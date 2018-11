Produkti, kuri aizkavē laiku

Foto: Publicitātes

Atjaunojošs serums DERM REPAIR Restructuring Serum

Intensīvs un koncentrēts serums ādas struktūras atjaunošanai, kas veicina ādas elastīgo un kolagēno šķiedru sintēzi un nodrošina funkcionāli pareizu šķiedru sakārtošanos. Visiem ādas tipiem piemērotais serums izlīdzina esošās grumbas un smalkās līnijas un novērš mikroizmaiņas, pirms tās pārvēršas grumbās, padarot ādu gludu un tvirtu.

Foto: Publicitātes

Grumbas koriģējošs krēms ACTIVE REPAIR Wrinkle Correction Cream

Vieglas tekstūras krēms ar aktīvu atjaunošanās un dabīgi spēcīgu pretgrumbu iedarbību padara ādu gludu un mirdzošu. Krēms piešķir gan tūlītēju efektu, gan ilglaicīgus rezultātus, izlīdzinot ādu un samazinot grumbas un smalkās līnijas.

Foto: Publicitātes

Acu zonu koriģējošs līdzeklis ACTIVE REPAIR Eye Contour Care

Daudzpusējas iedarbības acu zonas kopšanas un korekcijas līdzeklis samazina grumbas, “vārnu kājiņas”, pietūkumu un tumšos lokus. Krēma zīdainā gelveida tekstūra nekavējoties mitrina, nomierina, noņem noguruma pazīmes un aizsargā ādu.

Mana āda priecājas

Pieredzē dalās TV3 raidījuma Bez Tabu vadītāja Agnese Drunka.

Ar Institut Esthederm produktiem jau biju pazīstama – šovasar lietoju brīnišķīgu ķermeņa eļļu saules aizsardzībai, kā arī līdzekli acu zonai ar hialuronskābi, tāpēc biju ļoti priecīga par iespēju izmēģināt veselu kompleksu sejas ādas kopšanai.

TV3 raidījuma Bez Tabu vadītāja Agnese Drunka. (Foto: Toms Norde)

Regulāri apmeklēju kosmetologu, taču mājas apstākļos esmu diezgan slinka ādas kopšanas jomā, aprobežojoties tikai ar pašu minimumu. Vislielāko uzmanību pievēršu sejas ādas attīrīšanai no televīzijas grima. Tas ir mans lielākais ieguldījums sejas ādas veselības saglabāšanā.

Mēneša laikā testēju trīs zīmola Institut Esthederm produktus: Derm Repair atjaunojošu serumu, Active Repair grumbas koriģējošu krēmu un Active Repair acu zonu koriģējošu līdzekli.

Gan no rīta, gan vakarā uz attīrītas sejas ādas uzsmidzināju celulāro ūdeni, ko maigi iemasēju ādā. Tas rūpējas par ādas mitrināšanu, kā arī turpmāko kopšanas līdzekļu labāku uzsūkšanos. Pēc tam uzklāju serumu, sejas krēmu un līdzekli acu zonai. Jau pēc pirmās lietošanas reizes jutu, ka mana sausā āda acumirklī uzsūc visus uzklātos līdzekļus.

Lai gan neliku lielas cerības uz grumbiņu samazinošo iedarbību, jāatzīst, ka sejas āda izskatās gludāka un līnijas uz tās vairs nav tik izteiktas. Šie līdzekļi piepilda ādu, padarot to elastīgāku, tvirtāku un jauneklīgāku. Jau pēc mēneša lietošanas ir redzami uzlabojumi.

Šobrīd, skatoties uz sevi spogulī, redzu, ka noguruma pazīmes ir samazinājušās un ādai ir parādījies veselīgs starojums. Šķiet, ka mana sejas āda priecājas, kā es rūpējos par to, un ilgtermiņā pateiks paldies.

Institut Esthederm produkcija radīja ļoti pārliecinošu iespaidu. Ir patīkami apzināties, ka zīmols ir padomājis arī par šķietamiem sīkumiem, piemēram, pievienotu lāpstiņu krēma uzklāšanai. Izvēloties ādas kopšanas līdzekļus, vienmēr pievēršu lielu uzmanību smaržai. Institut Esthederm produktiem ir ļoti patīkams aromāts ar vieglu zālīšu vai pat pavisam nelielu medicīnisku smaržu, kas manī raisa uzticību un pārliecību, ka produkti to izstrādes laikā ir pamatīgi testēti. Estētiskie produktu iepakojumi brīnišķīgi izskatās uz vannas istabas plauktiņa un tā vien vilina tos paņemt rokās.



