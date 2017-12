Tanela Venres neparastās un sapņainās rotaslietas

"Tanel Veenre Jewellery" ir Igaunijas modes juvelierizstrādājumu zīmols, kas izveidots 2014. gadā. Kopš pirmsākumiem tā dīvaini apburošās mākslas un modes rotaslietas ir padarījušas zīmolu par vienu no spēcīgākajiem un redzamākajiem dizaina zīmoliem Igaunijā un jau ir guvis arī starptautisku atzinību. No Berlīnes līdz Bangkokai, Tanela darbi tikuši izstādīti dažādās zemeslodes vietās, un greznojuši arī pasaulslavenā Londonas universālveikala "Selfridges" skatlogus. Zīmola sauklis - "Sapņu karaļvalsts".

Ar modes dizaineri Ivetu Vecmani un rotu dizaineri Tanelu Venre. (Foto: Sintija Priede)

Rotu dizainers Tanels Venre drosmīgi kombinē dārgmetālus, dārgakmeņus un inovatīvus materiālus. Šī dizaina alķīmija ļāvusi radīt vairākus bestsellerus, piemēram, "Earberries" un "Fruits of Paradise", kas darināti no balza koksnes un pārklāti ar "kosmiskajiem putekļiem" - plānu, atstarojošu kristālisku pūderi. Gaisīgi vieglā "Earberries" ir pasaulē vēl neredzēta kolekcija. Košie un spilgtie auskari ir ļoti izteiksmīgi, bet sver tikai 2 līdz 3 gramus.

Apburošais un dzīvespriecīgais rotu dizainers Tanels Venre. (Foto: Sintija Priede)

Foto: Publicitātes foto

Foto: Sintija Priede

Jaunākās rotaslietu kolekcijas veido gaisīgi vieglais "Earberries" visās varavīksnes krāsās – mazākie auskari ikdienai, bet lielākie drosmīgam vakara iznācienam; spārnotajam jūras zirdziņam veltītā "Hippo Couture", kas piedāvā vienkāršas, bet satriecoši elegantas versijas par šo Tanela totēma dzīvnieku četros dažādos toņos – ar gaišu/tumšu rodija pārklājumu vai dzeltenā/sarkanā zelta pārklājumu, kā arī greznāku mirdzošu dārgakmeņu versiju.

Foto: Publicitātes foto

"Spārnoto jūras zirdziņu uzskatu par savu totēma dzīvnieku, tāpēc to redzēsiet daudzās mana dizaina rotaslietās. Katra no rotām ir kā neliels fragments no valkātāja personīgās pasakas. Pats ticu fejām, fantāzijām un bezgalīgai iztēlei. Šīs rotas ir atslēga uz katra iekšējo paradīzi, sapņu karaļvalsti," stāsta Tanels Venre.

Foto: Publicitātes foto

Foto: Publicitātes foto

Foto: Publicitātes foto

"Nightfly", kas pauž nakts valdzinājumu ar noslēpumainiem tauriņu un sikspārņu motīviem no melnkoka, kas kombinēts ar dārgakmeņiem. Jo tauriņi – tās nav tikai košas krāsas un dzirkstoši solījumi!

Foto: Publicitātes foto

Pavedinošā "Fruits of Paradise" atklājas valdzinošās krāsu kombinācijās, ko veido samtainas pilītes un mirdzoši akmeņi. Tās ir elektrizējošas skaistules, ko nevar nepamanīt.

Foto: Sintija Priede

"Cosmicfly" ir cieņas apliecinājums inovāciju skaistumam, piedāvājot drosmīgu, jaunu materiālu – stabilizēto koku. Šeit galvenie silueti ir tauriņi un sikspārņi.

Foto: Publicitātes foto

Savukārt "Voodoo Paradise" parāda arhetipu spēku ar sudraba amuletiem, izmantojot Tanela iecienītos simbolus – tauriņu, sikspārni, sirdi un krustu.

Foto: Publicitātes foto

Es pati esmu ļoti liela Tanela Venres talanta cienītāja un manā kolekcijā ir vairāki eksemplāri gan no mākslas rotaslietām, gan no jaunākās "Hippo Couture kolekcijas", kas veltīta jūras zirdziņiem. Tās, manuprāt, sniedz ideālu papildinājumu stilīgam un neatkārtojamam koptēlam.

Foto: Sintija Priede