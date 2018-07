FOTO: mākslinieki pulcējas Latvijas Dizaina gada balvas 2018 atklāšanā

Foto: Publicitātes foto

Noslēdzoties "Latvijas Dizaina gada balva" šī gada projektu ciklam, dizaina objektu fotoizstāde atklāta pašā Rīgas centrā, laukumā pie t/c "Origo". Šī ir unikāla iespēja ikvienam iepazīties ar atzinīgi novērtētiem Latvijā radītiem dizaina darbiem demokrātiskā un skatītājam pieejamā vidē. Izstādes atklāšanā piedalījās konkursa "Latvijas Dizaina gada balva" un dizaina biroja H2E vadošā dizainere Ingūna Elere, Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Radošo industriju nodaļas referente Dzintra Purviņa, Ārlietu ministrijas Stratēģiskās komunikācijas projektu grupas padomniece Vita Timermane-Moora, kā arī dizaineri un šī gada apbalvojuma "Latvijas Dizaina gada balva" ieguvēji.

Foto: Publicitātes foto

""Linstow Center Management" sadarbībā ar tirdzniecības centru "Origo" ir izveidojis mākslai nepieciešamo publisko telpu – 450 kvadrātmetru plašu brīvdabas lielformāta fotogaleriju, kurā tiek atspoguļoti Latvijai nozīmīgi notikumi un atklātas izstādes, lai Stacijas laukumā tās spētu sasniegt plašāku auditoriju un kļūtu pieejamas ikvienam," stāsta "Linstow Center Management" komercdirektore Evija Majevska, "Īpaši priecājamies par izstādi "Latvijas Dizaina gada balva 2018" un sadarbību ar konkursa organizatori Ingūnu Eleri, kas devusi unikālu iespēju apmeklētājiem tuvāk iepazīties ar Latvijas dizaina sasniegumiem.

Jēdziens "dizains" ir visiem zināms, taču šeit sabiedrībai tiek atklāta dizaina daudzveidīgā daba un šīs nozares aktualitātes tieši Latvijā. Brīvdabas izstāde ir viens no projektiem, kas rezultātā kļūst par kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas vietu. Vēl šāds projekts ir arī deviņus metrus platais interaktīvais un izglītojošais dizaina objekts "Saules pulkstenis – Origo Universi" laukumā pie "Origo", kas ir „Linstow Center Management" dāvana Rīgai, kas 2014. gadā bija Eiropas kultūras galvaspilsēta. Jaunatklātajā izstādē "Latvijas Dizaina gada balva 2018" aplūkojamās dizaina inovācijas aicinām apskatīt kā ikvienu interesentu, tā arī pilsētas viesus."

"Jāsaka liels paldies konkursa organizatoriem – Kultūras ministrijai un dizaina birojam H2E. Mūsu pārstāvētais projekts izstādē "Latvijas Dizaina gada balva 2018" ir Rīgas Starptautiskā kino festivāla vizuālā komunikācija un vides objekti. Projekta ietvaros tika izstrādāta ne tikai festivāla grafiskā identitāte, bet strādājām arī pie paša festivāla apmeklējuma pieredzes, kas jau ir solis tālāk par tīru identitātes dizainu un šādā veidā nedaudz iezagāmies arī servisa dizaina lauciņā," par Rīgas Starptautiskajam kino festivālam radīto vizuālo komunikāciju, kas guvis konkursa "Latvijas Dizaina gada balva" 1. vietu stāsta autors Edgars Zvirgzdiņš, dizaina studijas "Associates, Partners & Sons" vadītājs.

Ekspozīcijā apskatāmas dizaina darbu fotogrāfijas un darbu autoru vēstījumi par radīto dizainu. Starp iekļautajiem 20 konkursa fināla darbiem atrodami gan radītie vides dizaina, gan interneta mājaslapu, grāmatu un citu objektu dizaini – piemēram, Rīgas Starptautiskajam kino festivālam radītie vizuālie risinājumi, koka Sup dēļa "GG SUP Race 12.6" un koka Sup aira "GG SUP EO 1.0" dizaini, radītā vizuālā identitāte "Dizaina un šampanieša veikals/bārs Modernists" un citi. Katram darbam pievienoti arī šī gada žūrijas komentāri.

"Latvijas dizains ir daudzveidīgs un tas risina visdažādākos jautājumus, tāpēc aicinām pētīt, diskutēt un lietot Latvijā radītu dizainu! Dizains ir neatņemama mūsu ikdienas sastāvdaļa un sastopams ik uz soļa pat tik ikdienišķās situācijās kā iegādājoties vilciena biļeti vai iepērkoties lielveikalā. Tas atspoguļo oriģinalitātes un inovācijas vērtības, kā arī demonstrē prasmīgu meistarību, ko pierāda eksponētie "Latvijas Dizaina gada balvas 2018" darbi," papildina Ingūna Elere, Latvijas dizaina biroja H2E vadošā dizainere, Latvijas Dizaina gada balvas organizatore un Latvijas Mākslas akadēmijas profesore.