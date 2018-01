Ar ticību, ka patiess skaistums izglābs pasauli vai vismaz veldzēs dvēseli, Pastaigas apskatā apkopojam izcilākās augstās modes kolekcijas 2017. gada rudenim un ziemai.

Ieteikt 29

3

24

Ekstraordinārs augstums

Fendi augstās modes kolekcijas tērpi ir radīti no jaunās tehnikās apstrādātām mežģīnēm. Grūti noticēt, taču ikviens tik vieglais, pat ēteriskais zieds diemžēl ir darināts no ūdeles kažoka...

Protams, šāds darbs apliecina prātam neaptveramu meistarību, kuras augstākais punkts ir tērps, ko skates noslēgumā demonstrēja modele Vitorija Čereti, – kāzu kleita ar režģotu apmetni, kura tapšanai patērētas 1250 darba stundas.

Foto: Vida Press

Modes kritiķe Sjūzija Menkesa recenzijā piezīmē, ka Fendi kolekcija demonstrē vienu no augstās modes problēmām – ja zīmols tik kaismīgi vēlas darboties šajā izredzētajā žanrā, jāpaveic apjomīgs un līdz pat smieklīgumam smalks darbs – sagriezt ūdeles kažokādu 10 000 miniatūru gabaliņu un tos piešūt pie tērpiem. Bet tāda tā visaugstākā mode ir...

Foto: Vida Press

Kailāk par kailu

Libāņu izcelsmes dizainers Zuhairs Murads savā kolekcijā, kā allaž, demonstrē romantiku, sievišķību, ēteriskumu, vieglumu un pārbagātību, šoreiz gudri un stratēģiski izmantojot dekoratīvos rotājumus un viltīgi paslēpjot tērpu oderi.

Foto: Vida Press

Tas sievietēm liek izskatīties vēl kailākām, turklāt gluži gaisīgām un lidojošām. “Izšuvumi un ornamenti liek domāt, ka kleitas ir ļoti smagas, bet tā nav. Mūsdienās sievietes vēlas lidot, justies ērti, jutekliski un būt laimīgas,” definē dizainers.

Foto: Vida Press

Svētie grēcinieki

Itāļu modes zīmola Valentino radošo dizaineru Pjērpaolo Pičoli šoreiz iedvesmojis Vatikāns. Viņš saskata līdzību starp baznīcas sakrālajiem rituāliem un augstās modes praksi – abas nozares vienojot meistarība, mācības, zināšanas un mākslinieciskie impulsi.

Foto: Vida Press

Kolekcijas sākumpunkts ir baroka gleznotāja Francisko de Surbarana radītie kardinālu, bīskapu, mūķeņu un mocekļu tēli, kolekcijas apmetņi un silueti atgādina priesteru mantijas, bet metāliskās somas simbolizē septiņus nāves grēkus...

“Mūsdienās viss ir racionāls un digitāls, taču man šķiet, ka visi meklējam ko garīgāku. Sakrālajā pasaulē būtiskais tiek pausts rituālos, un arī augstā mode rodas no rituāliem,” skaidro dizainers. Zinot, ka šādu modeļu radīšanai tiek veltītas 1000+ darba stundas, to patiesi var uztvert arī kā savdabīgu padevības un ziedošanās aktu.

Foto: Vida Press

Jaunais – ātrais – glamūrīgais

Maison Margiela radošo direktoru Džonu Galiāno aizrāvusi ideja par to, kas šodien būtu dēvējams par jauno glamūru. Pie iedvesmas paneļiem viņš piespraudis paparaci uzņemtu aktrises Merilinas Monro fotogrāfiju, dziedātājas Marlēnas Dītrihas foto Holivudas kostīmu dizainera Žana Luī kleitā, Irvinga Pena uzņemtos Papua Jaungvinejas iedzīvotāju attēlus un ikoniskās modeles Keitas Mosas fotogrāfiju ar trenci mugurā.

Foto: Vida Press

Iedvesmu kokteilim pievienojies stāsts par to, kā pats Galiāno kādu vakaru pēdējā brīdī atcerējies izvest pastaigā savus Briseles grifonus – viņš uzmetis trenci pāri peņuāram un sapratis, ka mūsdienās “glamūram ir ātrums, tas ir steigā uzrauts virsū”.

Foto: Vida Press

Cita attieksme

“Augstā mode var būt gan svinīga un nopietna, gan jautra. Tas ir attieksmes jautājums,” apgalvo zīmola Alexandre Vauthier dizainers. Savā augstās modes kolekcijā Votjē nekautrējoties ieviesis Studio 54 glamūru ar disko bumbām un rozā apgaismojumu.

