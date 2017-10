Ivetas Sprūdžas skaistuma recepte: "Esmu vīlusies tikai divreiz: kad iznācu no solārija un biju izmēģinājusi botoksu"

Pašdisciplīna un labas atmiņas

Manā profesijā nepieciešama pašdisciplīna. Lai kas notiktu tavā personiskajā dzīvē, darbā vienmēr ir jābūt pieklājīgai un pozitīvi noskaņotai. Arī kolēģiem mēdzu teikt: “Mēs šeit esam kā uz skatuves. Un aktierim nav tiesību iziet uz skatuves nesavāktam – ne iekšēji, ne ārēji. Savas problēmas tu neesi tiesīgs uzspiest publikai.” Arī man, protams, gadās nepatikšanas, slikta pašsajūta, nelāgs noskaņojums – atbilstoši, tā teikt, zvaigžņu stāvoklim. Taču tādos gadījumos es izmantoju mazu viltībiņu. Cenšos atcerēties kādu jauku, labu savas dzīves epizodi, no savas atmiņu lādītes izvilkt patīkamas emocijas un tās izdzīvot vēlreiz. Tas momentā noskaņo mani uz pozitīva viļņa.

Klientu treniņš

Esmu ļoti pateicīga mūsu klientiem par to, ka viņi ir tik prasīgi. Tas liek mums augt, paaugstināt savu profesionalitātes līmeni. Katru neparedzēto situāciju es uztveru kā bezmaksas treniņu. Un sarežģījumi mēdz būt tik dažādi! Lūk, piemēram, reiz mēs gaidījām ļoti svarīgu viesi, slavenu mākslinieku, un viņa raiderī – to nepieciešamo lietu sarakstā, kam obligāti jābūt viesnīcas numuriņā, – bija ierakstīts marmīts. Jūs droši vien nezināt, kas tas ir. Arī mēs nezinājām. Latvijā tāda nebija. Tas ir ļoti specifisks pārtikas produkts, kas populārs Lielbritānijā, – kaut kas līdzīgs sviestam, to gatavo no alus ierauga un ziež uz maizes. Mums bija tikai 24 stundas laika. Nestāstīšu, kādas pūles un izmaksas tas prasīja, taču šo te marmītu mēs atradām un piegādājām…

Eleganta klasika

Mans uzdevums ir būt savas darbavietas skatlogam, tāpēc mana āriene nedrīkst disonēt ar hoteļa stilu. Manā garderobē ir pārsvarā eleganta klasika. Mēdz gadīties, ka man ir pat grūtāk atrast drēbes atpūtai nekā darba apģērbu. Tomēr es negribu izskatīties pārlieku formāli, iekļauties pārāk stingros rāmjos. Man patīk sievišķīgi silueti, oriģinālas detaļas. Ļoti mīlu mūsu, Latvijas dizaineru darbu – par viņu radošo pieeju, par prasmi uzsvērt manu individualitāti. Visilgāk sadarbojos ar Annu Led, viņa mani lieliski saprot un jūt, kas man vajadzīgs. Dievinu mūsu rotu mākslinieku autordarbus. Lai sapostos darbam, parasti man laika vajag pavisam maz. Cita lieta – kad jāiziet sabiedrībā. Vienmēr jūtos vainīga savu vīriešu – vīra un dēla – priekšā, kad ilgi pucējos. Nevaru ciest to, ka sagādāju kādam neērtības! Kaut arī pašai šķiet, ka visu daru operatīvi.

Ģenētiskais mantojums

Nekādu dzimtas skaistuma recepšu – vecmāmiņas gurķu maskas vai tamlīdzīgi – man nav. Varu tikai piebilst, ka esmu mantojusi nesliktus gēnus. Un vēl mūsu dzimtas sievietēm vienmēr ir veicies ar vīriešiem. Ja esi laimīga personīgajā dzīvē, tas atspoguļojas arī ārienē. Taisnība taču, ko saka – sieviete ir sava vīrieša spogulis, un, ja viņa izskatās labi, tas ir kompliments ne tikai viņai, bet arī viņas pavadonim. Un man ir prieks būt tādam sava vīra spogulim.

