Brikmanis Ukrainā žilbina ar savām krievu valodas zināšanām

Brikmanis nesaprot, ko darīt ar govs "cīsiņiem"

Tā kā Karpatos govis ir teju uz katra “stūra”, abi ķersies pie šķietami ienesīgākā naudas pelnīšanas paņēmiena – govs slaukšanas – kurš izslauks visātrāk glāzi piena, būs uzvarētājs šajā pārbaudījumā un iespējams pirmais tiks pie gardām pusdienām. Taču šis arods izrādās nebūt nav tik vienkāršs, kā sākotnēji cerēts. “Vai viņa man ko nodarīs?” sastopoties kalnu pļaviņā aci pret aci ar vietējo raibaļu, ukraiņu saimniecei trīcošā balsī vaicās Nauris. Pašmāju bāleliņš vietējos pamanīsies izklaidēt ne tikai ar savu vieglprātīgo pieeju darbam, bet arī krievu valodas zināšanām: “Vai var mainīt tos cīsiņus? (sosiski),” ar to domājot govs pupus, saimniecei vaicās Nauris, pretim saņemot gardus smieklus. Pirmais pie darba ķersies Rihards un visā nopietnībā, rūpīgi koncentrējies darbam, piena glāzi piepildīs 3 minūtēs un 21 sekundē. “Maigi, maigi – govs uz tevi skatās,” drauga darbu komentēs Nauris, piebilstot, ka diez vai viņam vispār piena pietiks, jo Rihards jau visu būs izslaucis.

Brikmanis Ukrainā slauc govi. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Lepers pie visa vaino "tukšo pupu"

“Kuru man tagad “nosūknēt”? (otsosatj) ar savām krievu valodas zināšanām turpinās žilbināt Brikmanis un, liegi dziedot– ļubimaja karova, slauks govi kā īsts profesionālis. Turklāt savu darbu paveiks krietni ātrāk par Rihardu. “Nebija godīgi, man iedeva tukšo pupu” – šķendējās blondais Lepers. Tāpat šajā sērijā abi brašuļi mēzīs kūts mēslus, ietērpsies Karpatu iedzīvotāju tautas tērpos un pūtīs četrus metrus garā tradicionālajā ukraiņu mūzikas instrumentā – trembitā. Tā ierasti tiek veidota no egles, kurā iespēris zibens un senos laikos tika izmantota saziņai kalnos – ar specifisko skaņu ziņojot gan citiem ganiem par savu atrašanās vietu, gan to, ka ir laiks doties mājup. Visus puišu piedzīvojumus Karpatu kalnos un to, kā gucuļi abiem iemācīja gatavot īstu ukraiņu boršču, skatieties “Hobiju sestdienā,” 30.septembrī plkst. 21:00, kanāla 360TV šovā “Blonds un vēl Blondāks.”