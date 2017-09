Tur puišus pamanīja kāda vietējā zīlniece, kas, nespējot pretoties latviešu bāleliņu valdzinājumam, apsēdās abiem blakus uz soliņa un uzsāka sarunu. “Es jūtu, ka sēžu starp diviem spēkiem, no kuriem viens klausās mūziku, otrs nēsā maskas. Tik nevaru saprast, kurš ir kurš,” jau pirmais zīlnieces teikums atstāja abus blondos ar pavērtām mutēm. Vēršoties pie Riharda noslēpumainā melni tērptā dāma turpināja: “tāds iespaids, ka jums ir ļoti daudz masku. Bet sirdij maskas nav. Jūs esat ļoti skaists un jums priekšā liela nākotne,” pamanot Riharda līdzību ar Holivudas aktieri Leonardo di Kaprio jūsmoja zīlniece. Piebilstot: “Sievietes jūs mīl, taču nelauziet viņām sirdis un atcerieties par savām saknēm.”



Pievērsusies Naurim viņa turpināja: “Es jūtu skumju mūziku. Jo sirds sāp” To dzirdot Brikmanis neslēpa šoku un izbrīnu – vai tiešām ukraiņu zīlniece ir tik spēcīga, ka spēj sajust sarežģījumus viņa privātajās attiecībās. Taču viņa negrasījās apstāties – “jūs nesen saņēmāt dāvanu. Nenēsājiet to!” Tajā mirklī Nauris atcerējās pirms neilga laika no kādas ukraiņu dāmas dāvanā saņemto ziedu un nekavējoties bija gatavs to izmest.



Iemantojusi puišu uzticību, dāma saņēma abu plaukstas un tālāk dzīves gājumu pētīja pēc to līnijām: “Jums abiem ir līdzīgi likteņi – ļoti garas dzīvības līnijas. Divdesmit gadu vecumā jūs abi stāvējāt izvēles priekšā un nevarējāt izlemt, kuru ceļu doties. Jūs esat izvēlējušies pareizi un abi ejat īsto ceļu. Bet sirds līnija.. o.. jūs mīlat sievietes un sievietes mīl jūs. Arī dzīves beigās stāvēsiet izvēles priekšā, bet vienu varu teikt – ar jums abiem nekas slikts nenotiks.” Tad, pievērsusi skatienu Naurim, zīlniece viedi noteica: “Starp citu, lai viss būtu labi, mazliet mazāk jādzer alus!” Visus puišu piedzīvojumus Ļvovā un mistikas pilno tikšanos ar zīlnieci skatieties “Hobiju sestdienā,” 9. septembrī plkst. 21:00 kanāla 360TV šovā “Blonds un vēl Blondāks,” kā arī lietotnē “Shortcut”.

