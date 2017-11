Ikoniskās "Freitag" somas iekaro Milānu, Senlorāns Parīzē... un citas vietas, kas jāredz pasaulē

Roterdamā līdz 7. janvārim skatāma Valtera van Beirendonka masku izstāde. Attēlā: maska no kolekcijas "Ar roku uz sirds". (Foto: Ronald Stoops)

Franču modes leģenda Īvs Senlorāns piedzīvo atdzimšanu Parīzē un Marrākešā, savukārt Roterdamā skatāma lielākajam beļģu sapņotājam un optimistiskākajam modes dizaineram Valteram van Beirendonkam veltīta izstāde. Tikmēr Milānā vērts sarosīties pazīstamā šveiciešu recycled aksesuāru un apģērba zīmola "Freitag" un zviedru kulta zīmola "Acne Studios" faniem. Vietas, ko vērts pamanīt pasaulē, iesaka Una Meistere un www.anothertravelguide.lv.

Senlorāns Parīzē un Marrākešā

Franču modes leģendas Īva Senlorāna šīs pasaules gaitas pārtrūka 2008. gada jūnijā, 71 gada vecumā, taču var teikt, ka šoruden viņš piedzīvo savu atdzimšanu.

Oktobrī durvis vēruši divi modes metram veltīti muzeji – viens Parīzē, otrs – dizainera patvērumā un iedvesmas pilsētā Marrākešā, kur savulaik tapušas viņa izcilāko tērpu skices un arīdzan notikušas vismežonīgākās ballītes.

Īva Senlorāna darinātais tērps. (Foto: no žurnāla "Pastaiga" arhīva)

Vienlaikus šī ir vēl viena cēla lappuse Senlorāna attiecību stāstā ar viņa ilggadējo partneri Pjēru Beržē. Abi muzeju projekti ir Pjēra Beržē un Īva Senlorāna fonda iniciatīva, un tā paspārnē atrodas arī dizainera vairāk nekā 5000 tērpu, 15 000 aksesuāru un desmitiem tūkstošu skiču lielais arhīvs.

Īva Senlorāna skices. (Foto: no žurnāla "Pastaiga" arhīva)

Parīzes muzejs mājo kādreizējā Senlorāna augstās modes nama telpās (5 Avenue Marceau), kas līdz šim kalpojušas par Pjēra Beržē un Īva Senlorāna fonda mītni, kurā ik pa laikam tikušas rīkotas dizaineram veltītas izstādes.

Pjērs Beržē un Īvs Senlorāns. (Foto: no žurnāla "Pastaiga" arhīva)

Līdz ar muzeja atklāšanu apmeklētājiem pirmoreiz tiek atvērti arī vēsturiskie Senlorāna augstās modes saloni un viņa studija.



Divreiz plašākas kļuvušas arī izstāžu telpas, kuru interjers ieturēts kopējā Senlorāna augstās modes nama stilistikā.

5 Avenue Marceau. (Foto: no žurnāla "Pastaiga" arhīva)

Muzeja atklāšana 3. oktobrī Parīzes Modes nedēļas laikā nenoliedzami bija viens no tās galvenajiem notikumiem. Zīmīgi, ka muzeja atvēršana sakrīt arī ar aktuālo franču kultūrpolitikas tendenci – īpaši aizsargāt to, kas uzskatāms par valsts kultūras mantojumu, un mode Francijā ir viena no šādām vērtībām.

Foto: no žurnāla "Pastaiga" arhīva

Savukārt Īva Senlorāna muzejs Marrākešā durvis vēra 19. oktobrī un līdzās pastāvīgajai dizaineram veltītai ekspozīcijas telpai tajā ir arī zāle mainīgām izstādēm, kā arī kafejnīca, 130 sēdvietu auditorija un bibliotēka (ar 5000 grāmatām).

Īva Senlorāna muzejs Marrākešā. (Foto: no žurnāla "Pastaiga" arhīva)

Muzeja kopējā teritorija ir 4000 kv. m liela, un tā terakotas un betona ēka atrodas iepretim slavenajiem Mažorela dārziem. Muzeja arhitektoniskais veidols ir Marokas sajūtu un Senlorāna tērpu iedvesmots. Fasādi veido kubisma stila formas, kuru dekoratīvais ķieģeļu raksts atgādina auduma šķiedras, savukārt iekštelpu samtainā un glamūri luminiscējošā apdare līdzinās augstās modes studijā tapušas žaketes oderei. Jāpiebilst, ka pērn, 2016. gadā, apritēja 50 gadi, kopš Īvs Senlorāns pirmoreiz ieradās Marrākešā.

