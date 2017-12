Skaistuma speciālisti iesaka, kā labi izskatīties ballīšu sezonas laikā

Ķermeņa un prāta attīrīšana

Pastiprinātu uzmanību savai ārienei mēs pievēršam vismaz divas reizes gadā – pirms pludmales sezonas un tagad, gada nogales pasākumu laikam tuvojoties. Protams, ideāli būtu par to domāt visu gadu, taču realitātē tas izdodas retajai. Tēma, kā tikt iekšā skaistajā svētku kleitā un izskatīties burvīgi ballēs, pēc uztura speciālistes Gunas Bīlandes domām, ir “mūžzaļa un aktuāla katru decembri, gluži kā skujas eglītes zaros”.

Ja regulāri domā par savu svaru, iztiec bez liekas kūciņas un neizlaid treniņus, tad teorētiski par šiem jautājumiem pirmssvētku sezonā nebūtu jāuztraucas. Bet dzīve nav ideāla un, ja tas tomēr ir aktuāli, ir dažādas izpratnes un veidi, kā to realizēt. Var izvēlēties atslodzes dienas, ierobežotu diētu, procedūru ciklu vai uztura bagātinātāju un augu preparātu kursu. Galvenais, lai tā būtu jēgpilna rīcība, kas veicinātu veselību un labsajūtu ilgtermiņā.

“Mēs dzīvojam toksiskā laikmetā – pavisam tīrs nav nedz ēdiens un ūdens, nedz gaiss un vide, it visur sastopamies ar piesārņojumu, kas kaitē veselībai. Netrūkst arī iekšējo iemeslu – nepietiekams miegs un atpūta, regulārs stress. Pat, ja šodien sekas vēl nejūt, ilgtermiņā tās nāksies manīt, ja pretim netiks likti līdzsvarojoši mehānismi,” uzver Guna Bīlande.

Pirms nākam palīgā savam nogurušajam organismam, vispirms būtu jāsaprot, kas ir liekā svara un sliktās pašsajūtas cēloņi. Ne tikai neveselīgs uzturs, mazkustīgs dzīvesveids vai apkārtējās vides piesārņojums tajā vainojams. Mūsu skaistuma ienaidniece numur viens ir spriedze. Paaugstināts stresa hormona kortizola līmenis ietekmē ogļhidrātu, olbaltumvielu un tauku vielmaiņu.

Tāpēc Guna Bīlande iesaka svētku laikā pievērsties darbībām, kas palīdz mazināt stresa līmeni, piemēram, jogai vai meditācijai, klausīties nomierinošu mūziku. “Meditācija vairs nav jāsaprot tikai kā intensīva koncentrēšanās uz sveces liesmu. Tā var būt gan aktīva, gan pasīva. Par aktīvo meditāciju var kļūt pat tik vienkārša un ikdienišķa nodarbe kā pastaiga svaigā gaisā vai mājas kārtošana,” stāsta Guna.

Tiem, kuriem nevedas ar meditācijas praktizēšanu, viņa iesaka izmēģināt dažādas mobilās aplikācijas, no kurām populārākā ir Headspace.

Kortizola līmeni balansēt palīdz arī atteikšanās no produktiem, kuri stimulē virsnieru darbību, – kafijas, melnās un zaļās tējas, baltajiem miltiem, cukura un kakao, alkohola un produktiem, kas satur konservantus, stabilizētājus, krāsvielas.



“Galvenais – jāsaprot, kāpēc to visu darīt! Vai tiešām mērķis ir tikai ielīst kleitā? Ielāps uz ielāpa, atvainojos, no balles uz balli, atgādina mūsu ceļu segumu, un tas nav veselīgs un ilgtspējīgs risinājums,” uzsver uztura speciāliste, aicinot neaprobežoties ar kampaņveida aktivitātēm, bet mainīt dzīvesveidu kopumā.

Gunas Bīlandes ieteikumi svētku sezonai

Kvalitatīvs miegs

Mēs bieži vien nenovērtējam miega un atpūtas ietekmi uz organismu, tā hormonālo sistēmu un ārējo izskatu. Ja neizdosies izgulēties septiņas astoņas stundas, spēka un dzīvesprieka trūkumu tu centīsies kompensēt ar saldumiem.

Pirts un procedūras

Organismam ir tendence uzglabāt visu lieko, gluži tāpat kā nevajadzīgās mantas mēs sametam noslēgtā skapī. Lai atbrīvotos no sārņvielām, ar sportu un veselīgu uzturu vien nebūs līdzēts: papildus nepieciešams regulāri izsvīst, aiziet uz masāžu (vēlams, specializētu procedūru vielmaiņas veicināšanai), kā arī dzert vairāk ūdens.

