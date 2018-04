Dizaina viesnīca Gdaņskā un amizantā "The Pilgrm" Londonā: vietas, kas jāpieredz pasaulē

"Pastaiga" iesaka divas vietas, ko vērts pamanīt tepat, Eiropā.

Gulta un nekā lieka Londonā

Kaut vārds provenance (izcelsme, pirmavots – angl.) lielākoties tiek lietots mākslas darbu un vēsturisku artefaktu sakarā, to par vienu no sava koncepta atslēgas elementiem izvēlējies svaigākais Londonas viesnīcu scēnas jaunpienācējs – The Pilgrm.

Nē, nē, tā nav drukas kļūda, viesnīcas nosaukumā patiešām nav otra “i,” un šī amizantā asprātība akcentē tās stila esenci – nekā lieka, tikai pats nepieciešamākais. The Pilgrm atrodas netālu no Padingtonas stacijas, un tā interjers ir oda vēsturiskajām britu dizaina tradīcijām un amata meistarībai.

200 gadu vecas sarkankoka kāpnes, kuru restaurācijai bijušas nepieciešamas 300 roku darba stundas, ne mazāk izcils parkets numuros (runā, ka tas nācis no senas armijas sporta zāles), oriģinālās flīzes lobijā, kas agrīnā Viktorijas laika namā atklājušās, notīrot 20. gadsimta 60. gadu krāsu kārtas utt.

The Pilgrm ir 73 numuri izmēros no Šaura (7 kv. m) un Maza (10 kv. m) līdz vidējam (12 kv. m) un Lielam (14 kv. m).

Galu galā, kas gan cits kā lieliska gulta jums komfortablam naktsmieram nepieciešams pilsētā, kur dzīves un notikumu blīvums ir tāds, ka iekšā uzturēties vienkārši ir grēks!

25 London St,

thepilgrm.com

Dizaina viesnīca Gdaņskā

Kaut, iespējams, vairumam Polijas pilsētas Gdaņskas vārds vairāk saistās ar valsts bijušo prezidentu un Nobela prēmijas laureātu Lehu Valensu, kurš te savulaik strādājis par elektriķi Ļeņina kuģu būves rūpnīcā un bijis iesaistīts virknē pretkomunisma cīniņu, Gdaņsku potenciālo galamērķu listē noteikti vērts ierakstīt arī laikmetīgās arhitektūras un dizaina cienītājiem.

Pagājušā gadā te durvis vēra arhitektoniski (un saturiski) vērienīgs Otrā pasaules kara muzejs, kura veidols simboliski iemieso saikni starp pagātni, tagadni un nākotni.

Pagātni iemitinot zem zemes, savukārt tagadnei un nākotnei kā gaismai ļaujot izlauzties caur meistarīgi režisētu plaisu laukumā, kur atrodas 26 000 kv. m lielā muzeja ēka.

Savukārt Gdaņskas naktsmītņu ainai nesen pievienojusies dizaina viesnīcu listes cienīga atvase – Puro Hotel.

Tās īpašnieki ir neliels Polijas viesnīcu tīkls, 220 numuru naktsmītne atrodas Gdaņskas vecpilsētā, un tās interjeru iedvesmojušas šā rajona senās graudu noliktavas.

Interjera koncepts pieder Londonas dizaina birojam DeSallesFlint, kurš tajā apvienojis industriālo pagātni (daudz misiņa, koka un betona), izaicinoši košu krāsu paleti (to iedvesmojusi Gdaņskas vecpilsēta) un dizaina klasikas akcentus (Vitra, Moroso, Gubi u. c.). Puro Hotel ir arī jumta terases bārs un SPA.

Stągiewna 26

purohotel.pl