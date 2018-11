Ielu stila modes zīmolu andergraunda vēsture: jauniešu elks "Supreme" un tam līdzīgie

Sportisks ielu stila apģērbs nav jauns modes fenomens – skeiteru, sērferu, hiphopa mūziķu aprindās un subkultūrās tas ir spēkā jau vairāk nekā 40 gadu. Jaunums ir šīs pieticīgās estētikas ielaušanās visos modes ešelonos, sākot no masu apģērba zīmoliem līdz pat luksusa tirgum. Kamēr lielā mode nav apmetusi kārtējo lielo kūleni, lūk, ielu stila modes zīmolu andergraunda vēsture un ietekme uz luksusa modes pasauli!

Andergraunds, kas vairs nav pagrīdē

Ielu modes pionieris Stüssy

Šons Stasijs, bieži dēvēts par ielu modes kustības tēvu, bija sērferis, kurš jau 70. gados piepelnījās ar sērfa dēļu radīšanu citiem ražotājiem, līdz 80. gados izveidoja pats savu sērfa uzņēmumu.

Viņa dēļi izcēlās ar inovatīvām formām, bet to noformējums tapa, iedvesmojoties no panku subkultūras, ar dumpiniecisku dizainu un brīvas rokas vilktu parakstu grafiti stilā. Tolaik šāds grafiskais risinājums bija kas jauns, vietējo skeiteru un sērferu pieprasīts, tādēļ 80. gadu vidū Šons paplašināja uzņēmuma darbību: tā radās pirmā Stüssy apģērba līnija – tēkrekli un beisbola cepures ar grafiskiem zīmējumiem un Stüssy logotipu.

Stiliste Koke Ho. (Foto: Vida Press)

To noformējumā tika izmantotas idejas, kas aizgūtas panku, new wave un regeja mūzikā, smeltas paša piedzīvojumos Ņujorkā, Londonā un Tokijā. Savukārt zīmola vizuālo identitāti veidojot, Šons Stasijs nekautrējās šo to palienēt no Comme des Garçons un Chanel, piemēram, pārrakstot Chanel logotipa dubulto C par dubulto S.

Stüssy bizness sākās Dienvidkalifornijā un attīstījās Ņujorkā, tā vēsturē svarīgs bija hiphopa kultūras uzplaukums. Zīmols piedāvāja to, kas reperiem bija nepieciešams, – pilotjakas, platas džinsu bikses un grafiski noformētus tēkreklus.

Pavasaris/vasara 2018. (Foto: Vida Press)

Stasijs attīstīja īpašu savējo komūnu, ko dēvēja par Starptautisko Stüssy cilti. Tajā iesaistījās mākslinieki, dizaineri, dīdžeji, skeiteri – starp tiem bija leģendārais grafiti mākslinieks Kīts Herings, hiphopa producents Dante Ross, skeiteris Alekss Tērnbuls.

Pavasaris/vasara 2018. (Foto: Vida Press)

Uzņēmuma veiksmes stāsts turpinājās arī deviņdesmitajos, 1992. gadā ienākumi sasniedza 20 miljonus dolāru. Kopš 1996. gada pats Šons vairs neieņem direktora amatu, un uzņēmuma vadībā ir viņa biedrs kopš 80. gadiem, zīmola līdzdibinātājs Frenks Sinatra Juniors. Lai gan ar mazāku vērienu un bez savas komūnas, Stüssy strādā vēl joprojām.

Nākamā fāze – Bape

Japānai ielu modes kultūras attīstībā ir īpaša nozīme. 1990. gadā tika izveidots pirmais ielu modes zīmols šajā zemē – Goodenough, tā grafiskais dizainers bija Šiničiro Nakamura (plašāk pazīstams kā Sk8thing).

Nakamuram sadarbojoties ar Nigo un Junu Takahaši, 1993. gadā tapa veikals Nowhere, kurā tirgoja gan Goodenough, gan importētus zīmolu, tostarp Undercover, lietas. Tad Nowhere veikala izveidotājs Nigo izlēma, ka pienācis laiks kļūt neatkarīgam un radīt pašam savu ielu modes uzņēmumu, ko pēc Sk8thing ierosinājuma nosauca par A Bathing Ape, saīsinājumā Bape.

Mūziķe Rianna Bape hūdijā, 2013. (Foto: Vida Press)

Tā specializācija bija amerikāņu brīvā stila apģērbs – kamuflāžas jakas, logotipiem rotāti tēkrekli, snīkeri un klasiskās piegulošās auduma bikses. Durvis uz amerikāņu hiphopa pasauli, tātad plašākām masām, zīmolam pavēra iepazīšanās ar producentu un mūziķi Farelu Viljamsu 2003. gadā.