Kompleksu nav

Jaunībā man, tāpat kā visiem, bija kompleksi. Taču tagad es no tiem esmu atbrīvojusies pilnībā. Pieņemu sevi tādu, kāda esmu, un man sevī viss apmierina. Tas, protams, nenozīmē, ka sēžu, rokas klēpī salikusi, – strādāju ar sevi visās šo vārdu nozīmēs. Nekādu elku vai stila ikonu man nekad nav bijis. Jā, ir sievietes, kuras mani iedvesmo, jo viņām piemīt prāts, viedums, talants, skaistums, stila izjūta, manieres. Taču visas šīs īpašības es skatu kopumā, kā vienotu veselumu.

Vecuma priekšrocības

Man nav ko slēpt. 43 gadi ir brīnišķīgs vecums. Man ar savu vecumu ir lieliskas attiecības, es to izbaudu. Man vispār šķiet, ka tagad izskatos ievērojami labāk un jūtos daudz harmoniskāk nekā jaunībā.

Kvalificēts padomdevējs

Neesmu sevišķi zinoša kosmetoloģijas jautājumos, jo pilnībā uzticos savam kosmetologam. Viņš – jā, tas ir vīrietis – ne vien veic man visas nepieciešamās procedūras un masāžas, bet arī gatavo krēmus un maskas pēc individuālām receptēm atbilstoši manas ādas vajadzībām. Nezinu precīzu to sastāvu, taču esmu pārliecināta, ka veikalos tādu kosmētiku nopirkt nevar. Ļoti priecājos, ka man ir tik kvalificēts padomdevējs šajos jautājumos – tas palīdz ietaupīt laiku un koncentrēties svarīgākām lietām.

Mājas režīms

Mans rīts sākas ar glāzi ūdens ar svaigi spiestu citrona sulu. Pēc tam 15 – 20 minūtes vingroju un eju kontrastdušā – tā vispār ir viens no maniem knifiem. Temperatūras svārstības lieliski uzmundrina un tonizē organismu. Ziemā peldos arī āliņģī. Vēl viena mana īpašā recepte – agrā rītā iziet pagalmā un basām kājām pastaigāt pa oļiem. Izcila pēdu masāža – vienā mirklī uzlādē ar enerģiju. Tā daru no agra pavasara līdz pat vēlam rudenim. Ar sportu nenodarbojos, man pietiek ar mājas vingrojumu kompleksu. Mans dzīvesveids tāpat ir gana aktīvs, pietiekami daudz sanāk kustēties dienas gaitā. Taču veselības uzlabošanas nolūkā regulāri apmeklēju nodarbības pie fizioterapeita.

Vakara moratorijs

Jau sen esmu sapratusi, ka skaistumam pamatā ir laba pašsajūta, savukārt tā lielā mērā ir atkarīga no ēšanas paradumiem un uztura. Jaunībā esmu izmēģinājusi vairākas diētas, taču gadu gaitā esmu secinājusi, ka visiedarbīgākā metode, kā saglabāt figūru, man ir neēst pēc septiņiem vakarā. Šajā ziņā es pret sevi esmu stingra, taču nekādu diētu vai īpašu aizliegto produktu sarakstu man nav. Neesmu no tām sievietēm, kuras maniakāli seko katram savam gramam. Svari manā vannasistabā gan ir, taču pilda dekoratīvā elementa funkciju. Ja es jūtu, ka esmu pieņēmusies par daudz, vienkārši atsakos no miltu izstrādājumiem. Un ar to parasti pietiek. Protams, neuzskatu, ka mans svars ir ideāls – iespējams, stingri saņemoties, es varētu pāriet uz vieglāku tā kategoriju. Taču uzdodu sev jautājumu – vai man tādi upuri ir vajadzīgi? Lielos vilcienos mani viss apmierina.

Viegls, taču obligāts meikaps

Nespēju iedomāties, ka varētu ierasties darbā nekrāsojusies – tā jau būtu necieņa pret maniem klientiem. Taču dekoratīvo kosmētiku lietoju ļoti mēreni. Ārpus darba cenšos pēc iespējas biežāk bez tās iztikt pavisam. Galvenais, lai āda ir tīra un kopta, lai acis mirdz… Man patīk viegls, dabisks grims, lai arī mēs visi zinām, ka tas prasa rūpīgu darbu. Ja mani lūgtu nosaukt trīs iecienītākos dekoratīvās kosmētikas līdzekļus, es droši vien apmulstu un nezinātu, ko atbildēt. Tonālais krēms, laineris, skropstu tuša, rūžs, lūpu krāsa – man svarīgs ir viss! Galvenais, lai kosmētika ir kvalitatīva. Mani iecienītākie zīmoli ir Sisley un Bobby Brown.