Komentē Jekaterina Suhoparova, kosmetoloģe un Institut Esthederm mācību centra vadītāja.

Institut Esthederm ir unikāls franču kosmētikas zīmols, kas darbojas sinerģijā ar ādu, izvērtējot ādas dabīgos resursus un cenšoties tos maksimāli stimulēt, lai āda darbotos pati. Visi produkti ir attīstīti uz celulārā ūdens patenta bāzes, kas ir ādā esošā ūdens kopija. Āda to viegli atpazīst, ātri uzsūc un ļauj efektīgi iedarboties gan virsējos, gan dziļākajos slāņos. Institut Esthederm uzskata, ka laiku atpakaļ pagriezt nevar, taču ir iespējams to maksimāli aizkavēt un nepieļaut nevēlamās izmaiņas ādā, saglabājot jauneklīgu izskatu iespējami ilgāk.

Kosmetoloģe un Institut Esthederm mācību centra vadītāja Jekaterina Suhoparova. (Foto: Publicitātes)

Novecošanas procesu var iedalīt četros posmos. Sākumā notiek mums neredzamas izmaiņas ādas dziļumā – palēninās šūniņu aktivitāte un mikrocirkulācija. Nākamais posms risinās ādas vidējā slānī jeb dermā, kad saražoto šķiedru daudzums un kvalitāte samazinās, padarot iekšējo vidi nesakārtotu. Trešais novecošanās posms notiek ādas virskārtā jeb epidermā, radot acīmredzamas izmaiņas gan ādas reljefā, gan sejas ovālā. Pēdējā novecošanās stadija pienāk brīdī, kad organisms piedzīvo hormonālās izmaiņas.

Svarīgi atcerēties, ka izmaiņas dermā uzkrājas pakāpeniski. Sākot no 20 gadu vecuma, turpmāko 10 gadu laikā dermas biezums samazinās par aptuveni 6%. Redzamās pārmaiņas krunciņas liecina par to, ka īstenībā šķiedras jau ilgstoši veidojās nepilnvērtīgas. Active Repair un Derm Repair produkti ir radīti otrajai novecošanās stadijai, kad izmaiņas notiek dermā.

Atjaunojošais serums DERM REPAIR Restructuring Serum, saukts arī par ādas arhitektu, stimulē kolagēna šķiedru sintēzi, palīdzot šūnai aktīvāk saražot jaunas šķiedras. Izmantotās peptīdu tehnoloģijas līdzsvaro enzīmu aktivitāti, kuri sagrauj vecās šķiedras un stimulē jaunu un kvalitatīvu šķiedru izstrādi, rūpējoties, lai tās būtu skaistas un darbotos pilnvērtīgi, kas savukārt palīdz ilgstoši uzturēt pareizu sejas ovālu.

Lai gan krēmā un serumā ir izmantotas vienādas tehnoloģijas, atšķirība ir tā, ka serumos vienmēr būs lielāka aktīvo vielu koncentrācija. Piemēram, DERM REPAIR Restructuring Serum ir piecas reizes vairāk peptīdu nekā krēmā, tāpēc tas darbojas intensīvāk.

Grumbas koriģējošs krēms ACTIVE REPAIR Wrinkle Correction Cream vairāk darbojas ādas virsmā, mīkstinot to un vizuāli uzlabojot ādas reljefu. Pēc konsistences biezais un kūstošais krēms vienlīdz labi der gan normālai, gan ļoti sausai, gan taukainai un problemātiskai ādai ar tendenci uz izsitumiem. Formulai pievienotā 2% citronskābe un 0,2% salicilskābe nemanāmi no ādas noloba vecās, atmirušas šūnas, kuru dēļ āda bieži vien iegūst pelēcīgu toni un grumbuļainu reljefu. Šis krēms veicina virsmas atjaunošanos un stimulē to, palīdzot sejai izskatīties svaigai, tīrai un skaistai.

Acu zonu koriģējošs līdzeklis ACTIVE REPAIR Eye Contour Care veicina mikrocirkulāciju un lieliski cīnās ar tumšajiem lokiem un tūsku. Noteikti jāņem vērā, ka acu krēmi ir jāuzklāj vismaz pusotru stundu pirms gulētiešanas, ļaujot tiem iedarboties, lai neizprovocētu pretējo efektu.

Institut Esthederm produktus var iegādāties Institut Esthederm Paris skaistumkopšanas salonveikalā Berga Bazarā

Marijas ielā 13, celtne 7, Rīga (Tālr. 25657714), U/V Stockmann un lielākajās aptiekās.

Pilnu vietu sarakstu lūdzu skatieties ŠEIT!

Reklāmas raksts sadarbībā ar Esthederm