"Sapņu upes" autore Kristīne Luīze Avotiņa: "Tas ir ļoti personisks stāsts par mani"

Leduspuķe / 2014 / Šobrīd animēta apskatāma izstādē "Sapņu upe" @riverofdreams.lv Sporta ielā 2! Laipni lūgti līdz 15.oktobrim! Vēl nedēļu!!!

A post shared by Kristine Luize Avotina (@kristineluizeavotina) on Oct 7, 2017 at 11:32pm PDT