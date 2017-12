Laikmetīgās mākslas izstāde "Ar septiņjūdžu zābakiem. Pietura – Somija" Darbi no Kiasma muzeja kolekcijas Rīgā

16 Foto Darbi no Kiasma muzeja kolekcijas Mākslas muzejā Rīgas Birža +12

Borisa un Ināras Teterevu fonds sadarbībā ar Mākslas muzeju "Rīgas birža" turpina iepazīstināt ar Baltijas jūras reģiona laikmetīgās mākslas kolekciju piemēriem. Cikla “Ar septiņjūdžu zābakiem” otrajā izstādē, kas ir veltīta Somijas Republikas un Latvijas Republikas simtgadēm, skatītājiem tiek piedāvāti darbi no Somijas Laikmetīgās mākslas muzeja Kiasma krājuma.

Rīko Sakinens (Riiko Sakkinen) "Demokrātija" (Foto: Liene Stūraine)

Sebastians Errasuriss (Sebastian Errazuriz) "Ieņemt krēslu" (Foto: Liene Stūraine)

Somijas Laikmetīgās mākslas muzejs Kiasma ir vieta, kur nemitīgi satiekas dažādi viedokļi, liekot uz mākslas un kultūras parādībām palūkoties neierasti. Rīgas izstādes darbu atlase saistās ar popārta virzienu. Mākslas kritiķis un kurators Lorenss Elovejs (Lawrence Alloway, 1926–1990) 20. gadsimta 50. gadu vidū toreiz jaunajai mākslas parādībai, kas iedvesmu rada reklāmu, televīzijas, rūpnieciskā dizaina pasaulē un tieši pārcēla vispārzināmus personāžus un vizuālus simbolus mākslas darbos, deva apzīmējumu "populārā mākslā". Savukārt viens no pirmajiem šī virziena pārstāvjiem Ričards Hamiltons (Richard Hamilton, 1922–2011) definēja tās vēlamās kvalitātes – popularitāti, lētumu, masveidīgumu, asprātīgumu, seksīgumu, ārēju spožumu un Lielo Biznesu.

Jani Leinonens (Jani Leinonen) "Piedodiet, kas izdarīts, tik izklaide mums prātā bij" (Foto: Liene Stūraine)

Rīka Hivenena (Riikka Hyvonen) "Svaiga gaļa tīklā" (Foto: Liene Stūraine)

Roja Lihtenšteina (Roy Lichtenstein) "Modulārā glezna" (Foto: Liene Stūraine)

Šodienas mākslinieki turpina iedvesmoties no populārās kultūras, idejas tāpat rodot reklāmu vidē, internetā, sociālajos medijos. Piemēram, Jakobs Dalgrēns (Jacob Dahlgren) savam darbam, kas ir trīs dimensionāls objekts no krāsainām lentēm un kurā apmeklētājs var “ienirt”, impulsu guvis no video, kurā kāds mākslinieks ar visu ķermeni piedalās abstraktas gleznas radīšanā. Adels Abidins (Adel Abidin) ir intervijā “augšāmcēlis” Maiklu Džeksonu, bet Jani Leinonens (Jani Leinonen) izgaismojis (tiešā nozīmē) McDonald’s estētiku. Atšķirībā no pirmās paaudzes popārtistiem, kuriem ļoti svarīgs bija distancētības moments – bezkaislīgi parādīt tikai reālo un eksistējošo, mūsdienu virziena sekotājiem aktualizējies attieksmes jautājums, kad dažkārt humora un ironijas aizsegā atklājas diezgan skumja un pat biedējoša pasaule.

Līsa Lounila (Liisa Lounila) "Dumpis" (Foto: Liene Stūraine)

Īu Susiraja (Iiu Susiraja) kadrs no video instalācijas "Sviesta mīkla" (Foto: Liene Stūraine)

Stīna Sāristo (Stiina Saaristo) "Skārleta" (Foto: Liene Stūraine)

Helēna Čedvika ( Helen Chadwick) "Es tevi salaulāju" (Foto: Liene Stūraine)

Man it sevišķi iepatikās Auroras Reinhardes (Aurora Reinhard) "Kosmētika un aksesuāri" un "Garkājainā", Roja Lihtenšteina (Roy Lichtenstein) "Modulārā glezna", Helēnas Čedvikas ( Helen Chadwick) "Es tevi salaulāju" bronzas skulptūriņas, kas atgādina adatainus pipargurķīšus vai kaktusu ar pūkainu gredzenu uz tā un burtiski "ienirt" Jakoba Dalgrēna (Jacob Dahlgren) darbā – "Abstrakcijas brīnumainā pasaule".

Aurora Reinharde (Aurora Reinhard) "Kosmētika un aksesuāri" (Foto: Liene Stūraine)

Aurora Reinharde (Aurora Reinhard) "Garkājainā” (Foto: Liene Stūraine)

Sebastians Errasuriss (Sebastian Errazuriz) no cikla "Ieņemt krēslu" (Foto: Liene Stūraine)

Adels Abidins (Adel Abidin) kadrs no video instalācijas "Maikls" (Foto: Liene Stūraine)

Izstādes kuratore: Arja Millere (Arja Miller), EMMA – Espo Modernās mākslas muzejs, Somija, Kati Kivinena (Kati Kivinen), Laikmetīgās mākslas muzejs Kiasma, Somija. Vita Birzaka, LNMM / Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA izstāžu kuratore un tā skatāma līdz 2018. gada 7. janvārim.

Iesaku saplūst ar mākslu un "ienirt" Jakoba Dalgrēna (Jacob Dahlgren) darbā – "Abstrakcijas brīnumainā pasaule" (Foto: Liene Stūraine)

Ļoti iesaku apmeklēt!