Tiesas prāvas un attiecību pārbaudījumi seriālā “Taisnā tiesa”

Taisnā tiesa turpina seriāla priekšgājēja “Labā sieva” iesākto, tomēr tā, lai skatītājiem, kuri seriālu redzēs pirmo reizi, nebūtu grūtības sekot līdzi notiekošajam. “Taisnās tiesas” katrā sērijā tiek izskatīta jauna tiesas prāva, kas mijas kopā ar galveno varoņu dzīvēm un viņu karjeras līkločiem. Ir gan uzvaras, gan zaudējumi, līdz ar to azartisks un aizraujošs vakars kopā ar jau daudzu iemīļotajiem aktieriem – Rozu Lesliju, Kristīni Baranski, Ēriku Teizelu u. c. – garantēts.

Amerikāņu teātra un kino aktrise Kristīne Baranski, kas septiņus gadus seriālā “Labā sieva” spēlēja Diānu Lokhārtu, nu tikusi pie galvenās lomas arī seriāla turpinājumā. Baranski ir uzaudzinājusi divas meitas, un viena no viņām ir ieguvusi juridisko izglītību, gluži kā aktrises atveidotā varone seriālā.

Bet aktrise Roza Leslija seriālu cienītājiem zināma arī kā varone “Troņu spēlēs” un “Dauntonas abatijā”. Skotijā dzimusī aktrise “Troņu spēļu” uzņemšanas laikā iemīlējās savā partnerī Kītā Haringtonā, un aktieri kļuva par pāri arī īstajā dzīvē. “Shortcut” lietotnē pieejamais seriāls ierunāts latviešu valodā un skatāms arī oriģinālajā – angļu – valodā.