Foto: Vida Press

Tērpus raksturo augstākās oktāvas seksapīls, caurspīdīgums un gliteri nakts izklaidēm pilsētā ar 80. gadu modes augstākajiem (polsterētākajiem) sasniegumiem.

Foto: Vida Press

Drošsirdes

Kaut kolēģi augstās modes skates mēdz rādīt arī ikdienišķu apģērbu, to nesagaidīsiet no zīmola Elie Saab! Uzticīgs pats sev, libāņu dizainers radījis apjomīgu vakartērpu plejādi, ar kuru pietiks sarkano paklāju pasākumiem, kāzām un citiem svētkiem visa gada garumā.

Foto: Vida Press

Elija Sābs iztēlojies pašizgudrotu pasauli “ar kritušiem karaļiem, kurus sakāvušas bezbailīgas un varonīgas māsas, spilgtas un drosmīgas cīkstones – karalienes”. Rezultāts ir romantiskas, karaliskas tērpu versijas dzīrēm pēc kaujas.

Foto: Vida Press

Par labāku pasauli

Līdz pat divdesmitajam iznācienam Viktor & Rolf skatē defilēja modeles-lelles ar milzīgām, kariķētām galvām, un visa uzmanība tika pievērsta tērpiem, kuriem izmantots spīdīgs Japānas high tech audums, kas plisēts, polsterēts un veidots volānos. Bet zem visa tā – meistarīgi, mākslinieciski džinsi.

Foto: Vida Press

“Domājam, ka šobrīd realitāte ir jocīga. Kādēļ gan neparādīt īstenības sirreālo pusi?” skaidro Rolfs Snērens, bet Viktors Horstings apgalvo, ka šīs lelles, tērptas košos, vienotību simbolizējošos lupatiņu-un-ielāpiņu kostīmos, cīnoties par labāku pasauli.

Foto: Vida Press

Ledus karalienes

Jean Paul Gaultier Parīzes Rue Saint-Martin studijā demonstrētā kolekcija kārtējoreiz pierāda, ka amizantais dizainers necieš ierobežojumus.

Foto: Vida Press

Gotjē izvēlējies plašo slēpošanas tēmu un variē to visā spektrā: no siltiem, rakstainiem slēpotāju džemperiem un micēm līdz pat elegantām, dramatiskām un glamūrīgām ledus karalieņu kleitām. Šo stila miksli viņš papildina ar jociņiem un koķetiem tērpu nosaukumiem no TV šova RuPaul’s Drag Race vārdu spēlēm (Gstaad the Way It Is – Gštāde, kāda tā ir, L’Avalanche – Lavīna utt.). “Tā ir tāda nedaudz bērnišķīga pasaciņa. Man jau būtu gribējies parādīt arī sniegavīru…” piebilst autors.

Foto: Vida Press

Sentiments

Pie iedvesmas paneļa piespraužot kadrus no spiegu trilleriem un melnbaltā kino klasikas, PSRS laika cilvēku portretus, senus žurnāla Vogue vākus un 64 gadu senu fotogrāfiju – savu pašas vecmāmiņu austrumu Kazahstānā, dizainere Uļjana Sergejenko radījusi augsto modi klasiskā retro jeb Ulyana Sergeenko manierē.

Foto: Vida Press

Kolekcija ieturēta teatrālā stilā, taču ir gan personiska, gan simboliska un noslēdzas ar Uļjanas iznācienu vecmāmiņas melnās kleitas replikā.

Foto: Vida Press

Augstās modes mistērija

Dizainers Džordžo Armani atklāj, ka Armani Privé kolekcija ir veltīta itāļu Vogue redaktorei Frankai Sozāni. Bet tēma ir mistērija, ko dizainers centies atšifrēt ar savai augstās modes dizaina valodai neraksturīgām – relatīvi tumšām un drūmām krāsām.

Foto: Vida Press

“Laikā, kad izplūst robeža starp valkājamo un augsto modi, vēlējos cildināt haute couture mistisko un poētisko dabu. Jo diemžēl ir zudusi šā redzējuma mākslinieciskā bauda.”

Foto: Vida Press

Supervarone

Avangarda meistares Irisas van Herpenas tehnoloģiski sarežģītais veikums nelīdzinās kolēģu darbam un interesēm. Te ir komplicēta lāzergriešana, 3D printētas detaļas, metāls kvēldiega smalkumā.

Foto: Vida Press

Viss – rokām locīts, griezts un kausēts. Kaut kas pa vidu starp zinātnes projektu un modi. Šāgada tēma ir bijusi ūdens, gaiss un gaismas atrašana tumsā. Dizaineres emocionālo ceļojumu spilgtināja zemūdens mūziķu grupas Between Music uzstāšanās. Tiešām zem ūdens.

