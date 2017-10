Nauris Brikmanis kanālā 360TV vadīs pašmāju video kuriozu raidījumu ar devīzi “Mierīgi, kovboj!”

Asprātīgi kuriozi un amizantās situācijas, kas būs redzamas jaunajā raidījumā, garantēs īstu smieklu devu skatītājiem un pus stundas garumā ļaus kā nākas iesildīties gaidāmajām brīvdienām. Ik sēriju labākie pasaules video kuriozi tiks apkopoti īpašās tematiskās izlasēs, liekot smieties no sirds un līdz asarām. Skatītājus izklaidēs reizēm pikanti un drosmīgi joki par neparastām situācijām no armijas ikdienas, sievietēm, bērnu audzināšanu un, protams, visiem iespējamajiem vīriešu hobijiem, kā arī to, kādas vien muļķības stiprais dzimums aiz gara laika mēdz izdomāt. Būs gan neparastas situācijas sporta zālē, amatieru filmētas draugu un kolēģu izjokošanas, pārpratumi pirmā skūpsta laikā, dažādas bērnu izdarības, kad tie atstāti tētuku uzraudzībā – kritieni, joki, smiekli pārpratumi un izcili asprātīgas situācijas priecēs ikvienu laba humora cienītāju.



“Nav noslēpums, ka interneta vietne youtube.com ir iedvesmas un labas izklaides avots teju katram no mums. Manā paziņu lokā ir daudzi, kuri brīžos, kad darbi nevedas vai gadījusies nelāga diena, jautrību meklē internetā, skatoties smieklīgākos pasaules video. Tāpēc, kas gan var būt labāks par asprātīgu jautrāko video kuriozu izlasi, kas ļaus pasmieties par ikdienišķām situācijām, kuras pavisam negaidot pārvēršas īstā katastrofā,” par jauno raidījumu stāsta Nauris Brikmanis.



Sāc savu nedēļas nogali ar normālu, nu labi, varbūt patiešām nenormālu smieklu devu – jau šovakar, 6. oktobrī, un turpmāk ik “Humora piektdienu” plkst. 21:30 kanālā 360TV - izklaidējies no sirds kopā ar Nauri Brikmani un labāko video kuriozu izlasi “Mierīgi, kovboj!”

Citi šobrīd lasa Nobela Miera prēmija piešķirta kodolieroču likvidēšanas kampaņai Foto: traģēdijas vietā Saulkrastos paveras ļoti skumjš skats Saulkrastu traģēdijas cēlonis ir klaja bezatbildība. Par laimi, necieta apkārtējie iedzīvotāji, atklāj policijā