Nigo un mūziķis Farels Viljamss Bape veikala atklāšanā, 2005. (Foto: Vida Press)

Viņš atbalstīja Bape, pieminot to dziesmu tekstos, un zīmola drēbes valkāja savos mūzikas videoklipos (tapa arī kopīga sadarbības kolekcija). Kolēģa piemēram sekoja citi hiphopa mākslinieki – Lils Veins, Kanje Vests, ASAP, Future, un drīz vien zīmola fani bija gatavi stundām ilgi stāvēt pie veikaliem, lai tiktu pie klasisko Nike Air Force 1 snīkeru īpašās versijas Bapesta.

Sadarbībā ar mūziķi Kanji Vestu tapušie snīkeri College Dropout, 2007. (Foto: Vida Press)

“Stüssy uzsāka ielu modi, savukārt Bape to padarīja populāru,” tā stila vēsturi vērtē Converse radošais un Stüssy bijušais radošais direktors Pols Mitlemens. Bape bija populārs līdz pat brīdim, kad to iznīcināja parādi, kuri 2011. gadā piespieda Nigo zīmolu pārdot.

Supreme fenomens

Tālajā 1991. gadā ielu modes pionieris Šons Stasijs pierunāja par Stüssy pirmā Ņujorkas veikala vadītāju kļūt veikala Union NYC īpašnieku. Tas bija Ņujorkā dzīvojošais brits Džeimss Džebia, kurš pēc dažiem gadiem atvēra pats savu skeita veikalu un nosauca to par Supreme.

Supreme ielu modē. (Foto: Vida Press)

Supreme ielu modē. (Foto: Vida Press)

1994. gadā dibinātais skeitborda zīmols pamazām sekoja kolēģu pēdās, darbības jomu paplašinot līdz apģērbam un aksesuāriem, un, lai uzkurinātu klientu vēlmi iepirkties atkal un atkal, sāka katru ceturtdienu piedāvāt jaunas preces.

TV šovu zvaigznes Kimas Kardašjanas un mūziķa Kanjes Vesta meita Norta Vesta Supreme tēkreklā, 2016. (Foto: Vida Press)

Garas rindas un pat nekārtības ar policijas iejaukšanos – pēc tām šo veikalu var pamanīt, vēl pirms redzams ikoniskais sarkanbaltais logotips. Ierobežotais īpašais piedāvājums un sadarbības projekti gan ar neatkarīgajiem indie zīmoliem, gan gigantiem Nike, The North Face un A. P.C. ir Supreme kulta pamatā, bet superstatusu tam nodrošināja kopdarbā ar franču luksusa modes namu Louis Vuitton tapusī 2017. gada kolekcija.

Tā ka tērpšanās baltā tēkreklā ar sarkanu Supreme logotipu ir nevis modes izvēle, bet milzīga veiksme. Ķer, ja vien tiec klāt un vari noķert!

Puiši no geto – puišiem no geto jeb FUBU

Vēl viens būtisks ielu kultūras zīmols ir 1992. gadā izveidotais FUBU. Zīmolu, kura nosaukums izvērsti nozīmē devīzi “For Us By Us” (tātad “Mums pašiem no mums pašiem”), nodibināja četri draugi – Deimonds Džons, Džei Aleksandrs Martins, Kīts Perins un Karltons Brauns.

Par 100 000 dolāru ieķīlājuši Deimonda Džona māju Kvīnsā, viņi turpat iekārtoja nelielu fabriku tēkreklu, džinsu un regbija kreklu ražošanai. Darbojās pieticīgi un lēnām līdz mirklim, kad labu vārdu aizlikt piekrita reperis LL Cool J – 1997. gadā, ierepojot zīmola Gap reklāmas video rullīti, viņš ar FUBU cepuri galvā pieminēja vārdus “for us by us” arī dziesmā.

FUBU izveidotāji Deimonds Džons, Džei Aleksandrs Martins, Kīts Perins un Karltons Brauns zīmola drēbēs, 90. gadi. (Foto: Vida Press)

Drīz par viņiem dziedāja hiphopa zvaigznes Fat Pat, Šons Kombs, Vu Tans Klans un Eminems – un ļāva draugiem, pēkšņi nonākušiem starmešu gaismā, gada laikā nopelnīt 350 miljonus dolāru.

