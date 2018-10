Ar trīs jauno modes mākslinieču skatēm svinīgi atklāta Rīgas modes nedēļa

Atklāšanas pasākums pulcēja ap 300 viesu un tika veltīts jaunajiem māksliniekiem digitalizācijas laikmetā. Tajā savas kolekcijas izrādīja Anna Elizabete Kasparsone ar zīmolu Anna Elizabete Fashion no Latvijas, Teodora Mitrovska no Maķedonijas un Kristela Kuslapū no Igaunijas.

Anna Elizabete Fashion (Foto: Mark Litvyakov)

Anna Elizabete Fashion (Latvija)

Zīmola jaunā kolekcija “Flow” (tulk. – straume) savieno sievišķīgu vizuālo tēlu ar laikmetīgu urbānās vides estētiku. Pāreju no ātrās modes (fast fashion) uz lēna dzīvesveida kustību (slow movement) apzīmē kolekcijas atslēgvārds FLOW* [fləʊ].

Vizuālā interpretācija ir kontrasts, kas ir virzībā uz harmonisku balansu – materiālos ,krāsās un tehniskajā apdarē. Kolekcijā iekļauti asimetriski griezumi, savilkumi, tukši laukumi un plūstoši volāni.

Kristela Kuslapū (Igaunija)

Igaunijas adījumu dizainere Kristel Kuslapuu iedvesmojas no klišejām un ironijas, savus tērpu dizainus raksturojot kā skaļus, nevīžīgus un savādus.

Kristel Kuslapuu (Foto: Mark Litvyakov)

Flirtējot ar skulpturālām formām, drosmīgām krāsām un unikāliem rakstiem, dizainere ir sevi nodēvējusi par pilnīgu maksimālisti.

Kristel Kuslapuu (Foto: Mark Litvyakov)

“Manā skatījumā nav nepieciešamības identificēties ar kādu dzimumu, lai justos brīvi. Dzimuma noteikšana apģērbam šķiet kā enerģijas izšķiešana, kuru var izmantot labāk. Redzot mazas meitenītes rozā tērpos un puisīšus zilos man nāk smiekli, taču patiesībā tas manī rada skumjas. Ticiet man, jūs drīkstat valkāt to, kas jums patīk!”

Teodora Mitrovska (Maķedonija)

Kolekcijas “We Are Not Machines” (tulk. “Mēs neesam ierīces”) iedvesmas avots ir tekstilrūpniecības darbinieki. Tajā tiek risināts jautājums par lēta darbaspēka izmantošanu trešās pasaules valstīs.

Teodora Mitrovska (Foto: Mark Litvyakov)

Nostādot iepretim funkcionalitāti un ierobežojumus, rodas jautājums par to, kurā brīdī cilvēka ķermenis kļūst par mašīnu, gan no fiziskā, gan ētiskā aspekta.

Teodora Mitrovska (Foto: Mark Litvyakov)

Tā kā kolekcija ir konceptuāli orientēta, tā ir pievilcīga jauniem, mūsdienīgiem klientiem, kuriem šķiet tīkams ielas stils ar ekscentrisku pieskārienu.