Foto: Vida Press

Neikdienišķā ikdiena

Modes nama 70 gadu jubilejas gadā Christian Dior jaunā radošā direktore Marija Grācija Kjuri centusies sekot zīmola izveidotāja Kristiāna Diora novēlējumam, atceroties viņa teikto – ikvienai kolekcijai ir jārunā visu pasaules valstu sieviešu valodā. Kjuri pievērsusies pasaules apceļošanas tēmai burtiski – ar izšūtām un uzdrukātām izdomātām kartēm.

Foto: Vida Press

Savukārt izstrādājumu ikdienišķumu un augstajai modei neierastos smagnējos vīriešu modes audumus viņa pamato ar Diora daiļradi: “Ja godīgi, arhīvos redzamā mode atšķiras no mūsdienu priekšstatiem par Dior. Tur ir ļoti daudz ikdienas apģērba!”

Foto: Vida Press

Trausluma spēks

Versace kolekcijas pamatideja atsaucas uz zīmola 1998. gada rudens/ziemas kolekciju viduslaiku stilā – Donatellas Versačes pirmo, pēc brāļa Džanni nāves radīto.

Foto: Vida Press

Tēma modernizēta klasiskā Versace formātā – seksapīlīga un izsmalcināta, sperot pirmos soļus 3D printeru izmantošanā (jostas ar čūskas motīviem). Un Donatellai, kā vienmēr, “vairāk ir vairāk”. “Atelier Versace ir fantāzija, kas kļūst par realitāti. Spēks trauslumā. Vēstījums par neticamu spēku, kas rodas no spēka un trausluma apvienojuma,” viņa paskaidro.

Foto: Vida Press

Modernizācija

Antverpenes zīmols A. F. Vandevorst par materiālu ir izmantojis ko augstās modes žanram pavisam neierastu – atkritumu maisus.

Foto: Vida Press

To var uzlūkot kā nekaunīgu provokāciju, tomēr zīmola dizaineru Anas Vandevorstas un Filipa Ariksa nolūks ir bijis pretējs: “Modernizācija! Jebkas ir izmantojams, ja to dara augstās modes stilā.” Melnie miskastes maisi, no kuriem darināti svārki un kleitas, kā arī svīteru ziedu izšuvums, patiešām ir apstrādāti tikpat meistarīgi kā luksusa audumi.

Foto: Vida Press

Eirodisko

Pirmoreiz izrādot savu kolekciju Parīzes Augstās modes nedēļas oficiālajā programmā, holandiešu zīmols Ronald van der Kemp pierāda, ka pat neatkarīgs, gandrīz vienpersoniski vadīts modes zīmols spēj konkurēt ar konglomerātu pārvaldītiem franču modes namiem.

Foto: Vida Press

Pati kolekcija svārstās uz robežas starp augsto un pusaugsto modi un esot cieņas izrādīšana ekscentriskām un brīvām sievietēm, piemēram, rotu dizainerei un uzņēmējai Palomai Pikaso un Īva Senlorāna mūzai Lulū de la Falēzai. Estētikas ziņā jūtamas rotaļīgas un enerģiskas Īva Senlorāna un Emanuēla Ungaro daiļrades ietekmes.

Foto: Vida Press

Grezna izšķērdība

Ralph & Russo dizainere Tamāra Ralfa nodarbojusies ar 20. gadsimta foto meistaru Ričarda Avedona, Sesila Bītona un Normena Pārkinsona fotogrāfiju pētniecību. Kolekcija iekrāsota bagātīgi – ar kristāliem, mirdzumiem, pērlēm, strausa spalvām, zelta izšuvumiem un organzas ziediem.

Foto: Vida Press

Bolivudas aktrises Sonamas Kapūras iznāciens līgavas kleitā ar visiem bagātas dzīves simboliem ir nenoliedzami iespaidīgs. Grandiozā apjoma tērpa un mikro izmēra pērlītēm rotātā plīvura izšūšanai vien esot patērētas 6000 darba stundas!

Foto: Vida Press

Patiess luksuss

Frančesko Skonjamiljo augstās modes kolekciju šogad nemaz nedemonstrēja Parīzē, dodot priekšroku intīmai prezentācijai savā Milānas ateljē.

Foto: Vida Press

“Liku uzsvaru uz augstās modes patiesajām vērtībām, katra tērpa unikālo radošo garu un personiskām attiecībām ar klientiem. Augstajai modei ir jābūt meistarības augstākajam punktam!” Tērpu stils – protests mūsdienu augstās modes demokrātiskumam, pat ikdienišķumam. Teatrāli krāšņas, brīnumainas, gleznotāja rokas radītas Ēdenes dārza ainavu apdrukas, kristālu izšuvumi un zīda aplikācijas. Ekstrēms luksuss.