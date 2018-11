"Dolce & Gabbana" jaunā aromāta "The Only One" reklāmas seja ir aktrise Emīlija Klārka. (Foto: instagram.com/dgbeauty)

Smaržu un kopjošās kosmētikas jaunumi: "Dolce&Gabbana" aromāti harizmātiskam pārim un peptīdu loma ādas atjaunošanā

Skaistums Una Ulme | Pastaiga

Sisleÿa ekskluzīvā pretnovecošanas līnija L’Intégral papildināta ar inovatīvu serumu, Elemis nakts krēmam Peptide4 pievienojušies divi jauni produkti - acu krēms un sejas maska, Chanel aromātam Gabrielle radīta jauna ķermeņa produktu līnija, Savukārt "Dolce&Gabbana" laidis klajā divus jaunus aromātus: The Only One (viņai) un The One Grey (viņam). "Pastaiga" apskata interesantākos kopjošās kosmētikas un smaržu jaunumus.