Ralfs Eilands atceras visas meitenes

Diena vai nakts?

Kā kuro reizi – brīžiem nakts, brīžiem diena.



Uz kurieni tu nekad neietu?

Es laikam visur varētu aiziet, man nav tādu baigo bremžu.



Kurp tu gribētu aizceļot?

Uz Vjetnamu.



Tavs mīļākais kokteilis.

Mojito. Tikai ledu nevajag sasmalcināt.



Sievietes ķermeņa skaistākā daļa.

Kājas.



Kāds būtu sliktākais tetovējums uz tava ķermeņa?

Hello Kitty.



Ko nekad nedrīkst darīt uz skatuves?

Principā drīkst jebko – ja vien konkrētajā brīdī to varu attaisnot

un tas skatītājiem šķiet pieņemami.



Zeķes vai zeķubikses?

Man? Noteikti zeķes!



Labākā vieta Rīgā?

Andrejostas mols rudenī. Jo tad tur nav daudz cilvēku.



Kur nonāk tie, kas melo?

Deg ellē.



Par ko mēdz samelot pats?

Es biežāk meloju sev nekā citiem – par to, ka esmu kruts. Un to, ka neesmu slinks.



Garšīgākais ēdiens, ko esi baudījis.

Ēdu Kubā astoņkāji. Bija baigi labs.



Saldais vai sāļais?

Sāļais.

Ralfs Eilands ir viens no spilgtākajiem jaunās paaudzes dziedātājiem. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Cīsiņš mīklā vai čebureks?

Cīsiņš mīklā.



Visu laiku labākā filma.

Kventina Tarantīno Lubene.



Un grāmata?

Eh, to ir tik daudz, dažādas un labas. Lai iet Dvēseļu putenis, par ko šobrīd arī veido filmu. Lai latviešu skolēni izlasa!



Cik tālu ir saule?

Pietiekami tālu, lai mēs neizceptos.



Kad ir īsta elle?

Elle ir tad, kad zini, ka dari kaut ko riktīgi nepareizu, bet tik un tā to darīsi.



Vai esi saticis vienas nakts meiteni?

Protams!



Uzvalks vai plika krūtaža?

Uzvalks.



Dzīvniekiem cirkā – jā vai nē?

Nē.



Plastiskajām operācijām – jā vai nē?

Zināmā mēra – jā, var, drīkst.



Jautājums, kas tevi intervijās besī.

Kādi ir tavi nākotnes plāni?



Kādi ir tavi nākotnes plāni?

Ej bekot!



Kā tev iet?

Ļoti labi!



Kas ir tavs labākais draugs?

Artūrs.



Bokseršorti vai speedo?

Bokseršorti.



Šokolādes vai sūkājamās konfektes?

Sūkājamās.



Uzpumpētas lūpas vai krūtis?

Krūtis!



Pirmā nopietnā bērnības atmiņa.

Redzēju zilas debesis.



Zilas, zaļas vai brūnas acis?

Zaļas.



Dzīves trauma.

Nav tādas.



Kad ir pavisam slikti?

Pavisam slikti ir tad, kad esi notusējis divas dienas pēc kārtas un nezini, ko darīt tālāk.



Ko darīt, lai nekad nebūtu jāmazgā trauki?

Nopirkt trauku mazgājamo mašīnu.



Tava sapņu profesija.

Kad biju sīks, gribēju būt Betmens. Šobrīd jau piepildu savu sapņu profesiju – būt par mūziķi.



Facebook vai Instagram?

Facebook.



Pasaule bez interneta vai bez mīlestības?

Bez interneta.



Kāpēc lielā zive bija labsirdīga?

Tāpēc, ka mazo zivi tikai pabaidīja.



Labākā dāvana, ko esi kādai pasniedzis.

Nebrīdinot vienkārši ierados. Naktī. Es domāju, ka viņa bija priecīga.



Vieta, kur vienmēr gribas atgriezties.

Mājas. Lai arī klišejiski, bet tā tas ir.



Vai tici zīmēm?

Kā kurai. Ja tas man ir izdevīgi, tad jā.



Kā tu atpūties?

Cenšos neko nedarīt.



Vai mēdz izslēgt telefonu, lai tevi visa pasaule liktu mierā?

Es katru vakaru izslēdzu telefonu.



Kā tu atgūsti spēkus?

Dzeru vitamīnus un trenējos.



Neļķes vai gladiolas?

Neļķes.



Ko nedrīkst stāstīt sievietēm?

Patiesību.



Dullākā atmiņa no skolas laikiem.

Laikam klases vakari. Bet principā – visi džeki, kas ieiet skolā, pārvēršas par primātiem. Es to skaitā.



Gelish vai akrils?

Gelish? Ā tie nagi. Lai iet gelish!



Cikos ir laternu stunda?

Deviņos?



Labākais padoms no Raimonda Paula.

Dziedi!



Kur sagaidīt Jaungadu?

Kabarē!



Tavs labākais koncerts.

Daudz tādu bijis. Positivus bija baigi forši.

Padoms, kuru vēlies dot visām sievietēm.

Ir labi tā, kā ir. Necentieties nevienu pārvērst.



Kas tevi aizkustina?

Labi koncerti.



Trīs dziesmas, kuras raksturo tavu personību?

Valkīra, Kool and the Gang – Jungle Boogie. Un trešo nezinu.



Kas līdz kāzām sadzīs?

Manas kājas.



Aukstā zupa vai soļanka?

Neiespējami izvēlēties. Neiespējami!



Salliju atceries?

Protams, atceros – arī Agnesi, Aneti, Mariju. Visas atceros.



Kas karsts?

Viņas karstas!