Atgriešanās modes mekā Parīzē – jaunajā seriālā “Kolekcija”

Talantīgajam modes dizaineram Polam Sabīnam tiek piedāvātas atslēgas uz Parīzes modes karalisti un jaunu biznesa sadarbību, kas varētu pārveidot viņa uzņēmumu. Bet Pols to nevar paveikt viens. Viņam ir vajadzīga palīdzība no viņa neparedzamā brāļa Kloda – īsta ģēnija, kas rada zīmola idejas. Patiesība par to, kurš veido skices, tiks paturēta noslēpumā par jebkādu cenu... pat slepkavību.

Seriāla varoņi: Nīna (no kreisās), Helēna, brāļi Klods (sēž) un Pols un Marianna. (Foto: Nick Briggs/REX/ Vida Press)

Bet tā nav vienīgā ēna no pagātnes un tagadnes, kas apdraudēs ateljē likteni un izmainīs tā darbu un ģimeni.

Harismātisko, jauno dizaineru un modes nama seju Polu Sabīni atveido aktieris Ričards Koils. Aktieris par savu varoni teicis: „Viņš ir cilvēks ar mežonīgām, pat biedējošām ambīcijām un vienlaikus ar izcilu elegances izjūtu. Tas viss viņa sūrās pagātnes dēļ. Pols ir gatavs darīt visu, kas viņam būs vajadzīgs.”

Tāpat kā Pols Sabīni, arī 45 gadus vecais celtnieka dēls aktieris Ričards Koils zina daudz par ambīcijām un centieniem pierādīt sevi. Viņš ir dzimis Šefīldā, kur uzaudzis kopā ar saviem četriem brāļiem. Koils pirmās studijas uzsāka politikas un filozofijas kursā Jorkas Universitātē, tomēr vienmēr bija ieinteresēts aktiermākslā, un kādu dienu, saņemot piedāvājumu studēt prestižajā Bristoles teātra skolā, viņš spēra pirmo soli tuvāk savam sapnim. Tomēr studijas bija dārgas, un, lai tās apmaksātu, Ričards lūdza palīdzību arī nepazīstamiem cilvēkiem. Vietējais labdarības fonds atsaucās un piekrita finansēt viņa studijas, bet tas notika pēc tam, kad Ričards jau bija ieguvis savu pirmo lomu – filmā “Džeina Eira”, kas tika filmēta netālu no viņa vecāku mājām.

Koila brāli drāmā “Kolekcija” atveido britu aktieris Toms Railijs, kuru TV seriālu cienītāji pazīst kā “Da Vinči dēmoni” titullomas Leonardo da Vinči atveidotāju trīs sezonu garumā. Railijs ilgi vilcinājās, pirms piekrita spēlēt nākamajā TV seriālā – “Kolekcija”, bet galu galā saprata, ka stāsts ir pārāk lielisks, lai tam pretotos. „Visa centrā ir ģimenes drāma. Stāsts mani ieintriģēja, jo šķita kaut kas atšķirīgs, īpašs,” tā aktieris. Darbs pie Kloda lomas ievilka Railiju modes pasaulē. Pagājušā gada pavasarī viņš pirmo reizi apmeklēja Londonas modes nedēļu, kur sēdēja pirmajā rindā kopā ar savu līgavu Liziju Kaplāni. „Man patīk labi ģērbties, uzvilkt glaunas drēbes, ja es to varu atļauties. Taču apģērbs man nekad nav bijis pirmajā vietā. Es to uztvēru vairāk kā biznesu un mazāk kā mākslas formu, kā tas ir patiesībā. Kad sēdēju modes skates pirmajā rindā un skatījos šovu, manas domas mainījās. Viss dizainera ieguldītais darbs bija manā acu priekšā, un uzņēmuma nākotne bija atkarīga no vienas skates,” stāsta aktieris. Viņš bija gatavs ar gūtajām izjūtām un pārdomām dalīties seriāla filmēšanas laukumā Velsā un Parīzē.

Seriāla notikumi risinās 1947. gadā Parīzē.



