lutina SPA procedūras, manikīrs un frizieris.

Drosmīgā LAIMA

Augusi alkoholiķu ģimenē un uzaudzinājusi jaunāko māsu. Vēlas iemācīties domāt arī par sevi!

Laima ir jauka, sirsnīga, iejūtīga lauku meitene, kura neslēpj savu seksuālo orientāciju – viņa ir lesbiete. Sieviete dzīvo ar mammu, kura lieto alkoholu un regulāri maina mīļākos, visbiežāk izvēloties agresīvus tipiņus, kuri māti sit. Laima atzīst, ka viņa nevar ciest savu māti, bet vienlaikus viņai mammas ir žēl, tāpēc meitene nespēj viņu pamest. Laima uzskata, ka viņai ir mamma jāaizstāv no agresīviem mīļākajiem, tāpēc ne ar vienu vien jaunajai sievietei nācies kauties. Tiesa, visbiežāk tēvaiņi ir bijuši spēcīgāki par trauslo sievieti, liekot staigāt ne tikai ar zilumiem, bet mukt prom no pašas mājām. Kopā ar Laimu un viņas māti dzīvo arī viņas jaunākā māsa, par kuru meitene kopš bērnības rūpējusies. Trūkums šajā ģimenē ir bijis biežs viesis un regulāri sievietēm nācās doties gulēt ar tukšiem vēderiem - visu naudu māte nodzēra, bet meitenes bija spiestas dzīvot pusbadā. Laima izjutusi mātišķas rūpes par mazo māsu, tāpēc jau kopš mazotnes braukusi strādāt uz laukiem, lai nopelnītu pārtiku un varētu pabarot arī māsiņu. Nereti jaunā sieviete bijusi spiesta arī pārkāpt likumu – viņa zagusi pārtiku vietējā veikalā. Nu Laima sapņo tikt prom no laukiem un pārcelties uz dzīvi Rīgā – viņa vēlas studēt, atrast darbu un beidzot iemācīties parūpēties arī par sevi.

Dumpiniece DAIGA

Piecu bērnu māte. Cietusi no atkarībām un vardarbības. Vēlas atgūt aprūpes tiesības par trim nepilngadīgajiem bērniem.



Liepājniece Daiga ilgi pacieta vīra vardarbību un neuzticību, līdz beidzot vienā dienā viņu pameta un kopā ar bērniem pārcēlās uz dzīvi Rīgā. Nu Daigai bija vienai jāapgādā bērni, tāpēc viņa daudz strādāja un bieži nebija mājās. Šis fakts nepalika nepamanīts kaimiņu modrajām acīm, kuri iesniedza sūdzību bāriņtiesā un Daigai bērnus atņēma. Zaudējot bērnus, Daigai pazuda arī pamats zem kājām – sieviete sāka lietot alkoholu un narkotikas. Kad uzdzīve mierinājumu nesniedza, Daiga nolēma doties peļņā uz ārzemēm, lai iekrātu naudu un varētu atgūt bērnus. Diemžēl plānotos iekrājumus Daigai neizdevās izveidot. Nu viņa nesen ir atgriezusies dzimtenē un ir apņēmības pilna sakārtot savu dzīvi un īstenot savu kvēlāko sapni - atgūt bērnus.

Lai atkal iegūtu mātes tiesības, viņai pusgads jānostrādā viena darba vietā un jābūt deklarētai konkrētā dzīvesvietā. Sieviete ir ceļā uz savu sapņu piepildījumu, taču jūtas ļoti vientuļa – viņai Latvijā nav draugu un lielāko daļu dzīves viņa pavada mājās vienatnē. Raidījuma laikā Daiga ātri vien kļūs par visu meiteņu “mammu” un iedvesmos citas ar savu stāstu par to, kā tikusi galā ar atkarībām.

Alkoholiķe SINTIJA

No 18 gadu vecuma dzīvo patversmē. Sapņo par sakārtotu, no atkarībām brīvu dzīvi.

Sintijas bērnība ir bijusi ļoti skarba – viņa augusi alkoholiķu ģimenē un cietusi no vardarbības. Sintijas māte mīlēja iedzert, bet tēvs nomira, kad meitene bija pavisam maza. Sintijas mātei ir vājība ne tikai uz alkoholu, bet arī uz likuma pārkāpšanu - lielāko daļu Sintijas bērnības māte pavadījusi apcietinājumā, bet brīvībā esot, mitinājusies bezpajumtnieku patversmē. Meitene dzīvoja pie vecmāmiņas, līdz brīdim, kad vecā sieviete nomira, atstājot mazmeitu šajā pasaulē vienu. Sintija bērnību pavadījusi vairākos bērnu namos un krīzes centros. Sasniedzot 18 gadu vecumu jaunā sieviete pirmo reizi arī pati nonāca bezpajumtnieku patversmē, kuru nu jau astoņus gadus periodiski dēvē par savām mājām.

Jaunajai sievietei līdz šim nav izdevies pabeigt vidusskolu un atrast darbu. Sintija vairākkārt mēģinājusi atjaunot kontaktu ar māti, kad tā pēdējo reizi bija iznākusi no apcietinājuma, kur izcieta sodu par slepkavību. Mātes dzīvoklī mitinās arī viņas draugs, no kura Sintija baidās, tāpēc priekšroku dod dzīvei patversmē. Tiesa, arī Sintija mīl alkoholu – viņa dzer daudz un bieži. Kā pati saka – “gadā ir vien kādi trīs mēneši, kad esmu skaidrā.” Kad jaunā sieviete ir reibumā, viņu patversmē neielaiž un Sintija ir spiesta nakšņot uz ielas vai arī meklēt naktsmājas pie paziņām un tikko iepazītiem pudeles brāļiem. Arī uz raidījuma filmēšanu Sintija ieradās smagā alkohola reibumā, taču neslēpj, ka par visu vairāk vēlas atmest dzeršanu un atrast darbu.