Paralēli. Vija Zariņa. Kaspars Zariņš.

Paralēli ar Viju un Kasparu Zariņiem! (Foto: Ekaterina Kondakova)

Vija Zariņa izstādes darbos meklē Latvijas ainavas kodu. Par zīmēm mākslinieces kodēšanas sistēmā kļūst debesu atspulgs mežezera ūdens klaidā, rāms upes plūdums, piesātināts ar aizturētu nemieru, cauri koku lapotnes blīvumam vizuļojoša, plašumu sološa gaisma jūras krastā, viļņu izdreijātie smilšu raksti mitrajā pludmalē, pavasarīgas dienas pelēcīgā gaisma applūdušā tīruma klajā. Plašums, gaisma un netveramas tāles. Ēteriskas noskaņas, izsmalcinātas dabas krāsu nianses. Izstādē iekļautas divdesmit lielformāta ainavas, kas ir tapušas pēdējā pusotra gada laikā.

Dzestrs gaiss .Vija Zariņa (Foto: Liene Stūraine)

Bezvējš. Vija Zariņa (Foto: Liene Stūraine)

Vija Zariņa. (Foto: Liene Stūraine)

Vija Zariņa (Foto: Liene Stūraine)

Savukārt Kaspars Zariņš izstādē “Domu šķērsgriezumi” audekla vietā izmanto 1,8 mm biezu saplāksni, otu vietā lietojot leņķa slīpmašīnu. Mākslas darbos izslīpēti padziļinājumi apļu, ovālu vai amēbu formā, kuros slāni pa slānim atklājas lobītā finiera kārtas. No tām salīmēts saplāksnis, veidojot abstraktas kompozīcijas. Glezniecības un ciļņa apvienojumi, kuros, nošķirtas no realitātes attēlojuma, atklājas domu un enerģijas plūsmas. Izstādē apskatāmi darbi no izstādes “Simptomi” un sešas jaunas lielformāta kompozīcijas, kas tapušas pusotra gada laikā. Arī izmēri iespaidīgi - divus un pat četrus metrus lieli!

Kaspars Zariņš. (Foto: Liene Stūraine)

Kaspars Zariņš. (Foto: Liene Stūraine)

Kaspars Zariņš. (Foto: Liene Stūraine)

Kaspars Zariņš. (Foto: Liene Stūraine)

Kaspars Zariņš. (Foto: Liene Stūraine)

Kaspars Zariņš. (Foto: Liene Stūraine)

Tradicionālais foto pie ieejas... (Foto: Ekaterina Kondakova)

Mani favorīti - Vijas Zariņas "Dzestrais gaiss", "Sniega sega", "Sils" un Kaspara Zariņa "Simptomi C". Noteikti iesaku apmeklēt!