Uztura princips 1-2-3

Iedarbīgu rezultātus sasniegsi, ja ievērosi pavisam vienkāršu atslodzes principu – viens auglis no rīta, divi dārzeņi pusdienās (kartupeļi neskaitās!) un trīs dārzeņi vakariņās. Vakarā nevajag ēst cieti saturošus produktus – kartupeļus, griķus, rīsus, miltu izstrādājumus. Galvenais ēdienkartes princips – tīrs un dabisks uzturs.

Labie tauki

Ir zinātniski pierādīts, ka tauki ir vienīgie, kas dod īsto sāta un apmierinājuma sajūtu pēc maltītes. Tāpēc, ēdot zaļumus un dārzeņus, pievieno tiem labos taukus – avokado, dažādas sēklas, kaņepju, valriekstu, linsēklu eļļu.

Treniņi

Sen vairs nav aktuāli ēst mazāk un kustēties vairāk. Protams, enerģijas līdzsvars jāpatur prātā vienmēr, bet, ja aiziesi uz treniņu un pārāk sevi izdzīsi, tas radīs pamatīgu apetīti. Treniņi ir jākombinē, un vairāk nenozīmē labāk. Īstenībā pilates vai joga var iedarboties uz vielmaiņu ilgstošāk un efektīvāk nekā smags treniņš svaru zālē.

Un visbeidzot – laiks sev! Vislielākā vērtība vienmēr.

Injekcijas un aparātprocedūras

Ar gadiem palēninās šūnu atjaunošanās procesi, tāpēc ik pa laikam tās nepieciešams pastimulēt. Vislabāk ar šo uzdevumu galā tiek dažādas aparātprocedūras, kā arī injekcijas, kas dod iespēju nogādāt šūnām nepieciešamās barības vielas tieši tur, kur tās nepieciešamas. Labāku rezultātu sasniegsi, ja sāksi rīkoties laikus, jo lielāko daļu procedūru iesaka veikt kursa veidā. Kosmētiķe Rita Baumane uzsver, ka efektīvai iedarbībai pats galvenais ir pareizu injicējamo sastāvdaļu izvēle. “Mezoterapijas kokteiļus jaucu atbilstoši konkrētai problēmai. Šādā veidā iespējams uzlabot kopējo ādas stāvokli – mitrināt, izlīdzināt krunciņas, tonizēt ādu, padarīt to stingrāku un elastīgāku, kā arī koriģēt estētiskos defektus,” skaidro speciāliste. Ja mezoterapiju veic kursa veidā, tad, pakāpeniski piesātinot ādu ar problēmas risinošām vielām, tiek nodrošināts ilgstošāks efekts.

Ja nav laika procedūru kursam, ātru rezultātu sniegs biorevitalizācija – konkrētas koncentrācijas hialuronskābes injekcijas. Tiesa, jebkura injekciju procedūra jāieplāno vismaz nedēļu pirms gaidāmā pasākuma, jo pēc tās ādai nepieciešams laiks, lai atlabtu, atbrīvotos no tūskas un iespējamiem zilumiem.

Ja līdz pasākumam atlikušas tikai dažas dienas, labi noderēs neagresīvas aparātprocedūras. Tūlītējam efektam kosmētiķe Baiba Jevdokimova rekomendē muskuļu miostimulāciju (Guinot Hydradermia Lift). Šī procedūra ir kā trenažieris – vingrojumu komplekss sejai. “Mūsu sejā ir 57 muskuļi, kas atbild par sejas ovāla kontūrām, tāpēc šāds treniņš ir ideāls veids, kā piepacelt ovālu, uzlabot asinsriti un apgādāt šūnas ar skābekli.”

Speciāliste piebilst, ka svarīgi pievērst uzmanību arī mājas lietošanas produktiem, kuri pastiprinās vēlamo procedūru efektu. Pirms došanās uz pasākumu Baiba rekomendē izmantot dažādus ātras iedarbības produktus, piemēram, specializētus krēmus, kas aizpilda krunciņas, acu zonas izgaismotājus, līdzekļus ar gaismu atstarojošām daļiņām, kas grumbiņas vizuāli izlīdzina. “Jo regulārāk sieviete rūpējas par savu ārējo izskatu, jo mazāk pūļu būs jāpieliek, lai sagatavotos svētkiem,” uzsver kosmētiķe. Arī viņa pati pirms svarīgiem pasākumiem allaž veic sejas procedūru, turklāt laikus domā par uzturu un kustībām, lai nesagādātu sev lieku stresu pēdējā dienā. “Divas nedēļas pirms pasākuma ir svarīgi ievērot mērenāku ēšanas režīmu. Tas nozīmē nelielas, bet regulāras ēdienreizes, kas veicina vielmaiņu. Kombinējot uztura režīmu ar kustībām, no pāris liekajiem kilogramiem var atbrīvoties samērā ātri. Tas sniedz drošības sajūtu, ka izvēlētā kleita tiešām derēs un izskatīsies lieliski.”