Tiesa, slava bija, cik spilgta, tik īslaicīga. No 2003. gada zīmols sāka fokusēties uz Eiropas tirgu, pārpirka citus zīmolus, pārdēvējās par FB Legacy, nupat 2018. gadā sadarbojās ar zīmolu Puma, bet pievilcības burvību šķiet zaudējis. Lai vai kā, brends FUBU ir neatņemama vēstures sastāvdaļa, un valkāt tā drēbes joprojām nozīmē būt vienam no cieša savējo loka!

Liels un vēl lielāks – Palace

Kad bijušais skeiteris londonietis Levs Tandžu 2009. gadā izveidoja skeitborda drēbīšu zīmolu Palace, tam bija jākļūst pamanāmam. Pirmkārt tiešā nozīmē – ar pārliela izmēra logotipu.

“Fabrikā jautāju, vai varēs logotipu uztaisīt tādu, lai tas būtu pa visu krekla muguru, no vienas sānu vīles līdz otrai. Tas man bija ļoti svarīgi, laikam man patīk būt uzkrītošam,” tagad smīn jokus mīlošais Levs.

Pavasaris/vasara 2018. (Foto: Vida Press)

Tāpat kā citiem ielu modes brendiem, Palace ekskluzivitāte nozīmē nelielas tirāžas un nepārtrauktu kolekciju papildināšanu. “Mūsu mugurkauls ir skeiteri un savējie,” Tandžu bilst, taču uzsver, ka brenda vizuālais stils ir balstīts britiem tuvajā futbola kultūrā.

Palace ielu modē, 2015.-2018. (Foto: Vida Press)

Uzņēmumā strādā Leva Tandžu draugi skeiteri, te jūtama 90. gadu nostalģija, kas patīk šajā laikā augušajiem un tiem, kam patīk amizanti retro motīvi (piemēram, atsauces uz kulta filmu Terminators). Humorīga rakņāšanās pagātnē mūsdienās tiek vērtēta augstu, Palace “valkā visi”, ieskaitot popzvaigzni Riannu, un zīmols turpina izvērsties.

Palace ielu modē, 2015.-2018. (Foto: Vida Press)

Sadarbībai ar zīmoliem Umbro un Reebok seko līgumi ar sporta preču milzi Adidas. Šogad tapusi pasaules futbola čempionātam veltīta retro kolekcija Adidas Originals x Palace 2018, bet jūlija sākumā – Vimbldonas turnīra laikā – klajā laista spoži baltu sieviešu un vīriešu tenisa kostīmu līnija Adidas Tennis x Palace.

Reklāmas kampaņā to plecu pie pleca demonstrē Palace skeitborda veterāni un jaunās tenisa zvaigznes – Saša Zverevs un Garbinje Mugurusa…

Staple Design

Staple Design vēsture ir raiba. Kad ņujorkietis Džefs Steipls (īstajā vārdā Džefs Ngs), piestrādājot dizaina firmā un apgūstot revolucionārās grafiskās programmas Illustrator un Photoshop, saprata, ka atradis savu īsto aizraušanos, viņš pameta žurnālistikas studijas Ņujorkas Universitātē un 1995. gadā pievērsās komunikācijas dizainam Pārsona Dizaina skolā.

Foto: Vida Press

Studiju laikā stažējies ielu modes zīmolā PNB Nation, par grafisko dizaineru strādājis c.i.t.e. design un paralēli materializējis ideju par paša dizainētiem tēkrekliem ar sietspiedes apdruku. Lai reklamētu savu pirmo veikumu, uzvilcis kreklu mugurā un 1997. gada 7. martā devies uz Soho butiku Triple Five Soul.

Veikala menedžeris pasūtījis tirgošanai pirmos 12 eksemplārus. Tā no viena jaunieša tēkrekla izauga uzņēmums Staple Design, komunikāciju aģentūra ar savu apģērbu kolekciju (Staple Pigeon), radošo aģentūru un veikalu – mākslas galeriju Reed Space (2002.).

Foto: Vida Press

Šobrīd Staple piedāvā pilnībā nokomplektētu vīriešu modes kolekciju, kurā zīmola uzticība ielu modes kultūrai, snīkeriem un urbānajām saknēm apvienota ar luksusa modes izsmalcinātību.

