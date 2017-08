Kā jau īstiem vīriem pienākas, viņi neko neplānos, nerezervēs un nekam negatavosies, bet gan ļausies notiekošajam, veiksmei, savam šarmam un piedzīvojumam. Turklāt, lai visu padarītu vēl interesantāku, puiši ceļojuma laikā viens otru izaicinās uz pavisam trakām sacensībām – kurš no abiem brašuļiem galamērķī nokļūs pirmais? Bet kurš visātrāk spēs izpildīt šova veidotāju dotos sarežģītos uzdevumus un uzvarēt jestrajā piedzīvojumā? Uzzini jau šo sestdien, 19. augustā plkst. 21:00, kad kanālā 360TV pirmizrādi piedzīvos neparasto sacensību šova “Blonds un vēl Blondāks” pirmā sērija. Tajā puiši ceļos, cīnīsies un daudz, daudz smiesies!



Ko Kijevā darīt ar mutes ermoņikām un 200 grivnām jeb 7 eiro?

Abus puišus ceļojumā vienos kopīgs mērķis – uzvarēt. Gan sevi, gan savas bailes, gan viens otru. Tāpēc katrā uzdevumu, ko abiem piespēlēs šova veidotāji, vīri metīsies iekšā atrotītām piedurknēm. Katras ceļojuma dienas rītā saņems īpašus “atribūtus” – melno kasti un daudzsološo zelta aploksni. Abās gan šoreiz nekā daudz nebūs – vien mutes ermoņikas un 200 grivnas jeb nieka 7 eiro. Ar šo naudu jāizdzīvo visu dienu vai jāpelna klāt. Nauris paspēs sacienāt ar Kijevas torti vai pusi rajona, šķērsot garo Patona tiltu un iekāpt ziepju burbulī ūdens muzejā. Rihards iepazīs tuvāk brāļus Kļičko un apskries apkārt milzīgam futbola stadionam, kā arī notiesās veselus trīs Kijevas hotdogus. Bet ar to nepietiek. Abi būs spiesti pelnīt naudiņu uz ielas un smīdināt Kijevas meitenes ar savām no plastilīna veidotajām mini skulptūrām. Kurš uzvarēs pirmajā sacensību dienā? Noteikti lieliskās emocijas un draudzība! Nepalaid garām jaunā trako piedzīvojumu šova “Blonds un vēl Blondāks pirmo sēriju jau 19. augustā, “Hobiju sestdienā”, kanālā 360TV.

