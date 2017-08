Mīlas trīsstūris, melu atklāšana – turpinās seriāls “Younger”

Iepriekšējā sezona beidzās ar intrigu: Līza beidzot pateica savai draudzenei Kelsijai, cik gadu viņai ir patiesībā. Kāda būs Kelsijas reakcija un vai pēc šā noslēpuma atklāšanas viņas paliks draudzenes, uzzināsim, skatoties jaunākās sērijas. “Jaunā es” svaigākā sezona, tāpat kā visas iepriekšējās, redzamas Shortcut lietotnē gan latviešu, gan oriģinālajā – angļu valodā. Turklāt jaunākās sērijas Shortcut pieejamas jau dienu pēc pasaules pirmizrādes.

Šajā sezonā beidzot nāk gaismā 40 gadu vecās Līzas noslēpums par viņas patieso vecumu. (Foto: Felipe Ramales / Splash News/ Vida Press)



Galvenās varones Lizas Milleres lomu spēlē gruzīnu izcelsmes aktrise Sutona Fostere. Godalgotā TV seriālu un mūziklu aktrise Fostere ar vīru scenāristu Tedu Grifinu šā gada aprīlī adoptēja mēnesi vecu meitenīti, kuru nosauca par Emīliju Deilu Grifinu. Emīlija ir pāra pirmais bērns. „Līdz šim esmu bijusi pilnīgs pretstats savai varonei seriālā “Jaunā es”. Lielāko dzīves daļu esmu fokusējusies uz karjeras veidošanu, bet tagad savas prioritātes un ambīcijas esmu mainījusi uz daudz personiskākām,” intervijā atklāja aktrise.

Savukārt Līzas draudzeni Kelsiju, kas ir izdevniecības darbiniece, atveido popmūzikas dziedātāja un aktrise Hilarija Dafa, kas kļuva slavena, pateicoties Lizijas Makgvairas lomai seriālā ar tādu pašu nosaukumu.

Seriāla aktrises tērpj slavenā modes māksliniece Patrīcija Filda. (Foto: Efren S. Landaos/REX/ Vida Press)



Seriālā piedalās arī aktrises Debija Mazāra, Niko Tortorella un Mirjama Šora, bet skaistos tērpos viņas ģērbj slavenā kostīmu māksliniece un stiliste Patrīcija Filda, kura tērpusi arī seriāla “Sekss un lielpilsēta” aktrises. Stiliste izteikusies, ka pat viena aktrise ar pievilcību un starojumu spēj iznest visu seriāla stāstu. „Protams, ir svarīgi, ko sieviete velk mugurā, bet diez vai seriālam “Sekss un lielpilsēta” būtu tik lieli panākumi, ja tur nepiedalītos Sāra Džesika-Pārkere un citas iedvesmojošas aktrises,” tā Filda. Tas, ka “Jaunajā es” aktrisei Sutonai Fosterei jāveic vizuālas pārvērtības, kas viņu padarītu par 15 gadiem jaunāku, sākumā ļoti satrauca novērtēto modes mākslinieci.

Aktrise Sutona Fostere ar vīru Tedu Grifinu. (Foto: Clint Spaulding/WWD/REX/ Vida Press)

„Pirms satiku Sutonu Fosteri, es mazliet sabijos. Neesmu labā feja, man nav burvju nūjiņas, ar kuras palīdzību mainīt sievietei izskatu no 40 uz 26 gadiem. Bet jau pēc pirmās tikšanās manas galvassāpes pazuda. Viņa to var izdarīt, pateicoties savai jauneklīgajai enerģijai. Mini svārki to nepaveiktu,” ironizē Filda.