Sejas modelēšana un pašmasāža

Mūsu sejas muskuļi katru dienu tiek noslogoti, paužot emocijas, tādējādi veidojas to saspringums – skaidro sejas fitnesa speciāliste Ieva Paškeviča. Tas kļūst par cēloni krunciņām, sliktai sejas ādas apasiņošanai, tūskai un citām ar ārējo izskatu saistītām problēmām. Pastiept un atbrīvot tieši savilktās zonas palīdz sejas modelēšanas jeb dziļo audu masāža.

“Šai metodei ir dziļi atjaunojoša iedarbība audu līmenī. Tā palīdz atbrīvoties no tūskas, piepacelt sejas ovālu un augšējos plakstiņus, izlīdzināt deguna un mutes rievu dabiskā un noturīgā veidā,” stāsta speciāliste. Viņa uzsver, ka vērā ņemamam rezultātam nepieciešamas aptuveni sešas masāžas, tāpēc par to būtu jāsāk domāt vismaz divas nedēļas pirms gaidāmās pasākumu sezonas. Ja esi gatava darboties arī mājās, Ieva iesaka apgūt sejas fitnesa un pašmasāžas pamatus. Ļoti būtiski ir apzināties, ka sejas masāža vien var nesniegt gaidītos rezultātus, ja ķermenis būs sasprindzis.

“Nepareiza stāja, līka mugura, savilkti pleci, kakla muskuļi, pat galvas matainā daļa ietekmē mūsu seju daudz lielākā mērā, nekā tas varētu šķist. Ja kādā zonā ir traucēta asinsrite, tas bremzē limfas atteci, no organisma netiek izvadītas sārņvielas un tiek kavēta šūnu atjaunošanās. Tas viss atspoguļojas sejas ādā,” uzsver Paškeviča. Tāpēc viņa iesaka rūpēties par sevi pārdomāti un ikdienā, nevis par to atcerēties divas reizes gadā.

Ievas Paškevičas ieteikumi ballīšu sezonas laikā

Galvas masāža

Reizi dienā spēcīgi izmasē visu galvu vismaz 30 sekundes. Tas uzlabos asinscirkulāciju un limfas atteci no galvas. Acīmredzami uzlabosies sejas tonis, pacelsies arī acu augšējie plakstiņi, un seja kļūs svaigāka. Sāc no pieres virzienā uz matiem, tad tādā pašā veidā masē deniņus. Noteikti izmasē arī zonu virs ausīm un pakausi. Dari to dziļi un pietiekami stipri.

Stiepšanās

Apmeklē stiepšanās nodarbības vai stiepies mājās pati vismaz četras reizes nedēļā. Tas atbrīvos muskuļus, stimulēs asinsriti, uzlabos stāju, un būs novērojamas izmaiņas arī sejā – mazināsies tūska, āda tiks labāk apasiņota, izskatīsies svaiga un atpūtusies.

Izvingrini kaklu

No rīta vismaz piecas minūtes velti kakla un plecu zonas izvingrināšanai. Tas atbrīvos no saspringuma, uzlabos pašsajūtu, sniegs enerģiju un labvēlīgi ietekmēs izskatu.

Apgūsti sejas pašmasāžu

Ja grūti ieplānot laiku regulārām masāžām pie speciālista, apgūsti sejas fitnesa pamatprincipus un/vai sejas pašmasāžu ar kosmētiskajām vakuuma bankām. Pietiek ar vienu nodarbību – un varēsi veikt pašmasāžu pati, ekonomējot kā laiku, tā līdzekļus un sasniedzot acīm redzamu rezultātu.

* Konsultē:

Guna Bīlande, uztura speciāliste, dabiskās veselības centra ReCure izveidotāja.

Baiba Jevdokimova, Guinot zīmola trenere, skaistumkopšanas salonu Kolonna galvenā kosmētiķe.

Rita Baumane, kosmētiķe, starptautiskās CIDESCO Rīgas Kosmētikas skolas pasniedzēja, mezoterapijas apmācību trenere.

Ieva Paškeviča, Sejas fitnesa skolas direktore, SPA meistare, sejas fitnesa un sejas manuālās modelēšanas speciāliste.