Nekādu lieku dekoru un greznības. Ivetas Vecmanes tērpu kolekcija "Melanholija II"

Šodien blogā piedāvāju ieskatu no kolekcijas prezentācijas, un vienlaikus iesaku noteikti apmeklēt Mārtiņa Cīruļa fotogrāfiju sērijas "Melanholija II" izstādi klātienē.

Foto: Elizabeth Jane Ruben

Kolekcijas tērpi radīti, iedvesmojoties no Otrā pasaules kara laika modes un Remarka romāniem. Tērpos atspoguļots sievietes spēks, kas tolaik rodas loģisku un izskaidrojamu apsvērumu dēļ. Biezie vilnas materiāli - viens no tā laika modes simboliem, kad daudzie dāmu tērpi tika pāršūti no vīriešu uzvalkiem un mēteļiem. Stingrā un izteiktā plecu līnija. Nekādu lieku dekoru un greznības. Tik plānais, smalkais tills - kā cerību spārni ļauj iedomu veidolā pacelties virs zemes un lidot. Bet tumši melnie apvijušies ziedi ir kā simbols sastingumam un iekapsulēšanās laikā, apstāšanās... Jo kolekciju sērija "Melanholija" pārstāv "slow fashion" filozofiju un nesteidzas līdzi modes strauji mainīgajām tendencēm. "Timeless" – tā varētu nosaukt dizaineres radītos tērpus.

Foto: Elizabet Jane Ruben

Foto: Elizabeth Jane Ruben

Foto: Elizabeth Jane Ruben

Foto: Elizabet Jane Ruben

Līdz ar kolekcijas prezentāciju, notika fotoizstādes atklāšana, kurā attēloti kolekcijas "Melanholija II" tērpi. Par stāsta stilistiku parūpējās pati modes dizainere, savukārt fotogrāfiju autors ir Latvijā zināmais un modes fotogrāfijā pazīstamais fotogrāfs Mārtiņš Cīrulis.

Foto: Liene Stūraine

Foto: Elizabeth Jane Ruben

Foto: Elizabeth Jane Ruben

Foto: Elizabeth Jane Ruben

Foto: Elizabeth Jane Ruben

Foto: Elizabeth Jane Ruben

Foto: Elizabeth Jane Ruben

Foto: Elizabeth Jane Ruben

Foto: Elizabet Jane Ruben

Es iemīlējos Ivetas Vecmanes "Melanholijā" jau no pirmā acu uzmetiena un priecājos, ka jaunākā kolekcija "Melanholija II" ir tikpat burvīga kā iepriekšējā, ļaujot tās miksēt savā starpā.

Ar modes mākslinieci Ivetu Vecmani. Man mugurā tērps no pirmās "Melanholijas". (Foto: Elizabeth Jane Ruben)

Izstāde "Vīna Studijā" Stabu ielā būs skatāma līdz 2018. gada 10. septembrim.