Foto: Vida Press

Staple turpina sevi pozicionēt kā andergraunda apģērba zīmolu, bet Staple Design Studio kontā ir bijusi konsultatīva sadarbība ar zīmoliem Converse, The Gap, Levi’s, LVMH, New Balance, Nike, Puma u. c. Slavenākā zīmola prece joprojām ir sadarbībā ar Nike tapušie snīkeri Staple Pigeons. Šie ekskluzīvie apavi ierobežotā tirāžā bija pieejami tikai Ņujorkas veikalos, un šobrīd to izsoļu cenas mēdz sasniegt divus tūkstošus par pāri.

Sadarbībā ar zīmolu Nike tapušie Staple Pigeons snīkeri, 2005. (Foto: Vida Press)

Modes meinstrīms - luksusa versija

Tādas ielu modes formas kā snīkeri, hūdiji, grafiski tēkrekli un pilotu jakas jau savus desmit gadus izmanto luksusa modes zīmoli Givenchy, Raf Simons, Vetements u. c. Bet šīs nišas tēls pārliecinoši nonāca modes pamatstraumē tikai 2017. gadā, kad franču modes zīmols Louis Vuitton izlēma sadarboties ar skeiteru kultūras karali zīmolu Supreme.

Rudens/ziemas kolekcijā bija somas ar Supreme logotipu, Louis Vuitton monogrammas ar sarkanbalto Supreme – un ielu modes medijs Highsnobiety paziņoja: “Pasludinām to oficiāli: ielu mode un luksusa mode tagad ir viens un tas pats!” Kamēr vieni, piemēram, dizainers Virdžils Ablohs (Off-White), piekrita, ka šis ir “mūsdienu modes modernākais mirklis”, skeptiskais New York Times modes kritiķis Gajs Trebejs to nosauca par modes slepkavību.

Šā vai tā, arī pirms un pēc Louis Vuitton x Supreme ir bijuši zīmoli, kuri pielāgo ielu modi luksusu mīlošu klientu prasībām un kolekcijas prezentē kopā ar klasiskākiem modes namiem metropoļu modes nedēļās.

Geto gotika – Hood by Air

Zīmols Hood By Air ir izaudzis no Ņujorkas radošo jauniešu kustības GHE20GoTH1K, aizņēmies andergraunda, naktsdzīves un dzimumu neitralitātes elementus, pievienojis tiem savu dumpinieciskuma devu un kopš 2006. gada, gan ar pauzēm darbībā (šobrīd – tāpēc, ka tā dizainers Šeins Olivers ir arī jaunais zīmola Helmut Lang radošais direktors), ir pilntiesīgs Ņujorkas luksusa modes pārstāvis.

Foto: Vida Press

Šeina Olivera radītās kolekcijas sakausē ielu modes elementus – hūdijus, treniņbikses un jakas – gan ar luksusu, gan fetišismu un tiek dēvētas par geto gotiku.

Foto: Vida Press

Zīmolu raksturo ne tikai izaicinoša estētika, bet arī asa reakcija pret kolēģiem, kuri, smeļoties no šā paša iedvesmas avota, to padara sterilu un perfektu: “Tās ir varas spēlītes. Iedvesmošanās no kaut kā, bet bez pienācīgas cieņas pret to!”

Foto: Vida Press

Par spīti zīmola anarhistiskajai noskaņai, tas ir luksusa modes nams, kura izstrādājumi ir iegādājami pasaules smalkākajos veikalos: Barneys, Corso Como, Selfridges, Dover Street Market u. c.

Foto: Vida Press

Nasir Mazhar vienkāršā mode

Kipras turku izcelsmes dizainers Nasirs Mazars, kura radošā karjera sākās ar galvas rotām, 2008. gadā nodibināja apģērba zīmolu ar pāris vienībām, bet jau 2013. gada pavasara/vasaras Londonas Modes nedēļā debitēja ar pilnu modes kolekciju.

Foto: Vida Press

Lai gan aizņēmies vairākas klasiskās ielu modes lietas – logotipiem klātas treniņbikses, pilotjakas un snīkerus –, dizainers noraida ielu modes terminus un pats klasificē savu zīmolu kā kvalitatīvu atpūtas apģērbu un ietērpu mūzikas klubiem.

Foto: Vida Press

“Kad cilvēki ierauga melnus vai ne-baltus modeļus ikdienišķā apģērba versijā, viņi paziņo, ka tā ir ielu mode. Taču tā vienkārši ir mode.” Tiesa, diezgan agresīva.

