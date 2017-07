24 stundas diennaktī dzīvosim līdzi un izjutīsim "Positivus" garšu!

Tiešraidēs varēs sekot līdzi koncertiem, kuros uz lielākajām „Lattelecom” un „Nordea” skatuvēm uzstāsies populāri mākslinieki, kā, piemēram, „Pixies”, Hosē Gonzaless, „Dzelzs vilks” u.c. Mūzikas eksperts Toms Grēviņš un TV personības Kristīne Komarovska un Lelde Lietaviete no Salacgrīvas ziņos par visiem aktuālākajiem festivāla notikumiem – viņi iekļūs aizkulisēs, sarunāsies ar mūziķiem un spilgtākajiem festivāla viesiem.



Positivus pārraidēs kanālā 360TV un lietotnē Shortcut būs vērojami arī festivālā īpaši veidoti raidījumi „Kas karsts Positivus?” ar katras dienas spilgtākajām aktualitātēm. Savukārt sociālo mediju speciālists Artūrs Mednis skatītājus priecēs ar „Positivus dienasgrāmatām”, apkopojot visus festivāla neparastākos un košākos notikumus gan tā teritorijā, gan telšu pilsētiņā.



Kopā ar Shortcut vēl vairāk iespēju!

Shortcut lietotne ļaus iejusties un izbaudīt festivāla atmosfēru tavā telefonā, planšetdatorā vai datorā, lai kur arī tobrīd atrastos. Turklāt Shortcut lietotāji redzēs ne tikai kanālu 360TV, bet vēl vairāk, jo visiem Shortcut skatītājiem būs pieejams īpašais festivāla kanāls 360TV Palladium. Pop-up kanālā jau no trešdienas varēs vērot „Kas karsts?” speciālizlaidumus un atskatu uz pagājušā gada festivāla spilgtākajiem mirkļiem, bet līdz ar festivāla sākumu – tiešraides no Palladium skatuves koncertiem, kur gaidāmi tādi mūziķi kā Teachers, Francobollo, Satellites LV, Singapūras satīns, Gacho ar projektu MESA un daudzi citi. Festivāla spožākos mirkļus varēs baudīt vēl nedēļu pēc Positivus, no 17. līdz 24. jūlijam.

Tāpat Shortcut lietotnē tiešraides kamerās varēs sekot līdzi arī visiem notikumiem no Positivus nozīmīgākajām aktivitāšu vietām – „Lattelecom”, „Nordea” un Palladium skatuvēm, galvenās festivāla ielas un rosīgās ēdināšanas zonas.

Skaties Positivus tiešraides kanālā 360TV, kas pieejams visiem „Lattelecom” klientiem – Interaktīvajā TV, Virszemes TV un lietotnē Shortcut!

Tiešraides no Palladium skatuves un citām nozīmīgākajām Positivus aktivitāšu vietām – kanālā „360TV Palladium” lietotnē Shortcut.