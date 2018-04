Vai Tavs birojs veicina Tava uzņēmuma panākumus?

Kas jāņem vērā plānojot savu ideālo biroju?

Jāsāk ar primāro nepieciešamību definēšanu, pēcāk pievienojot darbinieku individuālās vajadzības, kas celtu produktivitāti un motivāciju. Dažādu uzņēmumu mērķi un individuālās darbinieku vēlmes atšķirsies. Uzņēmuma vide jāveido vai jāizvēlas atbilstoši šiem nosacījumiem, jo, ja tas ir mārketinga uzņēmums, tad ar vidi iespējams panākt to, ka tiek veicināts darbinieku radošums, savukārt, ja tas ir finanšu uzņēmums, tad vidi iespējams veidot tā, lai būtu vieglāk koncentrēties.

Foto: SIA Kapitel un interjera dizaina galerijas Trentini arhīvs

Jāņem vērā aktualitātes. Globāli šobrīd novērojamas divas spēcīgas tendences. Pirmā ir darbs stāvus pozīcijā, tādējādi rūpējoties par veselību, un otrā – dizaina akustikas risinājumi, lai blakus strādājoši kolēģi viens otru nedzirdētu un līdz ar to arī netraucētu. Gandrīz ikkatrs biroja darbinieks ir atvēris kādu rakstu par ergonomiku jeb to, kā saudzēt savu veselību, atrodoties pie datora; daži no mums jau sākuši strādāt stāvus, taču ir laiks katrās biroja telpās piedāvāt šādu iespēju - ar paceļamiem galdiem vai speciāliem stāvgaldiem. Arī akustikas risinājumus iespējams ieviest ļoti dažādi. Piemēram, tie var būt iestrādāti lampās un dīvānu izliekumos, taču šeit jāpieaicina profesionāļi, lai efekts nepārvērstos defektā.

Foto: SIA Kapitel un interjera dizaina galerijas Trentini arhīvs

Jārod risinājumi, lai biroja vide ir motivējoša un darbinieks katru dienu nāk uz darbu ar prieku un mājās dodas gandarīts, pilnveidojies un pat pozitīvi uzlādēts. Kā panākt to, ka pēc darba dienas birojā darbinieks nav psiholoģiski noguris un nelaimīgs un lai viņš ar prieku ierastos darbā nākamajā dienā? Darba vide ir viens no būtiskākajiem sajūtu ietekmētājiem. Svarīgi ir radīt tādu biroja vidi, kurā darbinieks nejustos kā “ielikts”, lai piespiedu kārtā pavadītu noteiktas stundas.

Foto: SIA Kapitel un interjera dizaina galerijas Trentini arhīvs

Ne tikai pirms 20 gadiem celtie biroji, bet arī telpas, kas radītas ar citu mērķi un ir vien pielāgotas biroju funkciju veikšanai, gan emocionāli un psiholoģiski, gan fiziski neatbilst cilvēka vajadzībām. Un mēs brīnāmies – kāpēc pēcpusdienā nav spēka koncentrēties darbam, vakaros trūkst enerģijas spēlēties ar bērnu, sāp mugura vai galva un rodas dažādas veselības problēmas. Strādājot nepiemērotā birojā, zūd dzīves kvalitāte! Taču atliek vien vēlēties mainīt to vidi, kurā pavadām savas dzīves tik nozīmīgu daļu un ķerties pie sava ideālā biroja plānošanas vai meklēšanas!

Foto: SIA Kapitel un interjera dizaina galerijas Trentini arhīvs

ELEMENTAL SKANSTE būs energoefektīvu un ilgtspējīgu A klases biroju ēku komplekss, kas tiek izstrādāts digitāli BIM sistēmā un saskaņā ar BREEAM standartiem. Tā izstrādes procesā jau stratēģiskā līmenī par prioritāti tiek noteikts saviem nomniekiem, nomnieku darbiniekiem un viesiem sniegt iespējami labāko darba vides pieredzi. Pirms būvprojekta izstrādes 2016. – 2017. gadā būvniecības iecerei tika veikta ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūra. Pēc visu kārtu izbūves ELEMENTAL SKANSTE komplekss ietvers sevī piecas biroju ēkas ar 43 600 m² iznomājamo platību.

Foto: SIA Kapitel un interjera dizaina galerijas Trentini arhīvs

Biroju kompleksā tiks nodrošinātas vietas 1600 automašīnām — gan daudzstāvu autostāvvietā, gan atsevišķu ēku pazemes autostāvvietās, nodrošinot attiecību 1:27 (27 m² iznomājamās platības uz vienu autostāvvietu). ELEMENTAL SKANSTE pirmajā attīstības kārtā iecerētas divas 11 stāvu biroju ēkas ar vairāk nekā 22 700 m² nomājamas platības un autostāvvieta 600 automašīnām, nodrošinot attiecību 1:39 (39 m² iznomājamās platības uz vienu autostāvvietu). Pirmajai būvniecības kārtai Skanstes ielā 25 šī gada janvārī tika saņemta un stājās spēkā Rīgas pilsētas būvvaldes izdotā būvatļauja. Būvdarbus paredzēts sākt 2018. gada rudenī, savukārt biroja kompleksa pirmo gatavo ēku ekspluatācijas uzsākšanas laiks paredzēts 2019. gada beigās.

Foto: SIA Kapitel un interjera dizaina galerijas Trentini arhīvs

Reklāmas raksts sadarbībā ar KPMS