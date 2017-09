Pludmales volejbolistes atklāj savu skaistuma recepti: "Jāēd no sirds un vēl vairāk"

Latvijas sieviešu pludmales volejbola līderes, 2016. gada Eiropas čempiones vecumā līdz 22 gadiem Tīna Laura Graudiņa (19) un Anastasija Kravčenoka (20), savu dzīvi pavada nepārtrauktā kustībā. Taču brīvajos brīžos starp treniņiem un pārbraucieniem viņas uzvelk augstpapēžu kurpes, uzkrāso lūpas un līdzsvaro sporta vīrišķīgo loģiku, atverot savas personības sievišķīgo pusi.

Tīna: Jau no mazotnes vēroju, kā mamma ik vakaru veic sejas ādas attīrīšanas rituālu. Sekojot viņas piemēram, arī es pievēršu uzmanību kā rīta, tā vakara sejas tīrīšanai, tad uzklāju vieglu mitrinošo līdzekli. Lielāko dienas daļu pavadot smiltīs un saulē, ik pa laikam sejas āda jāpalutina ar dažādām barojošām maskām. Tas nepieciešams arī pēc garākiem pārlidojumiem. Arī ķermenis prasa īpašu kopšanu, tāpēc katru vakaru lietoju mitrinošu ķermeņa krēmu, ar kuru gan ne vienmēr pietiek. Spēlējot pludmales volejbolu, regulāri jārūpējas par nagiem. Roku nagus griežu īsus un regulāri apmeklēju pedikīru.

Anastasija: Katru dienu no rīta un vakarā attīru seju un lietoju krēmu. No rītiem tukšā dūšā izdzeru glāzi citronūdens un mēģinu sevi pozitīvi noskaņot jaunai dienai. Ik vakaru lietoju intensīvi barojošu ķermeņa krēmu un īpašu uzmanību pievēršu kājām un rokām, kur āda ir īpaši sausa. Man nepatīk viegli losjoni vai eļļas, esmu iecienījusi biezas tekstūras ķermeņa krēmus, piemēram, The Body Shop sviestu. Man ir svarīgi, lai produkts labi uzsūktos. Sejai lietoju saules aizsarglīdzekļus, reizēm to uzklāju arī uz rokām un pleciem. Esmu iecienījusi zīmola Bioderma kosmētiku, regulāri lietoju kā attīrošos, tā barojošos līdzekļus, kas mani uzrunā ar tekstūru un efektivitāti.

Latvijas pludmales volejbolistes Tīna Laura Graudiņa (no kreisās) un Anastasija Kravčenoka. (Foto: LETA)

Par kompleksiem

Tīna: Pludmales volejbola treniņi notiek atklātā saulē, bet man nepatīk, ja esmu pārāk iedegusi. Tādēļ uz sejas vienmēr uzklāju saules aizsargkrēmu ar vismaz SPF 50+, dažreiz to lietoju arī pleciem un mugurai. Taču kopumā esmu apmierināta ar savu ārējo izskatu. Ja ir tik intensīva slodze kā mums, par kompleksiem domāt nav laika.

Anastasija: Mēs nepārtraukti esam smiltīs, un seja vienmēr ir netīra. Tāpēc mana problēma ir komedoni sejas T zonā. Lietoju dažādas specializētas maskas un plāksterus, kas atbrīvo ādu no šiem melnajiem punktiņiem. Man patīk produkti ar tējas koku, it īpaši attīrošās ziepes sejai. Gribu izmēģināt sejas masku ar aktīvo ogli, jo esmu dzirdējusi labas atsauksmes par tām. Par kompleksiem – uzskatu, ka jāseko līdzi sev, savai pašsajūtai un, ja rodas problēma, tā jārisina, nevis jāatstāj novārtā.

Sievišķības labad

Tīna: Šogad beidzu 12. klasi, ārpus sporta mana galvenā prioritāte bija mācības. Kad skola beigusies un brīvā laika vairāk, mēģinu piespiest sevi nevis vienkārši atpūsties, bet izvēlēties nodarbes, kas aktivizē smadzeņu māksliniecisko pusi. Sports tomēr ir loģisks un vīrišķīgs, tāpēc dažreiz mēdzu pazīmēt, nodarboties ar rokdarbiem, kas attīsta manu sievišķo pusi. Tas ir būtiski līdzsvaram un harmonijai.

Anastasija: Mana ikdiena ir vismaz divi treniņi dienā, arī svaru zāle, kur vingroju, īpašu uzmanību pievēršot vēdera presei un mugurai, lai izskatītos slaida un skaista. Taču ar to man nepietiek. Manai mājai blakus ir mežs, kur brīvajā laikā paskrienu, mēdzu mājās arī pavingrot. Jogu gan pagaidām esmu apmeklējusi tikai vienu reizi, bet man patika.

Tīna Laura Graudiņa (no labās) un Anastasija Kravčenoka Eiropas Čempionāta finālturnīra spēles laikā Majoros. (Foto: LETA)

Sevi lutinot

Tīna: Eju pie sporta fizioterapeita, taču tas drīzāk ir darbs, nevis atpūta. Man patīk iet vannā, kur relaksēties palīdz dažādas piedevas, piemēram, dūņas un sāls, kas ne tikai atbrīvo muskuļus, bet arī mīkstina ādu, padarot to maigāku. Tas man ir ļoti svarīgi, jo volejbola laukuma smiltīs āda kļūst raupja kā smilšpapīrs. Kad ir iespēja, aizeju uz baseinu, izbaudu džakuzi vannu, ieeju saunā. Man tā ir gan fiziskā, gan emocionālā atpūta. Ziemā to cenšos darīt katru nedēļu, vasarā, kad ir intensīvāks treniņu grafiks, – pāris reižu mēnesī.

