Vaicāta, vai Stefa tiešām ir pārliecināta par tik radikālu lēmumu un pēc pāris gadiem nesapratīs, ka tas tomēr bijis kļūdains, viņa teiks pārliecinošu – “nē.” Tiesa, arī neslēps, ka pirmais gads pēc šī lēmuma pieņemšanas ir bijis viens no sarežģītākajiem, jo viņa sapratusi, cik daudz kam “jāiet cauri, lai nokļūtu gala punktā, kur patiešām vēlas būt.” “Es vairs nevaru iedomāties savu dzīvi kā pretējais dzimums. Tāpēc dzimuma maiņas operācija man ir kā nepieciešamība, bez kā es nevarētu izdzīvot. Tas ir kā manas iekšējās pasaules dvēseles kliedziens pēc palīdzības. Es redzu visas tās vīriešu detaļas, kas man ir jau no dzimšanas, piemēram, ādamābols, krūtis, augums, dzimumorgāni – un tās man liek justies ļoti slikti,” raidījumā stāstīs Stefa.



Stefa nelabprāt atklāj savu vīrieša vārdu, kas ir arī ierakstīts viņas pasē, sakot, ka tas ir kā vārti uz elli. “Tas man liek justies ļoti slikti, es to uztveru ka negatīvu lietu sev.” Viņa atklās, ka pusaudžu gados, kad arvien plašāk pieejams bija internets un sociālie mediji, viņa ieraudzījusi to, ka nav tikai divi dzimumi – vīrietis un sieviete, ir arī savādāka veida cilvēki. “Es jau sen biju jutusies kā ne savā ķermenī un pēc kāda laika sapratu, ka man ir cits ceļš ejams,” “Sieviete.Personīgi” stāsta Stefa.

Stefa ikdienā ne reizi vien saskārusies ar sabiedrības nosodījumu “Latvijā ir kritizējoši un nesaprotoši cilvēki,” stāstot par savu sāpīgo pieredzi, bilst Stefa. “Ir bijušas pārdevējas, kurām es parādu savu pasi un nesaņemu nekādus komentārus, viņas visu saprot un izturas neitrāli. Bet tai pat laikā ir bijuši gadījumi, kad es parādu savu pasi, bet pārdevēja pa visu veikalu vienkārši sāk smieties un ņirgāties.” Stefa piebilst, ka sevi vērtē kā pašpārliecinātu cilvēku un viņai īsti ir vienalga, ko citi var padomāt.



“Cilvēks nemitīgi ir citā ādā un statusā, ko viņš nevēlas. Taču sabiedrība ultimatīvi pieprasa to, kas tu neesi.” par Stefu stāsta pārmaiņu treneris Artūrs Šulcs. Viņš arī piebilst, ka šie, citādie cilvēki, lielākoties ir ar labu izglītību un inteliģenti, tāpēc, ja mēs kā sabiedrība spētu pieņemt šādus cilvēkus un ļautu viņiem integrēties gan darba vidē, gan sadzīvē, mēs būtu tikai ieguvēji.



Stefas lēmumu veikt dzimuma maiņas operāciju sešus mēnešus stacionārā pētīja ārstu konsīlijs, lai noskaidrotu, vai viņa mentāli patiešām ir sieviete, vai gluži otrādi - viņai tā tikai šķiet. Izrādījās – ir. Un Stefa šobrīd ir saņēmusi ārstu slēdzienu, kas rekomendē viņai veikt operāciju, kuras rezultātā viņa kļūs par sievieti arī fizioloģiski.