Foto: Vida Press

Snīkeru elite – Buscemi

Džona Bušemi 2013. gadā izveidotā amerikāņu luksusa snīkeru zīmola Buscemi izstrādājumus mēdz dēvēt par ielu modes Birkinas somām: tie ne tikai jāmedī, bet ir arī ekskluzīvi – ar rokām darināti no augstākās kvalitātes Itālijas ādas, nepārspējami smalkos, tostarp rozā, haki un olīvzaļos toņos, izceļas ar smalkām detaļām pat no 18 karātu zelta. Augstvērtīgi apavi kā mākslas darbi – snīkeru elite.

Foto: Vida Press

Foto: Vida Press

Foto: Vida Press

Off-White ideju aģentūra

Virdžila Abloha 2012. gadā dibinātais Off-White, kura arsenālā ir apģērba kolekcijas vīriešiem un sievietēm, ir viens no mūsdienu konceptuālākajiem modes zīmoliem.

Foto: Vida Press

Tā specializācija ir jauniešu kultūras un luksusa modes sakausēšana ar brenda balto logotipu kā virsrakstu, to papildina dizainera stāsti, iedvesmas avotiem, sadarbības projektiem un teorijām.

Foto: Vida Press

“Sauciet to, kā vien vēlaties. Ielu mode ir tas, ko valkā uz ielas, un tas, kā ģērbjas īsti cilvēki īstajā dzīvē. Snīkeri ar kleitu, kleita ar hūdiju, žanri tiek miksēti. Ielu mode ir tikai moderna apģērba adaptācija, kura apraksta evolūciju.”

Foto: Vida Press

Astrid Andersen smalkās nianses

Astrid Andersen ir Londonas jaunās paaudzes modes zīmols, kuru 2011. gadā izveidojusi dāņu izcelsmes dizainere Astrida Andersena.

Foto: Vida Press

Tapis ar mērķi sakausēt luksusa un sporta pasauli, zīmols ir aizraujoši pievilcīgs, pateicoties tā unikālajām, pat izaicinošajām kombinācijām.

Foto: Vida Press

Ielu modes formas, izsmalcināts samts un zīds, vīrišķīgi silueti ar smalkiem ziedu pinumiem – urbānā klasika ar niansētām detaļām.

Foto: Vida Press

Foto: Vida Press

Eksotika no Itālijas – County of Milan By Marcelo Burlon

Bijušais ballīšu karalis, dīdžejs, pasākumu plānotājs, fotogrāfs un dizainers, Argentīnā dzimušais milānietis Marselo Burlons savu zīmolu izveidoja 2012. gadā.

Foto: Vida Press

Viņa mērķis bija paša bagātīgo subkultūras pieredzi iztulkot izteiksmīgā urbānā stila apģērbā sievietēm un vīriešiem. Drosmīgas, eksotiskas grafikas, moderns atlētiskais stils, vienkārši silueti ar tehniski abstraktām, konstruktīvām detaļām demonstrē dažādību, kas valda kā pasaulē, tā kultūrā un mākslā.

Foto: Vida Press

Foto: Vida Press

EYTYS

2013. gadā dibinātais Stokholmas zīmols EYTYS (lasāms tāpat kā eighties, tātad – ar sveicienu 80. gadiem), ko radījuši bērnības draugi Jonatans Hiršfelds un Makss Šillers, izceļas ar zviedru dizainam raksturīgu minimālismu un ir kļuvis par luksusa snīkeru pasaules sensāciju.

Foto: Vida Press

Foto: Vida Press

Androgīns un atturīgs dizains, atlētiskuma un elegances komplekts, proporciju līdzsvars, turklāt inovatīvs snīkeru zoļu risinājums, kas gādā par ērtumu.

Foto: Vida Press

Foto: Vida Press

Pigalle Paris – ar Pigala laukuma stāstu

10 gadus vecā Parīzes modes veikala Pigalle īpašnieks un zīmola Pigalle Paris smadzenes, dvēsele un rokas Stefans Ašpols, radot savu ielu modi, kas tagad jau liekama luksusa apģērba plauktiņā, vienmēr ir iedvesmojies no drosmīgām krāsām un universālām tekstūrām.

Foto: Vida Press

Katrā vīriešu modes kolekcijā viņš piedāvā videi draudzīgus izstrādājumus ar bagātīgu krāsu izvēli un apdruku klāstu, un katrs no tiem iemieso sportisku garu.

Foto: Vida Press

Dizainera kaislība kopš bērnības ir basketbols, viņa iedvesmas avots – šī spēle. Par godu tam ir atvērts otrs zīmola veikals Pigalle Basketball – preces basketbola spēlei un atpūtai –, bet ar zīmola Nike līdzdalību tapis basketa laukums turpat, Stefana bērnības rajonā.