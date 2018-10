Krāšņi noslēgusies 29. Rīgas modes nedēļa

RIGA FASHION WEEK programmas ietvaros norisinājās labāko Latvijas un ārvalstu modes dizaineru skates, kuras apmeklēja, gan sabiedrībā atpazīstamas personības, gan arī vietējie un starptautiskie modes industrijas profesionāļi. Rīgas modes nedēļas ietvaros zīmola Amoralle viesu vidū bija arī Latvijas pop-dīva Laima Vaikule, savukārt Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko iejutās modeles lomā, piedaloties zīmola Public Makes Image skatē.

Šī Modes nedēļas sezona iezīmējusies ar attīstību tieši profesionālajā jomā – tās dalībnieku veikumu vēroja rekordliels iepircēju skaits no tādiem prestižiem veikaliem kā STEFFL Austrijā, Penelope un Tessabit Itālijā, Lamoda.ru un Stockmann Krievijā, un citi iepircēji gan no iepriekšminētajām valstīm, gan arī no Vācijas, Izraēlas, Francijas un Lielbritānijas.

29. Rīgas modes nedēļā tās viesiem tika prezentētas tādu Latvijas dizaineru modes skates kā Natālija Jansone, Amoralle, Katya Katya London, Nóló, BLCV by Bulichev, Talented, One Wolf, Public Makes Image, Bergs Privé, NONAME Atelier un Pixie Won’t Play, kā arī bērnu modes skate no Aristocrat Kids, Paade Mode un Leny Tomy Factory.

Šajā rudenī Rīgā ar skatēm uzstājās arī trīs ārvalstu dizaineri: Diana Arno un Ivo Nikkolo no Igaunijas, kā arī Duarte no Portugāles. Savukārt, Uzbekistānas zīmols Moel Bosh uzņēma viesus savā salonā, kur tiem atrādīja savu jauno pavasara-vasaras kolekciju.

RFW atklāšanas pasākumā tika prezentētas trīs jaunu modes mākslinieču, no trīs dažādām Eiropas valstīm, kolekcijas – Kristel Kuslapuu no Igaunijas, Anna Elizabete Fashion no Latvijas un Teodora Mitrovska no Maķedonijas.

Rīgas modes nedēļa ir kļuvusi par vienu no radošākajiem un inovatīvākajiem modes un kultūras pasākumiem Baltijā, divreiz gadā, nedēļas garumā radot svētku sajūtu visā pilsētā. 29. Rīgas modes nedēļa bija īpaša ar to, ka bez tradicionālās programmas norisinājās pasākumi arī starptautiska projekta “United Fashion” ietvaros, kurā Baltijas Modes federācija ir oficiālais partneris Latvijā un Baltijā. Šī projekta ietvaros norisinājās Eiropas modes dizaineru šovrūms, tīklošanās pasākums, ar iespēju dizaineriem iegūt noderīgus kontaktus savas uzņēmējdarbības izaugsmei, kā arī seminārs un radošā darbnīca par tēmu "Digitalizācija. Zīmola vadībā", kurā uzstājās tādi pasaules slaveni profesionāļi kā Jonathan Chippindale, radošās aģentūras Holition vadītājs; Kristina Dimitrova, mediju un pasākumu platformas INTERLACED dibinātāja; Istituto Marangoni profesore Fiorenza Sarotto no Itālijas; Vēsma Kontere McQuillan – latviešu arhitekte un dizainere, pirmā Latvijas modes un stila žurnāla Pastaiga dibinātāja, Oslo Vesterdāles Mākslas, komunikāciju un tehnoloģiju augstskolas profesore, un citi.



Rīgas modes nedēļas ietvaros tika aizvadīti arī vairāki mediju un iepircēju pasākumi – šovrūmā INTRO t/c Galleria Rīga tika atklāts RFW Showroom, lietuviešu dizaineru kolekciju prezentācija Baltijas dizaineru veikalā Vaļņu 4, kā arī vērienīgā projekta “United Fashion” Eiropas dizaineru šovrūms. Rīgas modes nedēļas noslēdzošajā dienā, visiem interesentiem bija iespēja iegādāties tik tikko modes skatēs demonstrētos tērpus RFW dizaineru šovrūmā “See-now-buy-now”.



29. Rīgas modes nedēļa neizpalika arī bez vairākiem saviesīgiem pasākumiem, kas tika rīkoti sadarbībā ar RIGA FASHION WEEK sadarbības partneriem. Dizaina konceptveikalā BOLD Concept Store notika pasaules slavenā ielas modes fotogrāfa Ādama Kaca Sindinga (Adam Katz Sinding) grāmatas "This Is Not A F*cking Street Style Book" ekskluzīvā prezentācija. Savukārt, RIGA FASHION WEEK oficiālo klubu Coyote Fly Lounge Club divus vakarus pēc kārtas piepildīja ļoti liels apmeklētāju skaits, lai piedzīvotu RFW afterparty, vienā no tiem bija vērojama vintāžas RFW debijas modes skate Volga Vintage izpildījumā, kas izpelnījās plašas ovācijas un publikas atzinību, savukārt otrā zīmols Public Makes Image uzstājās ar krāšņu pēcskates šovu.