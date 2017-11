Dzīvojamo istabu no virtuves nodala milzīga izmēra bīdāma spoguļsiena. To var aiztaisīt kā durvis, pilnībā norobežojot telpas. Spoguļdurvju funkcija ir aizvērt virtuvi, veidojot autonomu telpu no vienas puses, bet no otras – vizuāli telpu paplašināt. (Foto: Māris Lapiņš, ML Studio)