"Modes manifestācijas" jaunie talanti spēja pārsteigt

Jāsaka, ka arī šogad konkurss bija ļoti interesants, tajā bija jūtams katra jaunā talanta atšķirīgais rokraksts un pieeja modei. Kolekcijas vērtēja žūrija, kuras priekšsēdētāja jau otro gadu bija modes žurnāliste, vēsturniece un profesore Ļuba Popova no Milānas Mākslas akadēmijas (New Academy of Fine Arts), kā arī modes jomā pieredzējušie Dāvids un Asnāte Smeltere.

Dita Danosa, Latvijas modes nedēļa Modes Manifestācija kuratore, Latvijas Modes palātas priekšsēdētāja. (Foto: Nauris Garkaklis)

Melānija Vilka, kolekcija "City Gardener" (Foto: Uldis Vilks)

Mani personīgie favorīti - Melānija Vilka ar kolekciju "City Gardener", Džūlija Gašpuite ar kolekciju "Zīmes laikā", kas veidota par godu Latvijas valsts 100 gadu jubilejai, un Ieva Ruka ar sievišķigi gaisīgo kāzu kleitu kolekciju.

Ksenija Belca-Beslere un Anete Agneta Krišjanova, kolekcija "Savory" (Foto: Uldis Vilks)

Džūlija Gašpuite, kolekcija "Zīmes laikā" (Foto: Uldis Vilks)

Ieva Ruka, kāzu kleitu kolekcija (Foto: Uldis Vilks)

Savukārt par konkursa "Jaunais talants" Grand Prix ieguvēju kļuva Melānija Vilka ar kolekciju "City Gardener". Viņa ieguva arī galveno balvu – kolekcijas komercializāciju "Taste Latvia", kā arī divu nedēļu praksi tehniskās dokumentācijas sagatavošanai kapsulkolekciju producēšanai no SIA IBBA. Žūrijas speciālo balvu par radošumu un modes mārketinga un menedžmenta divu nedēļu kursu Milānā, New Academy of Fine Arts ieguva Anna Elizabete Kasparsone ar kolekciju "Unconventional".

Žurnāla "Pastaiga" speciālo balvu - promo publikāciju saņēma dizaineru duets Ksenija Belca-Beslere un Anete Agneta Krišjanova ar kolekciju "Savory". Apsveicu!

Kate Stroža, kolekcija "Kompromiss" (Foto: Uldis Vilks)

Ieva Dzirkale, kolekcija "Wave" (Foto: Uldis Vilks)

Annemarija Gulbe, kolekcija "Meklētājs un atrastais" (Foto: Uldis Vilks)

Anna Elizabete Kasparsone, "Unconventional" (Foto: Uldis Vilks)

Anita Leina. "Fun Box" ir eksperimentāla kolekcija, kuras mērķis ir izveidot funkcionālu apģērbu aktīvam, ūdens sportu mīlošam cilvēkam. (Foto: Uldis Vilks)

Jana Petrovska, kolekcija "Savanna" (Foto: Uldis Vilks)

Mode manifestēja patriotu nedēļā, tāpēc izvēlējos pavisam jauna Latvijas zīmola "Minka" T-kreklu ar Ievas Akurateres attēlu. (Foto: Nauris Garkaklis)

Ar Ditu Danosu, Latvijas modes nedēļas Modes Manifestācijas kuratori. (Foto: Nauris Garkaklis)