Lai pārvērtības nebūtu tikai mirklīgas ārējā tēla izmaiņas, būtiska ir personības stiprināšana, tāpēc pirmā tikšanās Ilzei raidījumā būs ar ģimenes psihoterapeiti Ainu Poišu, kura palīdzēs izstrādāt “jaunās dzīves” plānu un sniegs ieteikumus, kā piedzīvot pārmaiņas arī ikdienā. Tad talkā nāks Inita Sila, kura stiprinās pārliecību, ka nekas nav nepārvarams, motivēs un iedvesmos, savukārt māksliniece Ieva Bondare iedrošinās īstenot ilgi loloto sapni par gleznošanu. Tālāk Ilze tiksies ar stilisti Indru Salceviču, kas kopā ar labākajiem grima un matu meistariem īstenos neaizmirstamas vizuālas pārvērtības – palīdzēs izvēlēties augumam un ķermeņa aprisēm piemērotāko apģērbu, mācīs veidot tērpu kombinācijas, lai ar nelieliem līdzekļiem garderobi padarītu efektīvāku.

Stiliste Indra Salceviča apaļīgu formu īpašniecēm iesaka izvairīties no īsām jaciņām, kas koptēlu dara vēl pilnīgāku. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Jo tieši gudra garderobes veidošana ir viens no atslēgas vārdiem veiksmīga vizuālā tēla izkopšanā. "Garderobi veido no savstarpēji komplektējamiem apģērbiem," "zelta likumu" Ilzei atklās stiliste Indra. Apaļīgu formu īpašniecēm viņa iesaka izvairīties no īsām jaciņām, kas koptēlu dara vēl pilnīgāku. Savukārt apskatot Ilzes izvēlēto tērpu svinīgiem gadījumiem, Indra uzlielīs tā krāsu salikumu, taču veltīs skarbus vārdus tērpa dizainerim, kurš to radot sevi pārvērtējis un tērpā izmantojis pārāk daudz sīku detaļu – gan bantītes, gan savilkumus un dekoru. "Ja izvēlies košus tērpus, skaties, lai dizainā viņas ir mazlietiņ vienkāršākas, lai tur nav viss sasprausts ar visādām brošām un kankariem," padomu sniegs stiliste. Tāpat viņa Ilzes garderobē īpaši izcels šobrīd tik aktuālo virsdrēbi - trenci. Taču atklās, ka ar nepareizajiem aksesuāriem, tas var kļūt arī par milzīgu stila kļūdu: "Saveidojot trenci kopā ar šalli, tu riskē būt sieviete ap septiņdesmit, kura uzvilkusi savu jaunības dienu žaketīti un izskatīties vecāka. Bet, ja trenci vilksi kopā ar plēstām džinsām un stilīgu T-kreklu, koptēls būs pavisam cits," padomos dalās Indra Salceviča, piebilstot, ka trencis piestāv pilnīgi visām sievietēm un ir vislabākais garderobes ieguldījums, jo nekad nemaina savu formu un to var nēsāt desmitiem gadu.