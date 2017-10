Modes skate Centrāltirgus sakņu paviljonā bija lieliska ideja

Foto: Elizabeth Jane Ruben

Apģērba komplektu pamatā kā vienmēr izmantots uzbeku audums ikats, kas papildināts ar roku darbu - izšuvumiem.

Zīmola dizainere Zuhra Inata vienmēr cenšas parādīt savu nacionālo audumu arvien jaunās interpretācijās.

Kolekcija Pavasaris / Vasara 2018 apvieno kā militāro stilu, tā arī sievišķīgus siluetus. Krokojums un ieloces mīkstina formas, bet tajā pašā laikā uzšūtās kabatas piešķir apģērbam stingrību.

Zīmola "Moel Bosh" dizainere Zuhra Inata ar modelēm. (Foto: Elizabeth Jane Ruben)

"Moel Bosh" vasara 2018. (Foto: Elizabeth Jane Ruben)

Foto: Elizabeth Jane Ruben

Izšuvumi - roku darbs! (Foto: Elizabeth Jane Ruben)

“Meitenes tēls radās strādājot, kad darbu pārpilnībā mēs steidzāmies no punkta A uz punktu B. Mūsu varone vienmēr kaut kur skrien: uz darbu, tikšanos vai jebkuru citu vietu. Neskatoties uz aktīvo dzīvesveidu un aizņemtību viņa pievērš uzmanību savam stilam. Viņa savieno tēlus tā, lai, agri no rīta ejot laukā no mājas uz darbu, vēlāk varētu doties uz satikšanos, neko nemainot savā apģērbā, un piedevām justos lieliski. Šī meitene vienmēr, bez izņēmuma ir pamanāma,”- saka Zuhra Inata.

Foto: Elizabeth Jane Ruben

"Moel Bosh" vasara 2018. (Foto: Elizabeth Jane Ruben)

Foto: Elizabeth Jane Ruben

Modes blogeri Alīna Kellere un Sergejs Hatanzejskis (Foto: Liene Stūraine)

Draudzīga un brīva atmosfēra ir "Moel Bosh" pasākumu neatņemama sastāvdaļa. Dāvis Sakne, Deniss Ševeļovs un Agnija Grigule "iesildās" vakaram! (Foto: Liene Stūraine)

Indra Salcēviča un mazie pavadoņi. (Foto: Liene Stūraine)

Pastaiga.lv blogere Liene Stūraine. (Foto: Elizabeth Jane Ruben)