Radikālie līdzekļi

Par laimi, man nav liela negatīvā pieredze skaistuma jomā. Esmu vīlusies tikai divreiz – kad iznācu no solārija un biju izmēģinājusi botoksa injekciju. Ne vienu, ne otru mans organisms kategoriski nepieņēma. Ja būtu jārunā par radikālākām procedūrām… Man patīk mana vīra attieksme pret šo jautājumu. Viņš uzskata tā: lai cilvēks labi justos, viņam ir labi jāizskatās, un tad, ja viņam šim nolūkam ir nepieciešams izdarīt injekcijas, estētiskās uzlabošanas procedūras vai pat plastiskās operācijas, – tad kāpēc gan ne? Protams, pret to nevar izturēties neapdomīgi. Rūpīgi jāizvēlas ārsts, jānovērtē iespējamās sekas un riski… Domāju, ka argumentētāk es par šo tēmu varētu runāt pēc dažiem gadiem, kad man pašai būs radusies tāda vajadzība. Taču pieļauju, ka tā var arī nerasties.

Harmonijas lauks

Man ir ļoti svarīgi atrast laiku sev, pabūt klusumā, lai savāktos, sakopotu domas, atrastu atbildes uz jautājumiem. Mūsu dzīve tāpat ir pārāk trauksmaina – pārāk daudz notikumu, tikšanos, komunikācijas. Pēdējā laikā šajā ziņā esmu kļuvusi ļoti izvēlīga. Rūpīgi izvēlos, kurp iet, ar ko tikties. Un arvien biežāk dodu priekšroku vienatnei. Man nekad nav garlaicīgi pašai ar sevi. Ļoti labprāt lasu – tradicionālās papīra grāmatas. Pāršķirt lappusi pēc lappuses – tā ir nesalīdzināma bauda.

Dzirkstošās vājības

Kā jau esat sapratuši, esmu visai disciplinēta un atbildīga persona. Taču neviens no mums nav robots, visiem ir savas mazās vājības. Man tāda vājība ir šampanietis. Ārsti gan dzirkstošos vīnus lietot neiesaka, un sievietēm jo sevišķi, taču es dievinu šos “laimes burbulīšus”! Agrāk mans slepenais grēciņš bija šokolāde – varēju vienā paņēmienā notiesāt visu tāfelīti. Tagad tas pārgājis – acīmredzot organisms ir atēdies.

Augstvērtīga lutināšana

Pazīstu sievietes, kuras, jau tikko ieradušās kūrortā, tūlīt steidzas izmēģināt kādu eksotisku SPA procedūru. Neesmu to skaitā. Pirmkārt, man nepatīk svešas rokas un es uzticos tikai savam meistaram, otrkārt, man vienkārši žēl sava atvaļinājuma laika. Lai gan jāatzīst, ka izmēģināju vietējos skaistumkopšanas rituālus, kad atpūtāmies pie Nāves jūras, – tādu izdevību palaist garām būtu bijis muļķīgi. Vēl cenšos apmeklēt alianses Small Luxury Hotels of the World (tajā ietilpst arī mūsu hotelis Bergs) viesnīcu SPA centrus. Vienmēr taču ir interesanti, kā strādā kolēģi. Jo vairāk tāpēc, ka tā vienmēr ir arī garantēti augsta klase.

Līdzsvars mūsdienu sievietei

Mūsdienu sievietei ir ļoti grūti savienot darbu, ģimenes pienākumus un savu personīgo pasauli. Nebūt ne vienmēr šī kompozīcija izdodas harmoniska. Mūsu dzīvē svarīgs ir viss – karjera un mīlestība, veselība un garīgā attīstība, bērni un rūpes par sevi. Agrāk es vairāk laika veltīju darbam, mazāk – ģimenei. Tagad vairāk uzticos savai komandai – ieklausos citu cilvēku viedoklī, ļauju viņiem izrādīt iniciatīvu. Tas nācis līdz ar pieredzi. Tagad varu vairāk laika atvēlēt saviem tuvajiem, pati sev. Mana dzīve kļuvusi harmoniskāka. Protams, ceļš uz harmoniju vienmēr ir nebeidzamais ceļš.