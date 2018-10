Izsludināta gaidāmās 29. Rīgas modes nedēļas programma

Gaidāmās Rīgas modes nedēļas programma paredz tādu Latvijas dizaineru modes skates kā Natālija Jansone, Amoralle, Talented, One Wolf, Bergs Privé, BLCV by Bulichev, Public Makes Image, Katya Katya London un Nolo. Šīs sezonas debitanti – NONAME Atelier un Pixie Won’t Play. Vēl viens jaunpienācējs – Anna Elizabete Fashion savu kolekciju prezentēs RFW atklāšanā.

Tradicionāli norisināsies arī bērnu modei veltīta skate, kurā piedalīsies Paade Mode, Aristocrat Kids un Leny Tomy Factory. Šoruden Rīgā savas jaunākās kolekcijas izrādīs arī ārvalstu dizaineri: Ivo Nikkolo un Diana Arno no Igaunijas un Duarte no Portugāles, savukārt atklāšanas pasākumā piedalīsies ārvalstu jaunās modes mākslinieces Kristel Kuslapuu no Igaunijas un Teodora Mitrovska no Maķedonijas.



Rīgas modes nedēļa ir kļuvusi par vienu no radošākajiem un inovatīvākajiem modes un kultūras pasākumiem Baltijā, divreiz gadā, nedēļas garumā radot svētku sajūtu visā pilsētā. 29. Rīgas modes nedēļa būs īpaša ar to, ka bez tradicionālās programmas norisināsies pasākumi arī starptautiskā projekta “United Fashion” ietvaros, kurā Baltijas Modes federācija ir oficiālais pārstāvis Latvijā un Baltijā. Šī projekta ietvaros norisināsies Eiropas modes dizaineru šovrūms, tīklošanās pasākums, ar iespēju dizaineriem iegūt noderīgus kontaktus savas uzņēmējdarbības izaugsmei, kā arī seminārs un radošā darbnīca.



Šīs sezonas RFW pirmajā dienā, 23. oktobrī, norisināsies šīs svētku nedēļas atklāšanas pasākums, kas ir veltīts jauniem māksliniekiem digitalizācijas laikmetā. Likumsakarīgi, ka šajā pasākumā savas jaunās kolekcijas prezentēs trīs jaunas mākslinieces. 29. Rīgas modes nedēļas atklāšanas pasākums pulcēs teju vai 300 viesus jaunatklātajā radošajā kvartālā “Tu Jau Zini Kur!”, Tallinas ielā.



Jau vairākas sezonas, Baltijas modes federācija, organizējot RFW pasākumus, lielu uzsvaru liek arī uz izglītojošiem, ar modes industriju saistītiem pasākumiem. Arī šī sezona nav izņēmums un modes dizaineri, blogeri, kā arī citi interesenti ir laipni aicināti uz semināru un radošo darbnīcu par tēmu “Digitalizācija. Zīmola vadība.”, kas norisināsies 25.-26. oktobrī. Šis izglītojošais pasākums tiek rīkots projekta “United Fashion” ietvaros, lai veicinātu modes industrijas profesionāļu starptautisku izaugsmi.



2019. gada pavasara-vasaras sezonai veltītās Rīgas modes nedēļas ietvaros tiek plānoti arī vairāki mediju un iepircēju pasākumi – šovrūmā INTRO, Galerijā Rīga, 24. oktobrī, norisināsies RFW Showroom X SR INTRO atklāšana, kur visas modes nedēļas laikā medijiem un iepircējiem būs iespēja aplūkot šīs modes nedēļas dalībnieku jaunāko kolekciju tērpus. Dienas turpinājumā gaidāma Lietuviešu dizaineru kolekciju prezentācija, Vaļņu 4 Baltic Design Boutique veikala telpās. 25. oktobrī tiks atklāts vērienīgais projekta “United Fashion” Eiropas dizaineru šovrūms, kas šajā dienā piedāvās ekskluzīvu pieeju tieši medijiem un iepircējiem. Savukārt nākamajā dienā, 26. oktobrī, šis šovrūms būs pieejams stilistiem un blogeriem, kā arī vēlāk – visiem RFW apmeklētājiem.



29. Rīgas modes nedēļa neizpaliks arī bez vairākiem saviesīgiem pasākumiem, kas tiek rīkoti sadarbībā ar RIGA FASHION WEEK sadarbības partneriem. Tā, piemēram, 26. oktobrī, dienas izskaņā klubā Coyote Fly Lounge Club, norisināsies RFW afterparty, kura laikā būs vērojama ikoniskās vintāžas RFW debijas modes skate Volga Vintage izpildījumā. Nākamajā dienā, 27. oktobrī, RFW viesi tiks aicināti uz šo pašu klubu, jo tajā zīmols Public Makes Image uzstāsies ar pēc-skates šovu. Abu šo saviesīgo pasākumu laikā apmeklētājus priecēs arī tādi populāri DJ kā Markus Riva, Ma Lina, Makree un Rodion Gordin.



