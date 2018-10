Ar krāšņu pasākumu Tallinas ielas radošajā kvartālā tiks atklāta 29. Rīgas modes nedēļa

Kristel Kuslapuu (Foto: Publicitātes foto)

Šoruden RIGA FASHION WEEK oficiālais atklāšanas pasākums norisināsies 23. oktobrī, jaunatklātajā Tallinas ielas radošajā kvartālā “Tu Jau Zini Kur!”, kas pulcēs Rīgas modes nedēļas viesus, lai piedzīvotu trīs jaunu modes mākslinieču no trīs dažādām Eiropas valstīm kolekciju prezentācijas. Pasākums būs veltīts jaunajiem māksliniekiem digitalizācijas laikmetā, un tajā savas kolekcijas izrādīs Anna Elizabete Kasparsone ar zīmolu Anna Elizabete Fashion no Latvijas, Teodora Mitrovska no Maķedonijas un Kristel Kuslapuu no Igaunijas.

Teodora Mitrovska (Foto: Publicitātes foto)

Zīmola Anna Elizabete Fashion dizainere Anna Elizabete Kasparsone ir beigusi maģistrantūras studijas Latvijas Mākslas akadēmijas modes nodaļā un savas ready-to-wear kolekcijas darina no dabisko materiālu savienojumiem pretī nostatot kontrastējošas detaļas, tādā veidā savienojot sievišķīgu vizuālo tēlu ar laikmetīgu urbānās vides estētiku. Savukārt Teodora Mitrovska ir jauns modes zīmols, kas estētiski ir redakcionālā futūrisma un valkājama ielas stila savienojums. Zīmola dizaini galvenokārt paredzēti jauniem un drosmīgiem indivīdiem, kuru uztverē mode ir kā pašizpausmes līdzeklis viedokļa paušana.

Anna Elizabete Fashion (Foto: Publicitātes foto)

Visbeidzot drosmīgo adījumu dizainere Kristel Kuslapuu no Igaunijas iedvesmojas no klišejām un ironijas, savus tērpu dizainus raksturojot kā skaļus, nevīžīgus un savādus. Flirtējot ar skulpturālām formām, drosmīgām krāsām un unikāliem rakstiem, dizainere ir sevi nodēvējusi par pilnīgu maksimālisti.



Šosezon Rīgas modes nedēļas programma ietvers arī tādu Latvijas dizaineru modes skates kā Natālija Jansone, Amoralle, Katya Katya London, Nóló, BLCV by Bulichev, Talented, One Wolf, Public Makes Image, Bergs Privé, NONAME Atelier un Pixie Won’t Play. Bērnu zīmoli – Aristocrat Kids, Paade Mode un Leny Tomy Factory. Šajā rudenī Rīgā viesosies un Rīgas modes nedēļā ar skatēm viesnīcā Radisson Blu Latvija Hotel uzstāsies arī trīs ārvalstu dizaineri: Diana Arno un Ivo Nikkolo no Igaunijas, kā arī Duarte no Portugāles.

2019.gada pavasara/vasaras kolekcijām veltītās RIGA FASHION WEEK programma 23.-27. oktobrim atrodama RFW oficiālajā mājas lapā rfw.lv.