Kā tikt pie ideālās uzacu formas, lai seja neizskatītos skumja. Nozīme ir katram matiņam!

Tā kā man no dabas ir gaišas un neizteiksmīgas uzacis, to kopšanai un iezīmēšanai veltu samērā daudz laika. Loģiski, ka problēmu, kas aktuāla pašai, pamanu arī citu sejās. It sevišķi, ja uzacis ir nekoptas, nepareizas formas vai pārspīlētas. Mēs paši bieži neapzināmies, cik liela nozīme kopējā izskatā ir uzacīm. Tās var mainīt kā sejas formu un vaibstus, tā arī emocionālo izteiksmi. Neliels līnijas izliekums – un seja kļūst skumja, satraukta vai izbrīnīta. Uzacis, kuras pieņemts saukt par skaistām, ir simetriskas, precīzas, un to nokrāsa harmonē ar ādas tipu un matiem. Tiesa, ceļš uz ideālo rezultātu nav viegls.

Uzacu forma

Katram cilvēkam ir dabas dota uzacu forma, kuru nebūtu ieteicams mainīt, tikai piekoriģēt vai paspilgtināt. Prasmīgs meistars veiks tādas korekcijas, kas, piemēram, apaļīgu seju padarīs vizuāli šaurāku, variējot uzacu izliekuma augstumu. Savukārt iegarenām sejām šo izliekumu veido lēzenāku. Ar uzacu formas palīdzību var harmonizēt kvadrātveida seju, kurai ir izteikta žokļa kaulu līnija, – šim nolūkam uzacis veido biezākas un izteiksmīgākas. Es ieteiktu neaizrauties ar uzacu korekciju pašrocīgi, jo nozīme ir katram matiņam, kuru, pārsteidzīgi izraujot, var mainīties uzacu forma. Ja uzacis ir ļoti gaišas, ik pa laikam labāk apmeklēt speciālistu un tās iekrāsot, lai ir pamats, uz kura veidot uzacu grimu.

Attiecībā uz uzacu formas iezīmēšanu ir spēkā trīs nemainīgi pamatlikumi:

1. Uzacs sākumam jāatrodas uz vienas taisnes ar deguna nāss ārējo malu un acs iekšējo kaktiņu.

2. Uzacs izliekuma punktam jāatrodas vienā līnijā ar nāss ārējo malu un acs zīlīti.

3. Uzacs beigu punkts jāsaskaņo vienā līnijā ar nāss ārējo malu un acs ārējo kaktiņu.

Uzacu iezīmēšana un tai nepieciešamie līdzekļi

Šobrīd ir pieejams ļoti plašs uzacu produktu klāsts, kas ievērojami atvieglo to iezīmēšanu. Atliek vien izvēlēties piemērotākos, vēlamajam rezultātam atbilstošākos. Pati kombinēju vairākus produktus. Ar zīmuli ievelku uzacu formu, tad ar speciālajām ēnām tās iekrāsoju. Dodu priekšroku uzacu zīmuļiem ar slīpu galu, jo ar tiem vieglāk iezīmēt uzacis to platākajā vietā. Uzacu ēnu paletē parasti iekļautas vairāku toņu ēnas un vasks, ko ieteicams izmantot par bāzi, lai uzacu krāsa būtu noturīgāka.

Ja uzacu iezīmēšana sagādā problēmas, var iegādāties īpašus trafaretus, tiesa gan, tie nebūs piemēroti visām uzacu formām. Nepaklausīgas uzacis var savaldīt ar speciāla gēla palīdzību, bet gaišām uzacīm piemērotas ir īpašas tušas, kas piešķir tām dabīgu toni. Ja esi pārcentusies ar matiņu raustīšanu, vari uzacu formu pielabot, ievelkot nelielas līnijas ar uzacu zīmuli, kas ir pāris toņus gaišāks par dabīgo uzacu krāsu, lai imitētu matiņus vietās, kur to trūkst. Pēc tam ieēno uzacis ar ēnām, ievērojot izveidoto formu.

Uzacu mode

Pakļauties modes tendencēm ne vienmēr ir lietderīgi. Jāatceras, ka acu ēnas vakarā varam noņemt, bet ar uzacu formu, kas izveidota, ņemot talkā, piemēram, mikropigmentāciju, būs jāsadzīvo ilgstoši. Mode ir nepastāvīga – vienu vai divas sezonu aktuāls bija modeles Karas Delavinjas uzacu mežonīgais biezums, bet jau nākamajā pa modes mēli defilēja modeles ar balinātām uzacīm. Protams, reizēm varam paspēlēties ar uzacu krāsām, taču ir jādomā par sekām. Ja uzacu līnija ir šaura, tad dabīgi biezas uzacis ar grimu nav iespējams izveidot – ikviens redzēs, ka treknā uzacu līnija ir iezīmēta. Ja tā vēl piedevām būs melnā krāsā, draud risks izskatīties vecākai. Tāpēc ar modes tendencēm, no kurām aktuālākā šobrīd ir varavīksnes krāsu uzacis, var ik pa laikam paeksperimentēt, taču to labāk darīt ar mēru, bez paliekošām sekām.

Ilgnoturīgais uzacu meikaps

Ir dažādas ilgnoturīgā grima metodes, un aktuālākā šobrīd ir mikropigmentācija. Izšķir dažādas tās tehnikas – matiņu tehniku, ēnu tehniku u. tml., taču nespeciālistam šādās niansēs nav vērts iedziļināties. Svarīgāk ir atrast labu speciālistu, kurš tad arī noteiks piemērotāko tehniku. Metodes princips ir krāsu pigmenta ievadīšana ādas virsējā slānī, kam izmanto īpašu aparātu ar adatu.

Ar laiku vecās ādas šūnas noārdās, līdz ar tām izzūd arī pigmenti. Liela nozīme ir gan aparāta, gan pigmenta kvalitātei. Augstvērtīga tehnika ļauj pigmentu izdalīt vienmērīgi un vienādā dziļumā, tāpēc tas izzudīs nemanāmi, pakāpeniski kļūstot blāvāks. Izvēloties meistaru, pareizi būtu vadīties pēc citu ieteikumiem, novērtēt rezultātu un tikai tad pieņemt lēmumu.

Man saņemties šai procedūrai bija ļoti grūti, jo apzinājos, ka atpakaļceļa nebūs un ar tādām uzacīm būšu spiesta sadzīvot vairākus gadus. Beigu beigās saņēmos – un nenožēloju. Tagad man nav jātērē ilgs laiks uzacu grimam no rīta, un dienas gaitā varu neuztraukties, vai tas nav izsmērējies. Tā kā drošības pēc izvēlējos salīdzinošu gaišu uzacu toni, no rītiem tās nedaudz ieēnoju, taču uz labi redzamas formas pamata to var izdarīt viegli un ātri. Kopā ar speciālistu modelējot uzacu formu, paliku pie nedaudz šaurākas līnijas nekā vēlētos, jo tādu piekoriģēt varēšu vienmēr. Jāatceras, ka permanentā meikapa galvenais uzdevums ir paspilgtināt dabīgo skaistumu, nevis mainīt izskatu. Arī paši speciālisti atzīst: ja grimu var redzēt pa gabalu, tas nav labs darbs.