2019. gada pavasara-vasaras kolekcijām veltītās RIGA FASHION WEEK programma no 23.-27. oktobrim atrodama RFW oficiālajā mājas lapā www.rfw.lv.

RIGA FASHION WEEK PROGRAMMA

2018. gada 23.-27. oktobris

23. oktobris

20.00 – RFW atklāšana: Kristel Kuslapuu (Igaunija), Anna Elizabete Fashion (Latvija), Teodora Mitrovska (Maķedonija), Tu Jau Zini Kur!, Tallinas ielas radošais kvartāls, Tallinas iela 10-3



24. oktobris

15.00 – 16.00 – RFW Showroom X SR INTRO atklāšana, Showroom INTRO, Galerija Rīga, Dzirnavu iela 67, 3. stāvs

16.30 – Lietuviešu dizaineru kolekciju prezentācija medijiem un iepircējiem,Vaļņu 4 Baltic Design Boutique, Vaļņu iela 4

18.00 – Moel Bosh (Uzbekistāna) (ar īpašiem ielūgumiem), Ausekļa iela 6A

19.30 – Noname Atelier (Latvija) skate un ballīte; Latvijas Zinātņu akadēmija, Akadēmijas laukums 1

21.00 – United Fashion tīklošanas pasākums (ar īpašiem ielūgumiem)



25. oktobris

11.00 – 15.30 – UNITED FASHION: Seminārs modes dizaineriem “Digitalizācija. Zīmola vadība.”, 2. stāvs, zāle Beta, Radisson Blu Latvija Hotel, Elizabetes iela 55

16.00 – 16.30 – preses konference; D’Vine, 2. stāvs, Radisson Blu Latvija Hotel

16.30 – 18.00 – UNITED FASHION dizaineru šovrūma atklāšana medijiem un iepircējiem RFW zāles vestibils

18.00 – Natalija Jansone (Latvija); RFW zāle

19.00 – BLCV by Bulichev (Latvija); RFW zāle

20.00 – Public Makes Image (Latvija); RFW zāle

21.00 – Talented (Latvija); RFW zāle

21.30 – This Is Not A F*cking Street Style Book grāmatas (autors Adam Katz Sinding) prezentācija, BOLD Concept Store, Tērbatas iela 45A



26. oktobris

09.00 – 13.00 – UNITED FASHION: Radošās darbnīcas modes dizaineriem “Digitalizācija. Zīmola vadība.”, 2. stāvs, zāle Beta, Radisson Blu Latvija Hotel, Elizabetes iela 55

13.00 – 15.30 – Vietējo dizaineru konceptveikalu apmeklēšana, dažādas atrašanās vietas

15.00 – 17.30 – Baltijas dizaineru kolekciju prezentācija starptautiskiem medijiem un iepircējiem @RFW Showroom X SR INTRO, Showroom INTRO, Gallerija Rīga, Dzirnavu iela 67, 3. stāvs

16.30 – 18.00 – UNITED FASHION dizaineru šovrūms atvērts stilistiem un blogeriem; RFW zāles vestibils

18.00 – One Wolf (Latvija); RFW zāle

19.00 – Bergs Privé (Latvija); RFW zāle

20.00 – Ivo Nikkolo (Igaunija); RFW zāle

21.00 – Katya Katya London (Latvija); RFW zāle

23.30 – RFW Afterparty: Volga Vintage debijas modes skate; DJ Markus Riva, DJ Ma Lina; Coyote Fly Lounge Club, Tērbatas iela 2



27. oktobris

16.30 – 21.00 – RFW dizaineru šovrūms “See-now-buy-now”; RFW zāles vestibils

16.30 – Bērnu mode: Paade Mode, Aristocrat Kids, Leny Tomy Factory (Latvija); RFW zāle

17.00 – Amoralle (Latvija) (ar īpašiem ielūgumiem); RFW zāle

18.00 – Pixie Won’t Play (Latvija); RFW zāle

19.00 – Duarte (Portugāle); RFW zāle

20.00 – Diana Arno (Igaunija); RFW zāle

21.00 – Nóló (Latvija); RFW zāle

23.30 – RFW Afterparty; Public Makes Image pēc-skates šovs; DJ Makree, DJ Rodion Gordin; Coyote Fly Lounge Club, Tērbatas iela 2



* RFW zāle – zāle Omega, 2. stāvs, Radisson Blu Latvija Hotel, Elizabetes iela 55, Rīga, Latvija