Anastasija: No bērnības esmu pieradusi iet pirtī un daru to joprojām. Tas palīdz gan atslābināt muskuļus, gan attīrīt ķermeni, gan vienkārši atpūsties. Bet vislabāk man patīk sevi palutināt ar kādu jaunu, skaistu pirkumu. Kad esmu ko nozīmīgu sasniegusi, nopērku to, kas ļoti, ļoti kārojas. Pēdējais pirkums bija burvīgas kurpes.

Jāēd no sirds un vēl vairāk!

Tīna: Mums ir ļoti daudz jāēd. Dažreiz pat nevaru uz šķīvja uzlikt tik daudz ēdiena, lai tas atbilstu nepieciešamajam kaloriju daudzumam. Šajā ziņā uzticos mammai, viņa man ir liels palīgs un draugs. Mamma palīdz ikdienas mājas dzīvē un ēst gatavošanai pievērš lielu uzmanību. Esmu runājusi ar speciālistiem, un mēs secinājām, ka viss, ko gatavo mamma, ir ļoti pareizi. Manā uzturā ir daudz salātu, īpaši spināti un rukola, jo tajos ir daudz dzelzs. Ēdu daudz gaļas, ko mēs pasūtām no zemnieku saimniecībām, jo man ir svarīgi zināt, ko ēdu. Tas ir veselīgāk un arī garšīgāk. Mamma gatavo dažādas piedevas, ēdam kuskusu, kvinoju un cita veida graudaugus. Vitamīnus tablešu formā nelietoju, taču daudz dzeru smūtijus no zaļumiem, ogām un augļiem.

Anastasija: Mana uztura pamats ir gaļa, dārzeņi un augļi. Mēģinu mazāk patērēt ogļhidrātus, taču sezonas laikā, kad ir daudz treniņu un sacensības, ēdu visu. Man ļoti garšo saldumi un kūkas, un tās sev neliedzu. Ļoti garšo piena produkti, it īpaši biezpiens un biezpiena sieriņi. Uzturā nemaz nelietoju zivis. Zinu, ka tas ir slikti, taču tās man negaršo kopš bērnības. Papildus lietoju zivju eļļu, reizēm kādu aminoskābi pēc svaru zāles.

Latvijas vadošais pāris pludmales volejbola dāmu konkurencē Tīna Laura Graudiņa (no kreisās) un Anastasija Kravčenoka. (Foto: LETA)

Grims un mati

Tīna: Protams, ka, spēlējot pludmales volejbolu, dekoratīvo kosmētiku nelietoju, tas nebūtu diez ko praktiski. Arī brīvajā laikā tikai pašu nepieciešamāko: tonālo līdzekli un skropstu tušu. Aizsardzībai no saules ikdienā izvēlos tonālos līdzekļus ar SPF. Tā kā saules ietekmē cieš arī mati, pēc mazgāšanas vienmēr lietoju kondicionieri, regulāri tos palutinu ar kādu masku, bet pirms žāvēšanas matu galiem uzklāju eļļu. Lietoju arī izsmidzināmu līdzekli ar SPF, bet reti, jo man patīk, ka mati vasarā viegli pabalo.

Anastasija: Tā kā šobrīd meikapa modē aktuālas ir izteiktas uzacis, lietoju uzacu ēnas, protams, acu tušu. Vakara grimam izmantoju arī laineri, lai ievilktu skaistu līniju, arī lūpu krāsu. Ar tonālajiem līdzekļiem gan neaizraujos, pagaidām nejūtu pēc tiem nepieciešamību. Matu kopšanai sevišķi lielu uzmanību nepievēršu, vienīgi tad, kad ir spēcīga saule, lietoju īpašu aizsargājošo eļļu.

Enerģijas avoti

Tīna: Esmu novērojusi, ka labākais enerģijas avots man ir ogas un augļi. Pietiek apēst kaut vienu ābolu – un uzreiz jūtos labāk.

Anastasija: Ja izjūtu spēku izsīkumu, vienkārši ceļos, eju un daru. Tad arī enerģija būs. Iekustinot ķermeni, parādās jauns spars un var turpināt dienu ar lielisku garastāvokli. Nodarboties ar sportu iesaku ikvienam, jo kustība dos kā skaistu ķermeni, tā enerģiju un psiholoģisko spēku. Būtisks ir arī veselīgs uzturs, kas ir mūsu degviela.

Latvijas sieviešu pludmales volejbola līderes Tīna Laura Graudiņa (pa labi) un Anastasija Kravčenoka. (Foto: no žurnāla "Pastaiga" arhīva)

Kleitas un kurpes – tas ir svarīgi!

Tīna: Man patīk pucēties, tas ir ļoti svarīgi. Ja visu laiku jāvalkā sporta tērps, šorti un bikses, kleita ir nepieciešama. Kad to uzvelku, uzreiz jūtos kā cits cilvēks, kļūstu daudz sievišķīgāka.

Anastasija: Man patīk augstpapēžu kurpes un skaistas kleitas. Ikdienā neesmu sportiskā stila piekritēja, mīlu saposties un izcelt savu sievišķību.