Beirendonka maskas spēks Roterdamā

Valteram van Beirendonkam bieži tiek piemērots lielākā beļģu sapņotāja un optimistiskākā modes dizainera tituls. Viņa tērpi var lepoties ar izcilu humoru, un uz pārējo beļģu dizaineru fona viņš izskatās kā eksotisks zieds.

Valtera van Beirendonka maskas. (Foto: no žurnāla "Pastaiga" arhīva)

Jau skolas laikā dizainers esot piezīmējis pilnas burtnīcas ar fantāziju tēliem, un viņa tērpi ir īstens modes karijs – folkloras, kino, aktuālās popkultūras, tehnoloģisko novitāšu un literatūras citātu pārpilni. Spilgti un bez kompromisiem, turklāt seksualitātes caurstrāvoti.



Vai zinājāt, kas ir Beirendonka lielākais iedvesmas avots? Jāteic, tas ir tikpat ekstravaganti neparasts un misticisma pārpilns kā viņš pats, – maskas. Dizainera aizraušanās ar tām sākusies jau pagājušā gadsimta 80. gados, un viņš maskas regulāri izmantojis arī savās kolekcijās.

Valtera van Beirendonka maskas. (Foto: no žurnāla "Pastaiga" arhīva)

Šoruden šo savu kaislību Beirendonks izspēlē jau uz muzeja skatuves un kuratora statusā – izstādē Spēka maska Wereldmuseum Roterdamā. No muzeja plašās dažādu valstu un ģeogrāfisko teritoriju masku kolekcijas dizainers izraudzījies 125, eksponējot tās sev raksturīgajā vitāli enerģētiskajā stilā – raibā mikslī ar tērpiem un masku mitoloģiju reflektējošiem mākslas darbiem. Kompānija ir nudien kolorīta – Āfrikas, Okeānijas, Eiropas un Amerikas maskas kopā ar Kītu Heringu, Robertu Meipltorpu, Džeimsu Ensoru, Žanu Polu Gotjē, Luīzi Buržuā, Viktor & Rolf, Christian Dior u. c.

Wereldmuseum

Willemskade 22-25

wereldmuseum.nl

Līdz 7. janvārim.

Acne Studios pirmais veikals Milānā

Vērts sarosīties zviedru kulta zīmola Acne Studios faniem! Tā jaunais Milānas flagmanis, kas atrodas dizaina veikalu un mākslas galeriju piesātinātajā Brera rajonā, ir īstena medusmaize modes un dizaina gardēžiem.

Acne Studios pirmais veikals Milānā. (Foto: no žurnāla "Pastaiga" arhīva)

Turklāt ar savu intrigu – citādi visnotaļ askētiskais zviedru brends šoreiz ir atļāvies veikala griestus nokrāsot rozā. 165 kv. m lielajai iepirkšanās telpai ir milzīgi arkveida logi, un šis motīvs kā tērauda arkas uz pelēka granīta sienu un grīdas fona atstarojas arī veikala interjerā.

Piazza del Carmine, 6

acnestudios.com

Acne Studios pirmais veikals Milānā. (Foto: no žurnāla "Pastaiga" arhīva)

Freitag iekaro Milānu

Savu pirmo veikalu Milānā nupat atvēris arī pazīstamais šveiciešu recycled aksesuāru un apģērba zīmols Freitag. 1993. gadā to izveidoja divi brāļi grafiskie dizaineri – Markuss un Daniels Freitāgi, kad nebija atraduši pietiekami funkcionālu, ūdensizturīgu un dizainiski robustu somu, kurā ievietot savus darbus.

Leģendārās "Freitag" somas. (Foto: Vida Press)

Secinājuši, ka no savu mūžu nokalpojušām automašīnām atliek daudz derīga materiāla, sākot no riepu gumijām, drošības jostām un beidzot ar kravas kulbas brezentu, viņi izlēma likt to visu lietā. Tā radās nu jau leģendārā soma Freitag, kas iekļauta arī MoMA kolekcijā Ņujorkā.

Jaunatvērtais "Freitag" veikals Milānā. (Foto: no žurnāla "Pastaiga" arhīva)

Atbilstoši Freitag stilam jaunais Milānas veikals, kura mājvieta ir Porta Nuova rajons, iekārtojies industriālā 19. gadsimta ēkā. Tā interjerā skrupulozi saglabātas oriģinālās arhitektūras detaļas: ķieģeļu sienas, griestu velves un akmens pīlāri, ko papildina izteikti laikmetīgi dizaina elementi. Piedāvājumā ir vairāk nekā 1500 unikālas dažādu krāsu un formu somas, kā arī aksesuāri un apģērbu kolekcijas.

Viale Pasubio, 8

freitag.ch